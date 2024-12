จุฬานำร่องธุรกิจสีเขียว จับมือ สสว.ทำกิจกรรม "One Click" นำ AI ประเมินปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยกระดับ SMEs

การลงนามในครั้งนี้จัดขึ้นที่ CHULALONGKORN BUSINESS CINEMA อาคารไชยยศสมบัติ 1 ชั้น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.อภิรดี ขาวเธียร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดร.ศกยง พัฒนเวคิน ผู้ก่อตั้งบริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด และตัวแทนธนาคารชั้นนำ ได้แก่ นายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) นายชาตรี เวทสรณสุธี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) นายสาธิต บุญโฉลก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย Product Management ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย (UOB) และนายเจษฎา วานิชสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัน อิเล็กทรอนิกส์ บิลลิ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเป็นพันธมิตร เตรียมความพร้อมให้ SME ไทยในครั้งนี้กล่าวภายในงานถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ถือเป็นก้าวสำคัญที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สสว. ร่วมกับพันธมิตรในการส่งเสริมประเทศไทยตามเป้าหมาย SDGs ผู้ประกอบการ ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นหน้าที่ของทุกคนทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และธุรกิจ ซึ่งเราทราบกันดีว่าปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมต่างเดินหน้าขับเคลื่อนกันอย่างจริงจัง แต่ผู้ประกอบขนาดกลาง และขนาดย่อมถือเป็นกลุ่มใหญ่ และเป็นฟันเฟืองสำคัญของประเทศ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ SME นี้จึงถือเป็นวาระระดับชาติ ความร่วมมือนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งที่จะนำ SME สู่ความยั่งยืน พร้อมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจสีเขียว และถือเป็นการก้าวที่ใหญ่ที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศเข้าใกล้เป้าหมาย Net Zero มากขึ้น”กล่าวเสริมว่า “การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับ SME เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจโลกสีเขียว ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ต้องยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมถึงความสามารถในการแข่งขัน การเข้าถึงแหล่งทุน ดังจะเห็นได้จากเกณฑ์ประกอบการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน มีการนำแนวคิดดังกล่าวมามีส่วนในการพิจารณา เช่น Green Loan หรือ Climate Financeดังนั้น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโครงการ One-Click นี้ จะเป็นผู้ช่วยที่สำคัญให้แก่ SME ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรายงานคาร์บอนฟุตพรินต์ของ SME แบบอัตโนมัติ เปิดโอกาสให้ SME เข้าถึง Climate Finance ได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และพร้อมรับมือกับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) ของภาครัฐ ในอนาคต”ขณะที่เปิดเผยว่า “ปัจจุบันข้อมูลผู้ประกอบการ SME ถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล แต่กระจายอยู่ในหลายภาคส่วน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการเข้าถึง และเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ และยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเคารพความเป็นส่วนตัว ดังนั้นปัญญาประดิษฐ์ (AI) จึงสามารถเข้ามาช่วยในการติดตามแบบอัตโนมัติ รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (CFO) ให้แก่ SME ได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และต้นทุนต่ำ โดยสามารถนำเสนอประสบการณ์การใช้งานในรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้ใช้งานเสมือนเพียง One-Click ซึ่งเป็นที่มาของชื่อโครงการความร่วมมือนี้ และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งาน โครงการ One-Click นี้ได้การรับรองมาตรฐาน dSURE ระดับ 2 ดาว จาก DEPA และการรับรองมาตรฐาน CF Platform จาก อบก. เป็นที่เรียบร้อย”นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ "Climate Finance: ประตูสู่ความยั่งยืนของ SME ไทย" โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ได้แก่ นายธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นายเจษฎา วานิชสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัน อิเล็กทรอนิกส์ บิลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ดร.สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมสนทนาให้ข้อมูลอันน่าสนใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมี น.ส.อัจฉรา ปู่มี Founder และ CEO บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการทั้งนี้ "One Click" จะมีการนำ AI มาช่วยในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ SME ไทยสามารถประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ (Carbon Footprint) ได้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังสามารถเข้าถึงสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) เพื่อช่วยให้ SME ปรับตัวสู่การทำธุรกิจคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นก้าวแรกของประเทศไทยในการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero และการขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะการปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น และการเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงาน และฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนปัญญาประดิษฐ์ของโครงการ “One Click” นี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 มกราคม 2568 โดยผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนตามขนาดธุรกิจจาก สสว. ภายใต้การส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ “SME ปัง ตังได้คืน” เริ่มต้นที่ 8,000 บาท สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และ 5,000 บาท สำหรับธุรกิจ SME ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น