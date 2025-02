ก๊าซหุงต้ม ปตท. รับคณะกรมธุรกิจพลังงาน ชมซ่อมบำรุงถังก๊าซหุงต้ม มาตรฐานความปลอดภัย

ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการซ่อมบำรุงและการทดสอบถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม ณ โรงซ่อมบำรุงถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยคณะผู้เข้าร่วมได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กระบวนการคัดแยก และซ่อมบำรุงถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มตามมาตรฐาน มอก. 151 การทดสอบวาล์วตามมาตรฐาน มอก. 915 รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการถังก๊าซหุงต้มที่ไม่ได้คุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในโอกาสนี้ OR ยังได้ย้ำถึงมาตรการสร้างความปลอดภัยผ่านแนวคิด “ดูแลดีที่ 1 ดูที่ซีลทอง” โดยเน้นให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า “ก๊าซหุงต้ม ปตท. ของแท้ ต้องดูที่ ‘ซีลทอง QR’ เท่านั้น” ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้งาน การันตีว่าถังก๊าซหุงต้มทุกใบนั้นผ่านการทดสอบและซ่อมบำรุงโดยโรงซ่อมของ OR ที่สามารถรองรับถังก๊าซทั่วประเทศได้กว่า 3,000,000 ใบ/ปี พร้อมการบรรจุน้ำก๊าซคุณภาพของแท้จาก OR แน่นอน ก๊าซหุงต้ม ปตท. พร้อมส่งมอบประสบการณ์การใช้งานก๊าซหุงต้มที่ “ปลอดภัย ร้อนไว ไฟแรง” แก่ผู้บริโภคทั่วประเทศ​ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ทาง Facebook Fanpage จุดพลังความอร่อย by ก๊าซหุงต้ม ปตท. และแอปพลิเคชัน OR LPG หรือโทร.1365 Contact Center