บุญถาวร เจาะ 8 เทรนด์กระเบื้องมาแรงปี 2025 “From Nature to Life” เชื่อมโยงธรรมชาติกับชีวิต

“From Nature to Life” เชื่อมโยงธรรมชาติกับชีวิต ผลงานการรังสรรค์งานศิลป์เพื่อที่อยู่อาศัยจากดีไซน์เนอร์ สถาปนิก และนักออกแบบระดับโลกอย่างพิถีพิถัน สะท้อนถึงการเดินทางจากความงามของธรรมชาติสู่ความมีชีวิตชีวาเพื่อการใช้ชีวิตอย่างร่วมสมัย เลือกใช้วัสดุที่ยั่งยืนจากแรงบันดาลใจขององค์ประกอบแห่งธรรมชาติ และการแสดงออกถึงศาสตร์แห่งศิลป์ที่งดงามเหนือกาลเวลา เทรนด์เหล่านี้สะท้อนถึงปรัชญาการออกแบบที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องผสานความเป็นธรรมชาติและความทันสมัย ด้วยสีเอิร์ธโทนและพื้นผิวที่สมจริง ไปจนถึงลวดลายที่โดดเด่นและโทนสีอัญมณีที่แสดงออกถึงความหรูหรา ช่วยเติมเต็มชีวิตชีวาให้กับพื้นที่ต่างๆ โดยเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกอย่างไร้รอยต่อ มอบประสบการณ์ที่สุดพิเศษจากบรรยากาศการอยู่อาศัยด้วยกระเบื้องที่นำความเป็นธรรมชาติมาสู่ชีวิตในทุกมุมมอง1. Sustainability at the Core เทรนด์ที่สนองตอบกับความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้นวัตกรรมในอุตสาหกรรมกระเบื้องมุ่งสู่การใช้วัสดุรีไซเคิล ตอกย้ำกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเทคนิคการประหยัดพลังงาน เทรนด์นี้สะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในการเลือกใช้สินค้าที่มีความยั่งยืนโดยไม่ลดทอนสไตล์หรือคุณภาพ สนับสนุนให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 20502. Natural Aesthetics เน้นการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ สร้างความยั่งยืนในกระบวนการผลิต ผิวสัมผัสและสีสันที่ผ่านการรังสรรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย ส่งผลต่อคุณสมบัติที่เสมือนจริงของสินค้าและสร้างประสบการณ์การรับรู้ถึงองค์ประกอบแห่งธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน และดินเผา ซึ่งกำลังได้รับความนิยมสูง คาดว่าจะได้เห็นโทนสีที่เป็นธรรมชาติและดิบ ๆ ผสมผสานกับพื้นผิวที่ดูแลรักษาง่าย เหมาะสำหรับสร้างบรรยากาศอบอุ่น สบาย ผ่อนคลาย3. Larger Format, More Application แนวโน้มการใช้กระเบื้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และการนำไปใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น กระเบื้องขนาดใหญ่ช่วยลดจำนวนรอยต่อของรอยยาแนว ทำให้พื้นผิวดูเรียบเนียนและสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งทำให้ห้องดูกว้างขึ้นและมีความต่อเนื่องของลวดลาย ช่วยสร้างความหรูหราและความมีระดับให้กับพื้นที่ เลือกประยุกต์ใช้ได้ทั้งห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ หรือห้องครัว โดยกระเบื้องขนาดใหญ่ยังสามารถนำมาใช้ในรูปแบบของ เคาน์เตอร์ครัว, ท็อปโต๊ะ, ผนังห้องอาบน้ำ, และ ผนังภายนอกอาคาร ช่วยตอบโจทย์ได้ในหลายบริบทของการออกแบบ และความยืดหยุ่นของการใช้พื้นที่4. Relief & 3D Printing การเลือกใช้กระเบื้องที่มีพื้นผิวแบบสามมิติกำลังเป็นที่นิยมในการออกแบบทั้งภายในและภายนอก พื้นผิวเหล่านี้จะสร้างความน่าสนใจผ่านเงาและพื้นผิว ตั้งแต่ลายคลื่นที่ละเอียดอ่อนจนถึงรูปแบบเรขาคณิตที่ซับซ้อน กระเบื้องสามมิติที่ยกระดับประสบการณ์สัมผัสกับทุกพื้นที่ กระเบื้อง Relief เป็นกระเบื้องที่มีพื้นผิวเป็นลวดลายนูนต่ำ ซึ่งทำให้พื้นผิวมีความลึกและมิติ โดยสามารถเป็นลวดลายเรขาคณิต เส้นโค้ง หรือลวดลายธรรมชาติ เช่น คลื่นน้ำ ใบไม้ หรือหิน ทำให้พื้นผิวมีความรู้สึกที่สัมผัส จับต้องได้ เหนือไปอีกระดับกับกระเบื้องที่ใช้เทคโนโลยี 3D Printing สามารถสร้างลวดลายและพื้นผิวที่มีความซับซ้อนได้ในระดับสูง เทคนิคที่ช่วยให้การออกแบบมีความแม่นยำและรายละเอียดที่สูงขึ้น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและตอบโจทย์ การสร้างลวดลายศิลปะ, ลายหินอ่อน, หรือแม้กระทั่งการสร้างลวดลายที่เลียนแบบเนื้อวัสดุธรรมชาติอย่างสมจริง5. In-Out Continuity แนวคิดที่สะท้อนถึงความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่อยากเชื่อมโยงความเป็นธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ใช้สอย กระเบื้องที่สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกจึงกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วยสามารถสร้างความต่อเนื่องทางสายตาและสัมผัสได้อย่างไร้รอยต่อ เสริมบรรยากาศดูโปร่งโล่งและผ่อนคลาย อีกทั้งคุณสมบัติในการกันลื่นเพื่อความปลอดภัยสำหรับการใช้งานภายนอกบริเวณพื้นที่เปียก มีพื้นผิวกันลื่นช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ มีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพอากาศที่หลากหลาย ผลิตจากวัสดุที่มีความทนทานสูง เช่น พอร์ซเลนที่มีคุณสมบัติในการป้องกันการซึมของน้ำและการเกิดรอยขีดข่วนได้ดี6. All About Bricks! กระเบื้องไซส์เล็กในสไตล์กระเบื้องซับเวย์ (Subway Tiles) ซึ่งมีการนำเสนอในหลากหลายไซส์และสีสัน ช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและอบอุ่น เหมาะสำหรับการออกแบบที่ต้องการให้พื้นที่รู้สึกสะอาด สบายตา และมีความร่วมสมัยโดยรวมแล้ว All About Bricks เป็นแนวโน้มที่ไม่เพียงแต่มีความสวยงามแต่ยังมีความยืดหยุ่นในการออกแบบ สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการตกแต่งได้หลากหลายรูปแบบ เช่น เข้าโค้ง ผนังและพื้นที่ต้องกาสร้างลวดลายจากการวางแพทเทิร์น ทำให้พื้นที่นั้นดูน่าสนใจขึ้น7. Terrazzo Evolution กระเบื้องเทอร์ราซโซหรือลายหินขัด ยังคงเป็นดีไซน์ที่อยู่ในเทรนด์ แต่จะมีการพัฒนาในรูปแบบใหม่ โดยในปี 2025 จะเห็นการใช้ชิ้นส่วนที่ใหญ่ขึ้นและสีสันสดใสมากขึ้น การผสมผสานของหินธรรมชาติ หินหายาก แก้ว และเศษหินอ่อนในลวดลายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและเล่นกับสีสัน จะเพิ่มความสดใสและลักษณะเฉพาะให้กับทุกพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยี 3D Printing ที่ทำให้กระเบื้องลายหินขัดนี้ ดูน่าตื่นตาตื่นใจไปมากกว่าเดิม8. Rich Jewel Tones โทนสีอัญมณี เช่น สีมรกต สีไพลิน และสีทับทิม กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในปี 2025 โทนสีเหล่านี้ให้ความรู้สึกหรูหราและดึงดูดสายตา เหมาะสำหรับการสร้างจุดเด่นในห้องน้ำ ห้องครัว หรือพื้นที่นั่งเล่น โทนสีเข้มและลึกเหล่านี้ช่วยเพิ่มบรรยากาศอบอุ่นและโดดเด่นให้กับทุกพื้นที่ พิเศษ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบใหม่ล่าสุดของปีนี้ที่ทำให้กระเบื้องดูมีความโปร่งแสงและเป็นประกาย ยิ่งช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดสายตาให้กับพื้นที่นั้น‘From Nature to Life’ เชื่อมโยงธรรมชาติกับชีวิต เหนือกว่าเทรนด์ที่ให้ความสำคัญกับคุณลักษณะ ดีไซน์ และสี แต่เทรนด์กระเบื้องในปี 2025 แต่ยังใส่ใจถึงวัสดุที่นำมาผลิตและกระบวนการการผลิตที่ตอกย้ำกระแสเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลธรรมชาติ และพลักดันนวัตกรรมกระบวนการผลิตที่กระทบต่อธรรมชาติให้น้อยที่สุด ไม่ใช่การจำลองธรรมชาติมาอยู่ใกล้ตัวอย่างที่ผ่านมา แต่เป็นการผสมผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัว