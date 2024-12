เดอะ ไทยแลนเดอร์ส มอบรางวัล “The Thailanders Top Business Organizations & Social Impact Sustainability Awards 2024”

เผยว่า ในปีนี้ The Thailanders ได้สืบสานต่อวิสัยทัศน์ในการให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 ประการตามหลักการของสหประชาชาติ ที่สะท้อนเสาหลักของความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) อันประกอบด้วย มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จึงทำให้รางวัล The Thailanders Top Business Organization ในปีนี้เพิ่มคุณค่ายิ่งขึ้นสู่ “The Thailanders Top Business Organizations & Social Impact Sustainability Awards 2024” เพื่อตอกยํ้าถึงองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารและให้ความสำคัญกับความยั่งยืนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยมีองค์กรชั้นนำ 21 องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จากการศึกษา วิจัย และสำรวจความคิดเห็นจากผู้อ่านนิตยสาร The Thailanders จำนวน 1,000 ราย นำไปสู่ข้อสรุปองค์กรที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านผลงาน ชื่อเสียงในสังคม รวมถึงความสำเร็จทางธุรกิจในแขนงต่างๆ ที่มีส่วนผลักดันประเทศไทยก้าวสู่ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งปีนี้นับเป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทบุคคลจำนวน 5 รางวัล แก่บุคคลในแวดวงการเมืองท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาทโดดเด่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนจากการทำงานของแต่ละบุคคล1.ธนาคารออมสินรางวัล THE THAILANDERS BEST BANK IN SUSTAINABLE FINANCE FOR SOCIAL IMPACT 20242.บริษัท แรบบิท แคช จำกัดรางวัล THE THAILANDERS BEST SOURCES OF FUND SUSTAINABILITY FOR DIGITAL LENDING SERVICE OF THAILAND 20243.กลุ่มบริษัทไทยฟ้า และเศรษฐีวรรณรางวัล THE MOST FAMOUS LEGENDARY EXPORTS AND OUTSTANDING SOCIAL IMPACT SUSTAINABILITY PROPERTY OF THAILAND 20244.ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์รางวัล THE THAILANDERS LEGENDARY FAMOUS SHOPPING CENTER FOR THAILAND TOURISM SUSTAINABILITY 20245.สนามกอล์ฟริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับรางวัล THE THAILANDERS MOST LUXURY & ELEGANT GOLF COURSE WITH BEST HOSPITALITY SERVICES OF THAILAND 20246.โรงแรมทินิดี เทรนดี้ กรุงเทพ ข้าวสารรางวัล THE THAILANDERS MOST MODERN STYLISH DESIGN HOTEL OF BANGKOK 2024 WITH BEST HOSPITALITY LEGEND7.บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัดรางวัล THE THAILANDERS MOST FAMOUS SHOPPING MALL OF THAILAND AND INTERNATIONAL 20248.บริษัท บ้านพัทยา (2002) จำกัดรางวัล THE THAILANDERS BEST INNOVATIVE AND SUSTAINABLE HOUSING DESIGN 20249.บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดรางวัล THE THAILANDERS OUTSTANDING PERFORMANCE ON FAST-GROWING IN AGROCHEMICAL BUSINESS 202410.บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)รางวัล THE THAILANDERS MOST POPULAR PREMIUM JAPANESE RESTAURANT 202411.บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)รางวัล THE THAILANDERS BEST LEGENDARY HOUSEHOLD BRAND FOR LIFESTYLES SUSTAINABILITY OF 202412.พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)รางวัล THE THAILANDERS BEST MUSEUM OF THAILAND 202413.PETCHPLOY BRANDรางวัล THE THAILANDERS INTERNATIONAL FASHION BRAND EXCELLENCE AWARD 202414.VERTIER CLINIC BY DR.YHINรางวัล THE THAILANDERS MOST POPULAR AESTHETICS & ANTI-AGING CLINIC OF THAILAND 202415.บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดรางวัล THE THAILANDERS MOST FAMOUS SOCIAL IMPACT INTERNATIONAL COSMETIC FROM JAPAN 202416.ซิสเล่ย์ ไทยแลนด์รางวัล THE THAILANDERS MOST FAMOUS SOCIAL IMPACT ANTI-AGING COSMETIC FROM FRANCE 202417.บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัดรางวัล THE THAILANDERS MOST OUTSTANDING SOCIAL IMPACT SUSTAINABILITYINTERNATIONAL BEAUTY GROUP 202418.ลองจิวิตี้ ฮับ บาย คลินิก ลา แพรรีรางวัล THE THAILANDERS BEST LUXURY SPA AND WELLNESS OF 202419.โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯรางวัล THE THAILANDERS BEST MODERN DESIGNED CITY HOTEL WITH LUXURY HOSPITALITY 202420.โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯรางวัล THE THAILANDERS BEST THAI HOSPITALITY CENTER HOTEL 202421.บริษัท เมอร์เซเดส - เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดรางวัล THE THAILANDERS MOST FAMOUS VEHICLE FOR HAPPINESS OF 2024รายชื่อบุคคลที่ได้รับรางวัล The Thailanders Top Business Organizations & Social Impact Sustainability Awards 2024 จำนวน 5 รางวัล1.คุณปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีรางวัล THE THAILANDERS EMPOWERED WOMEN FOR CHARITY AND SOCIETY SUPPORT OF 20242.ศ.คลินิก ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลรางวัล THE THAILANDERS MOST EFFICIENT AND EMPOWERED PROFESSOR IN DENTISTRY CHARITY SUPPORT OF 20243.คุณปวิตา โตทับเที่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)รางวัล THE THAILANDERS MOST OUTSTANDING EXECUTIVE IN SOCIAL IMPACT SUSTAINABILITY DEVELOPMENT OF 20244.คุณเอกชัย ตั้งรัตนาวลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัดรางวัล THE THAILANDERS BEST EFFICIENT EXECUTIVE SMES EMPOWERMENT FOR ECONOMIC GROWTH OF THAILAND 20245.คุณนฤพันธ์ พรหมวิเศษ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท คลองท่อม เฮอริเทจ จำกัดรางวัล THE THAILANDERS MOST OUTSTANDING EXECUTIVE OF KLONGTOM HERITAGE THE NATURAL SALTED FOUNTAIN FOR THAILAND TOURISM PROMOTION TO GLOBAL 2024