เดอะ ไทยแลนเดอร์ส มอบรางวัล “The Thailanders Top Business Organizations & Social Impact Sustainability Awards 2024”

ก้าวสู่ปีที่ 8 The Thailanders (เดอะไทยแลนเดอร์ส) สื่อสองภาษาชั้นนำของไทย นำโดย อมรสิริ บุญญสิทธิ์ บรรณาธิการบริหาร จัดงานมอบรางวัล “The Thailanders Top Business Organizations & Social Impact Sustainability Awards 2024” ให้แก่องค์กรชั้นนำ และรายบุคคล ที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างสังคมไทยดี และยั่งยืน รวม 26 รางวัล โดยมี สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล ที่โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ
บรรณาธิการบริหาร เดอะ ไทยแลนเดอร์ส เผยว่า ในปีนี้ The Thailanders ได้สืบสานต่อวิสัยทัศน์ในการให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 ประการตามหลักการของสหประชาชาติ ที่สะท้อนเสาหลักของความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) อันประกอบด้วย มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จึงทำให้รางวัล The Thailanders Top Business Organization ในปีนี้เพิ่มคุณค่ายิ่งขึ้นสู่ “The Thailanders Top Business Organizations & Social Impact Sustainability Awards 2024” เพื่อตอกยํ้าถึงองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารและให้ความสำคัญกับความยั่งยืนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ
โดยมีองค์กรชั้นนำ 21 องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จากการศึกษา วิจัย และสำรวจความคิดเห็นจากผู้อ่านนิตยสาร The Thailanders จำนวน 1,000 ราย นำไปสู่ข้อสรุปองค์กรที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านผลงาน ชื่อเสียงในสังคม รวมถึงความสำเร็จทางธุรกิจในแขนงต่างๆ ที่มีส่วนผลักดันประเทศไทยก้าวสู่ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
พร้อมทั้งปีนี้นับเป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทบุคคลจำนวน 5 รางวัล แก่บุคคลในแวดวงการเมืองท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาทโดดเด่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนจากการทำงานของแต่ละบุคคล
รายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล The Thailanders Top Business Organizations & Social Impact Sustainability Awards 2024 จำนวน 21 รางวัล
1.ธนาคารออมสิน
รางวัล THE THAILANDERS BEST BANK IN SUSTAINABLE FINANCE FOR SOCIAL IMPACT 2024
2.บริษัท แรบบิท แคช จำกัด
รางวัล THE THAILANDERS BEST SOURCES OF FUND SUSTAINABILITY FOR DIGITAL LENDING SERVICE OF THAILAND 2024
3.กลุ่มบริษัทไทยฟ้า และเศรษฐีวรรณ
รางวัล THE MOST FAMOUS LEGENDARY EXPORTS AND OUTSTANDING SOCIAL IMPACT SUSTAINABILITY PROPERTY OF THAILAND 2024
4.ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
รางวัล THE THAILANDERS LEGENDARY FAMOUS SHOPPING CENTER FOR THAILAND TOURISM SUSTAINABILITY 2024
5.สนามกอล์ฟริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ
รางวัล THE THAILANDERS MOST LUXURY & ELEGANT GOLF COURSE WITH BEST HOSPITALITY SERVICES OF THAILAND 2024
6.โรงแรมทินิดี เทรนดี้ กรุงเทพ ข้าวสาร
รางวัล THE THAILANDERS MOST MODERN STYLISH DESIGN HOTEL OF BANGKOK 2024 WITH BEST HOSPITALITY LEGEND
7.บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
รางวัล THE THAILANDERS MOST FAMOUS SHOPPING MALL OF THAILAND AND INTERNATIONAL 2024
8.บริษัท บ้านพัทยา (2002) จำกัด
รางวัล THE THAILANDERS BEST INNOVATIVE AND SUSTAINABLE HOUSING DESIGN 2024
9.บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รางวัล THE THAILANDERS OUTSTANDING PERFORMANCE ON FAST-GROWING IN AGROCHEMICAL BUSINESS 2024
10.บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รางวัล THE THAILANDERS MOST POPULAR PREMIUM JAPANESE RESTAURANT 2024
11.บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
รางวัล THE THAILANDERS BEST LEGENDARY HOUSEHOLD BRAND FOR LIFESTYLES SUSTAINABILITY OF 2024
12.พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)
รางวัล THE THAILANDERS BEST MUSEUM OF THAILAND 2024
13.PETCHPLOY BRAND
รางวัล THE THAILANDERS INTERNATIONAL FASHION BRAND EXCELLENCE AWARD 2024
14.VERTIER CLINIC BY DR.YHIN
รางวัล THE THAILANDERS MOST POPULAR AESTHETICS & ANTI-AGING CLINIC OF THAILAND 2024
15.บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รางวัล THE THAILANDERS MOST FAMOUS SOCIAL IMPACT INTERNATIONAL COSMETIC FROM JAPAN 2024
16.ซิสเล่ย์ ไทยแลนด์
รางวัล THE THAILANDERS MOST FAMOUS SOCIAL IMPACT ANTI-AGING COSMETIC FROM FRANCE 2024
17.บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
รางวัล THE THAILANDERS MOST OUTSTANDING SOCIAL IMPACT SUSTAINABILITY
INTERNATIONAL BEAUTY GROUP 2024
18.ลองจิวิตี้ ฮับ บาย คลินิก ลา แพรรี
รางวัล THE THAILANDERS BEST LUXURY SPA AND WELLNESS OF 2024
19.โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ
รางวัล THE THAILANDERS BEST MODERN DESIGNED CITY HOTEL WITH LUXURY HOSPITALITY 2024
20.โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
รางวัล THE THAILANDERS BEST THAI HOSPITALITY CENTER HOTEL 2024
21.บริษัท เมอร์เซเดส - เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
รางวัล THE THAILANDERS MOST FAMOUS VEHICLE FOR HAPPINESS OF 2024
รายชื่อบุคคลที่ได้รับรางวัล The Thailanders Top Business Organizations & Social Impact Sustainability Awards 2024 จำนวน 5 รางวัล
1.คุณปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
รางวัล THE THAILANDERS EMPOWERED WOMEN FOR CHARITY AND SOCIETY SUPPORT OF 2024
2.ศ.คลินิก ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัล THE THAILANDERS MOST EFFICIENT AND EMPOWERED PROFESSOR IN DENTISTRY CHARITY SUPPORT OF 2024
3.คุณปวิตา โตทับเที่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
รางวัล THE THAILANDERS MOST OUTSTANDING EXECUTIVE IN SOCIAL IMPACT SUSTAINABILITY DEVELOPMENT OF 2024
4.คุณเอกชัย ตั้งรัตนาวลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด
รางวัล THE THAILANDERS BEST EFFICIENT EXECUTIVE SMES EMPOWERMENT FOR ECONOMIC GROWTH OF THAILAND 2024
5.คุณนฤพันธ์ พรหมวิเศษ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท คลองท่อม เฮอริเทจ จำกัด
รางวัล THE THAILANDERS MOST OUTSTANDING EXECUTIVE OF KLONGTOM HERITAGE THE NATURAL SALTED FOUNTAIN FOR THAILAND TOURISM PROMOTION TO GLOBAL 2024