OR จับมือ CIB เดินหน้าปราบปรามถังก๊าซหุงต้มปลอม เตือนผู้บริโภคเลือกก๊าซหุงต้ม ปตท. ของแท้ปลอดภัย ต้องมีซีลทอง QR เท่านั้น!

เบื้องต้นจากการสืบสวน พบการละเมิดอัดบรรจุและจำหน่ายก๊าซหุงต้มที่มีเครื่องหมายการค้าของ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและเข้าใจผิดว่าโรงบรรจุก๊าซดังกล่าวนั้นจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” จริง อีกทั้งยังพบถังก๊าซหุงต้มที่ไม่ถูกนำกลับไปทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยตามรอบทดสอบที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการละเมิดกฎหมายหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534, พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขออนุมัติหมายค้นและเข้าตรวจสอบพื้นที่ทั้ง 8 แห่ง พร้อมยึดของกลาง ได้แก่ ถังก๊าซหุงต้มปลอมและดัดแปลงเครื่องหมายการค้า “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ไม่ว่าจะเป็น ถังก๊าซหุงต้มหมดอายุ ถังก๊าซหุงต้มเครื่องหมายการค้า “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ที่ลักลอบอัดบรรจุน้ำก๊าซแบรนด์อื่น รวมถึงการครอบครองถังก๊าซหุงต้มเครื่องหมายการค้า “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” เปล่าโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมจำนวน 1,122 ถัง จึงได้ดำเนินการตรวจยึดและอายัดถังทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเปิดเผยว่า OR ขอย้ำเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการเลือกใช้ก๊าซหุงต้ม โดยเฉพาะการลักลอบบรรจุน้ำก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้มที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จุดสังเกตสำคัญที่การันตีว่าเป็น ก๊าซหุงต้ม ปตท. ของแท้ ที่บรรจุน้ำก๊าซคุณภาพจาก OR และถังก๊าซผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยตาม มอก. นั้นจะต้องปิดผนึกวาล์วด้วย“ซีลทอง QR” พร้อมรหัส 10 หลักใต้คิวอาร์โค้ดเท่านั้น ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. จากร้านค้าตัวแทนก๊าซหุงต้ม ปตท. (ค้นหาร้านค้าตัวแทนใกล้บ้านได้ที่ www.pttlpgshops.com) จุดจำหน่ายก๊าซหุงต้ม ปตท. ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น หรือสั่งซื้อจากแอปพลิเคชัน OR LPG เท่านั้นOR พร้อมให้ความร่วมมือผลักดันและสนับสนุนทุกภาคส่วนในการร่วมปราบปรามการกระทำผิด ตอกย้ำจุดยืนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ดูแลผู้บริโภคให้มั่นใจทุกครั้งที่เลือกใช้ ก๊าซหุงต้ม ปตท. หากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายถังก๊าซหุงต้ม ปตท. ที่น่าสงสัยว่าเป็นของปลอมหรือการกระทำใดผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ปคบ. 1135 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง