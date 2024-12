28 แฟรนไชส์ชื่อดังจัดแพกเกจลด 70% ฉลองปีใหม่ 2568 เปิดโอกาสคนไทยสร้างอาชีพ

เปิดเผยว่า นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจแฟรนไชส์ในการช่วยให้ประชาชน โดยเฉพาะ SME ได้มีช่องทางการทำธุรกิจ จึงได้จับมือกับธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้การส่งเสริมของกรมที่ประสบความสำเร็จกว่า 28 ราย และพร้อมเป็นต้นแบบธุรกิจให้ผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ ให้สามารถเริ่มต้นสร้างงาน สร้างอาชีพได้อย่างไร้กังวลกล่าวต่อว่า “ในปีนี้ กรมได้คัดเลือกแฟรนไชส์ไทยชั้นนำหลากหลายประเภทเข้าร่วมแคมเปญส่วนลดระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึง 15 มกราคม 2568 เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น และมีทางเลือกที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มอาหาร จำนวน 11 ราย คือ 1) The Pizza Company 2) ไจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิด 3) โก๋นักบิน 4) เตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟอินดี้ 5) Egg all day 6) บิ๊กโตเกียว 7) โทโร่ฟรายส์ 8) ร่ำรวยเย็นตาโฟ 9) The Waffle 10) ดับเบิ้ลนัวร์ และ 11) แซ่บเศรษฐี กลุ่มเครื่องดื่ม จำนวน 8 ราย คือ 1) กาแฟพันธุ์ไทย 2) Coffee Journey 3) ชิโน่ชา 4) Tora Cha 5) หม่าวชา 6) A Jum ma Café 7) Manoi และ 8) Zerocco กลุ่มบริการ จำนวน 5 ราย คือ 1) ไปรษณีย์ชุมชน 2) Code Clean 3) Tanjai wash & dry 4) Otteri และ 5) Cluo กลุ่มการศึกษา จำนวน 3 ราย คือ 1) โรงเรียนกวดวิชาฟิวเจอร์ 2) KidAble และ 3) SenseMath กลุ่มความงาม/สปา จำนวน 1 ราย ได้แก่ สะโรรักษ์นอกจากประเภทธุรกิจที่หลากหลายแล้ว ความพิเศษของปีนี้คือส่วนลดและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น เช่น “โทโร่ฟรายส์” ให้ส่วนลดค่าวัตถุดิบแรกเข้า 70% จากราคา 70,000 บาท เหลือ 20,000 บาท “Tanjai wash & dry” ให้ส่วนลดแพกเกจพร้อมเปิดร้านลดสูงสุด 350,000 บาท “Egg all day” ให้ส่วนลด 50% สิทธิแฟรนไชส์จากราคา 150,000 บาท เหลือ 75,000 บาท “เตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟอินดี้” ให้ส่วนลด 30% ทุกแพกเกจ “กาแฟพันธุ์ไทย” ให้ส่วนลดค่าออกแบบร้าน 40% จากราคา 50,000 บาท เหลือ 30,000 บาท “Otteri” ให้ส่วนลดเปิดร้าน 100,000-250,000 บาท และ “KidAble” ให้ส่วนลดมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท รวมถึงส่วนลดพิเศษอื่นๆ จากผู้เข้าร่วมโครงการที่ประชาชนและนักลงทุนสามารถสร้างธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,400 บาท ไปจนถึง 2,690,000 บาท เป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงและไม่ต้องเสี่ยงในการบริหารธุรกิจเพียงลำพังเพราะแฟรนไชส์จะมีคู่มือการทำงานตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงตลอดการทำธุรกิจกรมจึงถือโอกาสนี้เชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจจะสร้างอาชีพ มีรายได้เสริมมาร่วมสร้างรายได้ ต้อนรับปีใหม่และสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการทั้ง 28 ราย ได้ที่ www.dbd.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 หรือโทร.0-2547-5953 และทาง e-Mail : franchisedbd@gmail.com” อธิบดีอรมน กล่าวทิ้งท้าย