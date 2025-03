“โปรวาเมด” สุดปัง! คว้า 2 รางวัลซ้อน เวชสำอางครองใจผู้บริโภคคนไทยมากที่สุด

แบรนด์โปรวาเมด (PROVAMED) เวชสำอางคุณภาพสูงในเครือ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด สุดภูมิใจ หลังรับรางวัลการันตีคุณภาพถึง 2 รางวัล ในงาน Watsons HWB Awards 2025 เมื่อเร็วๆ นี้

ขึ้นรับรางวัล 2 รางวัลในงาน Watsons HWB Awards 2025 หรือ Watsons Health Wellness & Beauty Awards ประจำปี 2025 ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า ทั้ง 2 รางวัลเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราที่เข้าไปครองใจคนไทย ได้สำเร็จ อันนำพาความภาคภูมิใจให้แก่แบรนด์อย่างยิ่งซึ่ง 2 รางวัล ประกอบด้วยรางวัล BEST SELLING RETINOL GEL ACNE CARE TREATMENT ประเภท สุดยอดสินค้าขายดี ประเภท เจลเรตินอลดูแลปัญหาสิวรางวัล BEST RISING STAR SCAR TREATMENT FROM SURGERY OPERATION ประเภท สินค้าเติบโตโดดเด่นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดศัลยกรรมโดย Provamed Scar silicone เราได้รับรางวัล 2 ปีซ้อนแล้ว ตั้งแต่ปี 2024-2025 โดยในปี 2024 ได้รับรางวัลเป็นสุดยอดสินค้าขายดี ประเภท ซิลิโคนลดเลือนรอยแผลเป็นนับว่าเป็นการตอกย้ำความน่าเชื่อถือในแบรนด์ต่อเนื่องอีกปีเช่นกัน เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สินค้าได้รับความนิยมอย่างยิ่งจากผู้บริโภคคนไทยทุกคนทั้งนี้ โปรวาเมด (PROVAMED) เวชสำอางคุณภาพสูง ด้วยการวิจัยและรับรองจากแพทย์ผิวหนัง เพื่อตอบโจทย์ปัญหาผิวทุกประเภทโดยเฉพาะ เราใส่ใจถึงคุณภาพของสินค้า ความปลอดภัย และความคุ้มค่าของผู้บริโภค การได้รับรางวัล Watsons HWB Awards ประจำปี 2025 อีกครั้งถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ เพราะมาจากการตอบรับของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่วัดจากมาตรฐานความนิยม การสร้างยอดขายและการเติบโตที่ดีในทุกช่องทางของร้าน Watsons และจากรางวัลอันทรงคุณค่าครั้งนี้ ทำให้แบรนด์โปรวาเมด สัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนา ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อแบรนด์อย่างต่อเนื่อง และสมกับความไว้วางใจจากผู้บริโภคคนไทยทั่วประเทศ