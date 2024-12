กรมพัฒนาธุรกิจฯ ขยายเวลาจดทะเบียนธุรกิจ มอบของขวัญปีใหม่ 2568 พร้อมจัดโปรส่วนลด 50% สายกิน และนักชอปออนไลน์ผ่าน 4 แพลตฟอร์ม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แกะกล่องของขวัญปี 2568 แจกโปรเพื่อธุรกิจและประชาชน ขยายเวลาจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2567 ให้ภาคธุรกิจมีเวลาเตรียมพร้อมก่อนหยุดยาว รวมถึงมีของขวัญชิ้นใหญ่เพื่อเสริมแกร่งให้ธุรกิจและประชาชน 5 กิจกรรม ได้แก่ ส่วนลดเพื่อนักกินที่ร้านอาหาร Thai SELECT ส่วนลดสินค้า/บริการสูงสุด 50% ผ่าน 4 แพลตฟอร์มออนไลน์ ส่วนลดค่าแพกเกจแฟรนไชส์จาก 28 แบรนด์ ให้คนไทยมีงานทำมีรายได้เสริมรับปีใหม่ อบรมพัฒนาธุรกิจฟรี! กับ DBD Academy เรียนรู้การบริหารธุรกิจแบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา และแจกซอฟต์แวร์ตัวช่วยเพื่อธุรกิจเหนื่อยน้อยลงกับแพลตฟอร์ม DBD SME 360 ทั้งนี้ ไม่ว่าปีไหนขอยืนยันที่จะไม่หยุดพัฒนาเพื่อธุรกิจไทยนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบนโยบาย ‘ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส’ ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งออกบริการพิเศษเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ภาคธุรกิจและประชาชนไทย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มอบของขวัญปีใหม่เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเพื่อภาคธุรกิจ ‘ขยายเวลาจดทะเบียนนิติบุคคลและบริการข้อมูลธุรกิจ’ เป็นระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม 2567 ระหว่างเวลา 16.30-18.30 น. เพื่อให้ธุรกิจได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะถึงเทศกาลวันหยุดยาวต่อเนื่องช่วงปีใหม่ และทำธุรกิจต่อเนื่องไม่มีสะดุด สามารถขอรับบริการข้อมูลธุรกิจหรือรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลและบริการจดทะเบียนธุรกิจแบบ Walk in ได้ทุกประเภท ณ ชั้น 3-4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6อธิบดี กล่าวต่อว่า “ส่วนที่ 2 ‘เสริมแกร่งให้ธุรกิจ’ ของขวัญเพื่อผู้ประกอบธุรกิจไทย นักกิน นักชอป และประชาชนทั่วไป แบ่งเป็น 5 กิจกรรมคือ 1) มอบส่วนลดเมื่อทานอาหารที่ร้าน Thai SELECT ระหว่างเดือน ธ.ค.67-ม.ค.68 จะได้รับโปรโมชันพิเศษส่งฟรีหรือรับคูปองส่วนลดสูงสุด 100 บาท เมื่อสั่งอาหารผ่าน Line Man และหากทานอาหารที่ร้านและจ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค.68 รับส่วนลดสูงสุด 10% หรือแลกรับเงินเครดิตคืนสูงสุด 200 บาท 2) เอาใจนักชอปออนไลน์ เริ่มแล้ว- 31 ม.ค.68 ด้วยส่วนลดสินค้า/บริการสูงสุด 50% ผ่าน 4 แพลตฟอร์ม ได้แก่ Shopee, Tiktok Shop, SHIPPOP และ Flash3) ส่วนลดค่าแพกเกจแฟรนไชส์จาก 28 แบรนด์ ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.67-15 ม.ค.68 สร้างอาชีพให้คนไทยมีงานทำ มีรายได้เสริม ประกอบไปด้วย ธุรกิจอาหาร 11 ราย เช่น แซนด์วิช Egg all day ลดค่าแฟรนไชส์จากเดิม 150,000 บาท เหลือ 75,000 บาท เตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟอินดี้ ลดค่าแฟรนไชส์ 30% ทุกแพกเกจ และโทโร่ฟรายด์ ลดค่าวัตถุดิบแรกเข้ามูลค่า 50,000 บาท ธุรกิจเครื่องดื่ม 8 ราย เช่น Zerocco ส่วนลดแฟรนไชส์มูลค่า 85,000 บาท กาแฟพันธุ์ไทย ลดค่าออกแบบร้าน 20,000 บาท ธุรกิจบริการ 5 ราย เช่น แฟรนไชส์ไปรษณีย์ชุมชน ลดค่าแฟรนไชส์สูงสุด 15% และร้านสะดวกซัก Code Clean ลดค่าแฟรนไชส์ 50,000 บาททุกแพกเกจ การศึกษา 3 ราย เช่น โรงเรียนกวดวิชาฟิวเจอร์ ลดค่าแฟรนไชส์ 10% ทุกแพกเกจ KidAble ส่วนลดสูงสุด 50,000 บาท และ SenseMath ส่วนลดแฟรนไชส์มูลค่า 50,000 บาท และธุรกิจความงาม/สปา สะโรรักษ์ ลดค่าสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการตลาดมูลค่า 50,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถดูรายชื่อธุรกิจแฟรนไชส์และรายละเอียดได้ที่ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์4) อบรมผ่าน DBD Academy หลักสูตรเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถเข้าเรียนออนไลน์แบบ 24 ชั่วโมงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวบรวมความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ทั้ง 4 หลักสูตร 38 วิชา เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับหนังสือรับรองสำหรับต่อยอดธุรกิจ หรือหนังสือรับรองในการยื่นนับชั่วโมง CPD สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ 5) แพลตฟอร์ม DBD SME 360 ให้บริการซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละธุรกิจได้ ประกอบไปด้วย 4 ด้าน 7 ซอฟต์แวร์ คือ Sale and Marketing, Design and Development, Human Resource และ Analytics and Reporting สามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ Hot Service และ DBD SME 360สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ภาคธุรกิจไทยและประชาชนมีช่วงเวลาที่ดีในเทศกาลปีใหม่นี้ เดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ใช้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่ และพร้อมเดินหน้าธุรกิจต่อไปในปี 2568 โดยกรมขอยืนยันว่าจะพัฒนางานบริการโดยเฉพาะในปีหน้านี้ที่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดให้ใช้งานบริการรูปแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ 100% เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นสุดให้แก่ธุรกิจไทยและจะเป็นพี่เลี้ยงให้ภาคธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไป