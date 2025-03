กรมพัฒนาธุรกิจฯ หนุนธุรกิจชุมชนอัปเลเวลสู่ความสำเร็จ เปิดตัว ‘SMART Local Clinic’ ที่แรก..พระนครศรีอยุธยา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดตัวกิจกรรม ‘SMART Local Clinic’ เสริมศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศ พร้อมลุย 4 ภูมิภาค มุ่งเสริมมุมมองการดำเนินธุรกิจให้แข็งแกร่ง สร้างนักธุรกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ พร้อมนำแนวคิดนวัตกรรมมาต่อยอดการค้า สร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจชุมชน ประเดิมเปิดคลินิกธุรกิจที่แรก..พระนครศรีอยุธยา 6-7 มีนาคม 2568 ณ โรงแรมแกรนด์พระนครนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธูุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘ผู้ประกอบการชุมชนมีดี : SMART Local ME-D’ กิจกรรมที่ 1 : ‘SMART Local Clinic : ปรับพื้นฐานเปิดมุมมองการดำเนินธุรกิจที่ดี’ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกิจกรรม ‘SMART Local Clinic’ มุ่งพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เชื่อมโยงองค์ความรู้การนำนวัตกรรมมาใช้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีทักษะในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและต่อยอดยกระดับเป็นธุรกิจชุมชนที่ยั่งยืน ด้วยการปรับพื้นฐานและเสริมมุมมองใหม่ในการดำเนินธุรกิจ นำไปสู่การขยายผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่คนในชุมชนให้สามารถพึ่งพิงตนเองได้ โดยเริ่มต้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2568 ณ โรงแรมแกรนด์พระนครอธิบดีอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า “การอบรมเชิงปฏิบัติการ SMART Local Clinic - คลินิกธุรกิจ จัดขึ้น 2 วัน โดยวันแรก เป็นกิจกรรม Business Workshop การปรับพื้นฐานเปิดมุมมองธุรกิจและปรับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจชุมชนให้ทันสมัย เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาสู่นวัตกรรม ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรบูรณาการความร่วมมือโดยส่งเสริมผลักดันเพื่อยกระดับการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสามารถขยายขอบเขตของธุรกิจให้เติบโตในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้นวัตกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนำมาต่อยอดประยุกต์ปรับใช้ได้จริงในธุรกิจชุมชน เป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกธุรกิจ (Business Clinic)วันที่ 2 เป็นคลินิกให้คำปรึกษาธุรกิจเชิงลึก (One on One Coaching) จากผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ‘สร้างตัวตน สินค้าเด่น’ เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและเป็นที่รู้จัก 2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ ‘ดีไซน์โดน ดึงดูดใจ’ แนะแนวการออกแบบสินค้าที่ดึงดูดผู้บริโภค 3) การส่งเสริมการตลาด ‘แบรนด์ดัง ตลาดยั่งยืน’ ใช้กลยุทธ์การตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และ 4) การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ ‘ราคาดี ยอดขายปัง’ กำหนดราคาที่สมเหตุสมผลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งนี้ การปั้นธุรกิจชุมชนให้พร้อมสู่การประกอบธุรกิจในอนาคต เป็นก้าวแรกที่สำคัญของการพัฒนาทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการคิดนอกกรอบ ปลดล็อกศักยภาพ และเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้ธุรกิจชุมชน อีกทั้งได้เสริมศักยภาพด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ Packaging การตลาด และการตั้งราคาจากผู้เชี่ยวชาญ ครบถ้วนทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินธุรกิจยุคปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเชิญชวนผู้ประกอบการชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม SMART Local Clinic ที่จะจัดขึ้นอีก 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พัทลุง และนครพนม ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง https://shorturl.asia/R8pt3 จะช่วยให้ผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่เข้าถึงการอบรมและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ช่วยยกระดับธุรกิจชุมชนให้เติบโตและมีศักยภาพการแข่งขันทุกตลาด สร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจผ่านการบ่มเพาะองค์ความรู้เพื่อให้ธุรกิจแข็งแกร่งก้าวสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้น เตรียมพร้อมรับความท้าทายในโลกการค้ายุคใหม่ สร้างรายได้ให้ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไปด้วยกัน” อธิบดีอรมน กล่าวทิ้งท้ายสอบถามรายละเอียด หรือติดตามกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ ได้ที่กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0-2547-5950 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th