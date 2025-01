สสว. ร่วมกับ INET เพิ่มโอกาส SME ขยายตลาด สร้างยอดขายในช่วงมาตรการลดหย่อนภาษี ปี 2568

สสว. ร่วมกับ บมจ. อินเตอร์เนตประเทศไทย ขยายโอกาส SME รับประโยชน์ในช่วงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากมาตรการลดหย่อนภาษีปี 2568 เชิญชวน SME โดยเฉพาะกลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดร้านค้าบน Nex Gen Commerce พร้อมขึ้นทะเบียน e-Tax & e-Receipt ฟรี ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2568

เปิดเผยว่า ตามที่ สสว. ได้ โร่วมกับบริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET) ในการให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถด้วยการถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะช่องทางตลาดออนไลน์ผ่าน Nex Gen Commerce Platform รวมถึงให้บริการ เช่น E-Tax Invoice, E-Factoring พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งบางสิทธิประโยชน์ได้ครบกำหนดการให้บริการแล้ว แต่เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยเฉพาะวิสาหกิจรายย่อย ทั้งที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้วและยังไม่ได้จด VAT มีโอกาสได้รับประโยชน์จากมาตรการ Easy E-receipt 2.0 หรือมาตรการลดหย่อนภาษีปี 2568 ของรัฐบาล พร้อมทั้งเป็นการยกระดับธุรกิจให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัล จึงได้มีการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมโดยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่เปิดร้านค้าบน Nex Gen Commerce ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 จะสามารถขึ้นทะเบียน e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ง่าย ๆ พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม คือ บริการ E-Tax Invoice ฟรี 200 Transection ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นในช่วงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านมาตรการ Easy E-Receipt 2.0 ตั้งแต่ 16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2568 เนื่องจากผู้บริโภคทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ต้องการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่สามารถออกใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีประจำปี 2568 ได้ โดยค่าซื้อสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 50,000 บาท จึงขอเชิญชวน เอสเอ็มอี กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของมาตรการลดหย่อนภาษีปี 2568 ใช้สิทธิเพื่อรับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว สำหรับกิจการที่ยังไม่มี e-Tax & e-Receipt ลงทะเบียนได้ https://forms.gle/aCoazfLE6qaTY1Fq8นอกจากนี้ สสว. ยังมีแผนที่จะเชื่อมโยงความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ขายสินค้าให้กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ VAT Refund for Tourists หรือ VRT เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในภาคการท่องเที่ยว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาออกสิทธิประโยชน์และแพคเกจสนับสนุนเอสเอ็มอีขึ้นทะเบียน VRT เพื่อเป็นบริการภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ของ สสว. ซึ่งจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว ให้กับผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการในสัดส่วนร้อยละ 50-80 วงเงินสูงสุด 200,000 บาทต่อราย ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเข้าสู่ระบบอย่างไรก็ดี สำหรับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หน่วยงานพันธมิตรในความร่วมมือดังกล่าว เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้ถือหุ้น ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีของประเทศ ทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้าน Infrastructure และ Digital Platform รวมทั้งให้บริการด้าน IT Solution แบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำ IT มาเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อาทิ บริการคลาวด์ ดิจิทัลเซอร์วิส บริการ e-Tax รวมถึงบริการด้านการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว e-VRT ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำคัญในการสนับสนุนให้ SME นำเทคโนโลยี เข้ามาเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ