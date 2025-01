วิฟ เอเชีย 2025 ร่วม มีทโปรฯ และฮอร์ติอะกริเน็กซ์ เอเชีย! จัดงานแสดงสินค้าปศุสัตว์-อาหาร-การเกษตร ใหญ่สุดเอเชีย มีนาคมนี้!

แบ่งเป็นผู้ประกอบการชาวไทย 7% เอเชีย 46% และภูมิภาคอื่นพาวิลเลี่ยนนานาชาติจากประเทศชั้นนำอย่าง ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ไต้หวัน สหราชอาณาจักร และอินเดีย คาดการณ์ผู้เข้าชมงานและนักลงทุนกว่า 50,000 รายจากทั่วโลก ภายในงานมีกิจกรรมสัมมนากว่า 150 หัวข้อ โดยมีวิทยากรรับเชิญกว่า 300 ท่าน ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ การจัดการโรคในปศุสัตว์และสัตว์น้ำ มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และการเกษตรที่ยั่งยืน โดยมีสัมมนาภาษาไทย 15 หัวข้อที่สามารถเข้าร่วมได้ฟรีเพียงลงทะเบียนล่วงหน้า และสัมมนานานาชาติอีกมากมาย"งานในครั้งนี้เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ การแปรรูปอาหาร และเทคโนโลยีเกษตรครบวงจรที่สุดในเอเชีย เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจไทยและภูมิภาค โดยคาดว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) จากการจัดงานครั้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ 38.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 1,340.5 ล้านบาท เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับประเทศและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระดับโลก นี่คืองานแสดงสินค้าที่ครบทุกมิติและใหญ่ที่สุดในเอเชีย พบ 1,500 บริษัทชั้นนำจาก 46 ประเทศทั่วโลก ในที่เดียว โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้า คาดการณ์ว่าจะต้อนรับผู้เข้าชมงานกว่า 50,000 ราย นับเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมนี้”สำหรับ วิฟ เอเชีย เป็นมากกว่าแค่งานแสดงสินค้า ที่นี่คือคอมมูนิตี้ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มาพบปะ อัปเดตข่าวสารและสนุกสนานไปพร้อมกันภายใต้กิจกรรมมากมาย อาทิ VIV Asia Golf Connect 2025 การแข่งขันกอล์ฟสำหรับผู้บริหาร, Grand Networking Reception งานพิธีเปิดและเลี้ยงรับรองในเช่วงเย็น, Country of Honor Night เพื่อเฉลิมฉลองประเทศเกาหลีใต้และอินโดนีเซีย, แคมเปญ Industry Leader Campaign สำหรับแขกวีไอพี และ Group Delegation ที่รอต้อนรับเกษตรกรกลุ่มใหญ่ที่เดินทางจากนานาประเทศ, Guided Tour Campaign ทัวร์เยี่ยมชมงาน 5 เส้นทาง พร้อมล่ามแปลภาษาแบบเรียลไทม์ รวมถึงบริการ Free Transportation to IMPACT สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า โดยมีรถบัสรับส่งฟรีจาก MRT สถานีศรีรัชไปยังอิมแพค เมืองทองธานี เพิ่มความสะดวกในการเข้าชมงานพบกันที่งาน VIV Asia / Meat Pro Asia / Horti Agri Next Asia 2025 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม พ.ศ. 2568 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ปีนี้ทุกการลงทะเบียนหน้างานจะมีค่าใช้จ่าย 15 ยูโร หรือ 600 บาท ขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าเพื่อรับบัตรเข้างานฟรี (ภายในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568) ทาง www.vivasia.nl / www.meatpro-asia.com / www.hortiagrinext-asia.com