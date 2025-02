อีอีซีเตรียมจัด The NOVA Expo 2025 เวทีนวัตกรรมสีเขียว ชูแนวคิด “รักษ์โลก-ยั่งยืน”

อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค ตอบรับเทรนด์โลกสีเขียว จัดงาน “The NOVA Expo 2025” รวมจัดแสดงเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างสมัยใหม่ ครบถ้วนที่สุดในประเทศไทย เพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้คนไทยมีองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวดีแล้ว แต่ขาด “การลงมือทำ” งานนี้ตอกย้ำให้ทุกคนเริ่มลงมือทำ พร้อมคำแนะนำให้ทำได้จริง ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคมนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา รวมนวัตกรรมจากกว่า 100 บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ และสัมมนาเพื่อสังคมโลกสีเขียว คาดตลอด 3 วันของการจัดงานมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คน ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายพันล้านบาท

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Green Innovation Revolution & Green Data Center” เป็นการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับเมืองและอาคารสมัยใหม่ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี เผยภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 30-50 ล้านตันต่อปี โดยหากมีการรวม Operational Carbon หรือการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ จากการดำเนินงานจะสูงถึง 150 ล้านตันต่อปี โดยเป็นการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ จากเมืองและอาคารกว่า 40%การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ สมาคมวิชาชีพ ผู้ประกอบการ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้และร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทย โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อยู่ที่ 1.5-2 ล้านล้านบาทต่อปี โดยรวมถึงการก่อสร้างที่พักอาศัย อาคารพาณิชยกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภค สำหรับทิศทางการพัฒนาในปี 2568 คาดการณ์ว่า 10-15% ของมูลค่ารวม จะเป็นการพัฒนาตามนโยบายเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งถือเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาทนอกจากนี้ ดร.เกชา ธีระโกเมน เผยถึงปัญหา PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในไทยขณะนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการก่อสร้างแบบเก่า ซึ่งทำให้เกิดฝุ่นและเศษวัสดุ โดยงานในครั้งนี้จะมีนำนวัตกรรมการก่อสร้างแบบใหม่ ด้วยเทคนิคก่อสร้างที่ประกอบบางส่วนจากโรงงาน แล้วนำมาประกอบที่ไซต์งาน ทำให้ลดการเกิดฝุ่นและเศษวัสดุ ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างThe NOVA Expo 2025 เวทีแสดงนวัตกรรมอาคาร การออกแบบ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างสมัยใหม่ ที่ครบถ้วนที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้ผู้ที่สนใจ เช่น พาวินเลียนที่จัดแสดงตัวอย่างอาคาร Net-zero Carbon Building นิทรรศการโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนดีเด่น นิทรรศการกลุ่ม CECI (Circular Economy in Construction Industry) และ Nova Map & Tour เพื่อนำชมนวัตกรรมภายในงานจากกว่า 100 บริษัท จากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมคำอธิบายเพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจนวัตกรรมต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เป็นต้นนอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรม Go Green อาทิ การนำระบบ Cooling as a Service มาติดตั้งในอาคาร - คอนโดฯ ซึ่งจะช่วยให้ใช้พลังงานลดลง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ การไปสู่ Go Green ยังเป็นการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ต่อยอดนโยบายบริษัทที่ต้องการจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแนวทาง ESG ด้วยอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือ Stage and Conference ซึ่งได้เชิญวิทยากรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศมาร่วมเสวนาในหัวข้อเกาะกระแสเทรนด์โลก เช่น The Breakthrough, Data Center: การปลดล็อกข้อจำกัดและประโยชน์ของคนไทย/ Climate Finance & Thailand’s Taxonomy: Driving Sustainable Construction & Real Estate/ Building Enhancement, the Greenest Future อัปเกรดอาคาร โอกาสในสังคมคาร์บอนเป็นศูนย์/ Future of Clean Air นวัตกรรมเพื่ออนาคตอากาศสะอาด เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมาให้ข้อมูลการสนับสนุน Green Finance สำหรับองค์กรที่สนใจ Go Greenดร.เกชา ธีระโกเมน กล่าวย้ำว่า อุปสรรคสำคัญที่ทำให้นวัตกรรมเหล่านี้ยังไม่แพร่หลาย เกิดจากการไม่ลงมือทำ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกัน จึงเกิดแนวคิดการรวมกลุ่มของคนที่มีแนวคิดเดียวกันเป็น “The NOVA Community” ณ ปัจจุบัน ได้รับการตอบรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน และเข้มแข็งขึ้นในทุกปีงาน “The NOVA Expo 2025 นวัตกรรมสีเขียวเปลี่ยนโลก” งานแรกและงานเดียวในไทยที่พร้อมให้ทั้งองค์ความรู้และแนวทางลงมือปฏิบัติ เพื่อสังคมโลกสีเขียว จัดระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2568 ณ ฮอลล์ 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ