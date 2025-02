Zoho โซลูชั่นขับเคลื่อนด้วย AI จับมือพันธมิตรภูมิภาค ดันไทยเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล

โดยโมเมนตัมนี้สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ระยะที่ 3 ของแผนยุทธศาสตร์ ‘Digital Thailand’ 20 ปี ใน 2566 ที่มีเป้าหมายที่จะบรรลุการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2570 บริษัทฯ ในกลุ่มบริษัทเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Club : DECs) ถือเป็นพันธมิตรสำคัญของรัฐบาลในการช่วยธุรกิจไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและพื้นที่ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะยกระดับการใช้ AI ให้ได้มาตรฐานระดับโลก ซึ่งเห็นได้ชัดว่าพนักงานในประเทศถึง 62% ใช้ Generative AI ในการทำงาน นอกจากนี้เกือบ 75% ขององค์กรไทยได้ประกาศแผนนำ AI มาใช้ในปี 2567 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตเกือบ 20% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ความก้าวหน้านี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นตามยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติ และความพยายามในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก“ในปีที่ผ่านมา Zoho ได้มุ่งเน้นการนำเสนอโซลูชั่นให้กับผู้ใช้บริการรายใหม่ในประเทศไทย โดยต่อยอดจากความสำเร็จของการทำกิจกรรมโรดโชว์ไปตามจังหวัดต่าง ๆ ที่ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หรือ DEPA ในปี 2566 โดย Zoho ได้นำกิจกรรม Discover Zoho ไปจัดที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งทำให้ธุรกิจท้องถิ่นได้รู้จักกับโซลูชั่นหลักของบริษัทฯ และมีโอกาสพูดคุยโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น เพื่อให้เข้าถึงโซลูชั่นของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น ในปี 2567 จึงได้ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SiS เพื่อช่วยให้ SiS สามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Zoho ให้กับธุรกิจทั่วประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายกีบู แมทธิว รองประธานและผู้จัดการทั่วไปประจำเอเชียแปซิฟิก บริษัท โซโห คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวชุดโซลูชั่นทางธุรกิจของ Zoho กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทย โดยมีอัตราการเติบโตรายได้ต่อปีเกินกว่า 20% ธุรกิจต่างๆ ที่หันมาใช้ Zoho เป็นแพลตฟอร์มโซลูชั่นจะได้รับซอฟต์แวร์ระดับองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการเติบโตของบริษัท นอกจากนั้น โซลูชั่นของ Zoho ยังมาพร้อมกับผู้ช่วย AI ที่ผนวกเข้าในระบบชื่อ Zia ซึ่งเสริมความสามารถของแอปพลิเคชั่นด้วย Generative AI โดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะบนคลาวด์ส่วนตัวของ Zoho ในการจัดการข้อมูล1. Zoho CRM – เพิ่มประสิทธิภาพด้านความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI การวิเคราะห์ดีลเชิงพยากรณ์และการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ ทั้งนี้จะมีการอัพเดต "CRM for Everyone" ที่มุ่งเน้นปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นโดยการลดอุปสรรคในการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนอง2. Zoho One – ชุดแอปพลิเคชั่นครอบคลุมกว่า 40 รายการที่ออกแบบมาเพื่อรวมการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ชุดเครื่องมือนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถประสานงานระหว่างแผนกได้อย่างไร้รอยต่อ สร้างการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพและทำให้การดำเนินงานในทุกด้านเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจทุกขนาดในยุคดิจิทัล3. Zoho Workplace – เครื่องมือการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณภาพการเขียน ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมและให้การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างชาญฉลาด เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมงานสามารถร่วมมือกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ4. Zoho Desk – โซลูชั่นการสนับสนุนลูกค้าและการจัดการตั๋วที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึก การสรุปตั๋วอัตโนมัติและการสร้างการตอบสนองจากฐานความรู้ ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น5. Zoho Creator – ผสมผสานความสามารถของการพัฒนาแอปพลิเค่ชันแบบ low-code เข้ากับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยให้สามารถออกแบบ พัฒนาและดำเนินการซอฟต์แวร์ธุรกิจที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย AI Modeler ภายใน Zoho Creator มาพร้อมกับโมเดลที่สร้างไว้ล่วงหน้าและโมเดลที่กำหนดเอง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แพลตฟอร์มยังรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วยการใช้คำสั่ง Gen AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างแอปพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ“Zoho มุ่งมั่นในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับธุรกิจไทยผ่านโซลูชั่นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ส่งเสริมนวัตกรรมและสนับสนุนประเทศในการบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล โซลูชั่นของ Zoho ช่วยให้ธุรกิจไทยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดในการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายกีบู แมทธิว กล่าวเสริมในขณะที่ Zoho ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นที่จะมอบเทคโนโลยีล้ำหน้าที่เป็นนวัตกรรมและมีคุณค่าที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า SaaS ของเรา ภายใต้ตามเจตนารมณ์นี้ การประชุมผู้ใช้ Zoholics ได้กลับมาจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ อีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งรวบรวมผู้นำทางธุรกิจและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีไว้ที่คราวเดียวกัน“งานนี้ประกอบด้วย 3 แทร็กเฉพาะทางที่ครอบคลุมโซลูชั่นในด้านการขาย การตลาด การเงิน ทรัพยากรบุคคล การทำงานร่วมกันและเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา โดย Zoholics ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการให้ความรู้แก่ธุรกิจไทยเกี่ยวกับวิธีที่โซลูชั่นซอฟต์แวร์ของ Zoho สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล โดยมีทีมงานของ Zoho เข้าร่วมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เข้าร่วมงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและพันธมิตรของบริษัทฯ” นายกีบู แมทธิว กล่าวปิดท้าย