นักธุรกิจไทยสุดเจ๋ง สอบคอร์ส NVIDIA ได้คะแนนเต็ม 100 เพียง 10 นาที

จักรพันธ์ ประจวบเหมาะ หรือ คุณจาก้า หนึ่งในทีมพัฒนาของ iAI Center บริษัทเทคฯ เอไอสัญชาติฮ่องกง ที่พัฒนาระบบรถยนต์ไร้คนขับและแอปฯ iAI Agent ได้เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรของ Nvidia Academy เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับ AI ขั้นพื้นฐาน"AI for All : From Basics to GenAI Practice"มีตัวอย่างเนื้อหา เช่น1. AI Transformation2. Introduction to AI3. Generative AI Overview4. Accelerating AI with GPUsเมื่อเรียนจบ ต้องทำ Final Quiz จำนวน 15 ข้อ (เวลาทำสอบ 1 ชั่วโมง) ต้องผ่านเกณฑ์ 70% จึงจะได้รับ e-certificate แต่สำหรับคุณจาก้า ใช้เวลาทำข้อสอบทั้งหมดเพียง 10 นาที และที่สำคัญได้คะแนนเต็ม 100% ซึ่งถือว่ามีน้อยมาก เพราะระดับผู้เชี่ยวชาญสายนี้โดยตรงยังไม่สามารถทำคะแนนได้เต็มในเวลาอันสั้นเพียง 10 นาทีเท่านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่เก่งไม่แพ้ชาติใด สำหรับ iAI มีทีมพัฒนาอีกหลายท่านที่จบหลักสูตรจาก Nvidia มาทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงติดตามข้อมูลได้ที่ www.iAI.center