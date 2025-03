ประกาศสุดยอดสตาร์ทอัพ คว้ารางวัลจาก"Finno Efra Accelerator Demo Day Batch 1" เตรียมบินลัดฟ้าร่วมงานเทคใหญ่ 3 ประเทศ

สำหรับโปรแกรม "Finno Efra Accelerator Batch 1" เป็นโรงเรียนสอน Startup ส่งเสริมความเป็นผู้นำ ช่วยติดสปีดให้ธุรกิจโตเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี Startup เข้าร่วมสมัครจำนวนมากถึง 200 ทีม หลังจากผ่านการคัดเลือก ได้เหลือเพียง 12 ทีม เพื่อเข้า Bootcamp อย่างเข้มข้นกับเมนเทอร์แถวหน้าของไทยและต่างประเทศ จนก้าวสู่เวที Pitching ใหญ่อย่างงาน "Demo Day" ในวันนี้ และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของ Finno Efra Accelerator Demo Day Batch 1 มาตัดสิน คือ1. คุณรถพร เอกบุตร, Head of Digital and Innovation Group at Bank of Ayudhya PCL.2. Mr. Arun Pai, Principal at Monk’s Hill Ventures3. Mr. Ali Fancy, Partner at Cento Ventures4. Mr. Koichi Saito, Founder and General Partner at KK Fund5. Ms. Carmen Yuen, Advisor at Vertex Ventures SE Asia and Indiaสำหรับ 12 ทีม Startup ที่ผ่านการคัดเลือกประกอบไปด้วย1. Wang: Data Market - แพลตฟอร์มที่เปลี่ยนเวลาว่างของทุกคนให้มีคุณค่า ด้วยการเปิดโอกาสให้คนที่มีเวลาว่างเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อสร้างรายได้ และนักวิจัยที่ต้องการเก็บข้อมูลสำหรับนำไปพัฒนา AI โดยเป็นตลาดออนไลน์ระหว่างบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่ต้องการข้อมูล และผู้ที่มีเวลาว่างทุก ๆ คน2. PAM Real CDP - แพลตฟอร์มที่ช่วยนักการตลาดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า เพื่อใช้ในการทำแคมเปญการตลาดที่สร้างประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลให้กับลูกค้าอย่างอัตโนมัติ3. Spacely AI - แพลตฟอร์มการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วย AI และ Algorithm สำหรับสถาปนิกทั่วโลก4. Graffity - พัฒนาแผนที่ 3 มิติและระบุตำแหน่งด้วย AI ซึ่งมีความแม่นยำสูงกว่า GPS ถึง 5 เท่า5. GOWAJEE - เป็นบริษัททำ speech recognition ภาษาไทย และมี product อีกตัวชื่อ GCI (Gowajee Call Intelligence) ที่เป็นแพลตฟอร์ม AI ที่ช่วยทีม contact center ด้วยการวิเคราะห์การสนทนาทางโทรศัพท์ทั้งแบบ real-time และ post-call.6. ThaiHand Massage - แพลตฟอร์มยกระดับวงการนวดสปาไทย ทั้งในฝั่งของลูกค้าที่จะจองร้านนวดง่ายขึ้น ฝั่งของร้านค้าที่จะบริหารร้านได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และหมอนวดที่สามารถติดตามประวัติการทำงานของตัวเองได้ผ่านระบบออนไลน์7. AIYA - แพลตฟอร์มสื่อที่ขับเคลื่อนด้วยตำแหน่งที่ตั้ง ปฏิวัติการโฆษณา OOH แบบเจาะจงเป้าหมาย ยกระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านโซลูชันการตลาด O2O ที่ล้ำสมัย ซึ่งรู้ตำแหน่งที่ตั้ง สร้างผลลัพธ์แคมเปญที่ดียิ่งขึ้นสำหรับแบรนด์ และ AI มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลสำหรับผู้บริโภค8. MUI-Robotics - แพลตฟอร์มประสาทประดิษฐ์ (Artificial Senses Platform) ที่ทำให้ AI และหุ่นยนต์มีประสาทสัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง เช่นเดียวกับมนุษย์9. Vansales - แพลตฟอร์มที่ช่วยให้การขายและการกระจายสินค้าเป็นเรื่องง่าย ครอบคลุมการจัดการสต็อกสินค้า, การเยี่ยมลูกค้า และการสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ ทำให้ธุรกิจของคุณทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น10. Osseolabs - พัฒนาระบบวางแผนการผ่าตัดแบบดิจิทัลและกระดูกเทียมเฉพาะบุคคล สำหรับศัลยกรรมกระดูกและใบหน้า ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและ AI11. Daywork - แพลตฟอร์มจัดหาพนักงานชั่วคราวตามความต้องการภายใน 24 ชั่วโมง สรรหาคนได้แม่นยำและรวดเร็วด้วย AI12. JobsLab - ขับเคลื่อนการจ้างงานชั่วคราวสำหรับพนักงานระดับเริ่มต้น และนายจ้างคุณภาพสูงในประเทศไทยและหลังจาก Startup ทั้ง 12 ทีม Pitching อย่างเข้มข้น นำเสนอธุรกิจของตนเองให้เข้าตานักลงทุนที่มาร่วมงาน พร้อมชิงรางวัลไป Innovation Trip ที่ต่างประเทศ ก็ได้ผู้ชนะที่คว้ารางวัลของ Finno Efra Acccelerator Batch 1 ดังนี้· รางวัลชนะเลิศ ที่ได้รับโอกาสในเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเข้าร่วมงาน "VivaTech" ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้แก่ทีม Spacely AI แพลตฟอร์มการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วย AI และ Algorithm สำหรับสถาปนิกทั่วโลก· รางวัลพิเศษ เข้าร่วมงาน "NextRise" ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ทีม Osseolabs ที่พัฒนาระบบวางแผนการผ่าตัดแบบดิจิทัลและกระดูกเทียมเฉพาะบุคคล สำหรับศัลยกรรมกระดูกและใบหน้า ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและ AI· รางวัลพิเศษ เข้าร่วมงาน "InnoVex" ณ ไทเป ไต้หวัน ได้แก่ทีม MUI-Robotics แพลตฟอร์มประสาทประดิษฐ์ (Artificial Senses Platform) ที่ทำให้ AI และหุ่นยนต์มีประสาทสัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง เช่นเดียวกับมนุษย์"คุณปาลิดา อธิศพงศ์" ACTING MANAGING DIRECTOR AND HEAD OF PORTFOLIO GROWTH เผยว่า "ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตมีคุณภาพ ช่วยติดสปีดให้ธุรกิจช่วง Seed ถึง Pre-series A ผ่านเครื่องมือและการถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้แก่สตาร์ทอัพ เพื่อเอาชนะอุปสรรคที่ท้าทาย เพิ่มโอกาสผลักดันสู่การเป็นยูนิคอร์น ซึ่งเชื่อมั่นว่าครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย แม้ครั้งนี้จะเป็น Batch 1 แต่ก็ได้รับผลตอบรับที่ดี เชื่อว่า Batch หน้าจะเข้มข้นกว่า ใครที่พลาดไปไม่ต้องเสียใจ เจอกันใหม่ใน Batch หน้านะคะ"#KrungsriFinnovate #KFIN #FinnoEfraAccelerator