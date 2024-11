Bitcoin ตลาด cryptocurrency เมืองไทย เติบโตต่อเนื่อง จับตาไม่เฉพาะคนรุ่นใหม่ ผู้สูงอายุหันมาลงทุนเยอะขึ้น

เล่าว่า ในปัจจุบันมีเจ้าของผู้พัฒนาโปรเจค Bitcoin ที่เปิดตัวต่อสาธารณะ เท่าที่ทราบมีประมาณ 10-20 โปรเจคที่เป็นของคนไทย ซึ่งในส่วนของผู้ถือเหรียญในสกุลเงินที่เป็นของตนเองในตอนนี้ ประมาณ หลักหมื่น walletอย่างไรก็ดี ปัจจุบันคนไทยให้ความสนใจในคริปโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปกติจะเป็นคนรุ่นใหม่เท่านั้นที่จะลงทุนเป็นส่วนมาก แต่ปัจจุบันมีทั้งผู้สูงอายุรวมไปถึงเด็กที่กำลังโตก็หันมาสนใจกันมากขึ้นจะสังเกตุได้จากเม็ดเงินที่ไหลจากทุกตลาดเข้าสู่คริปโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยเชิงบวกมากมาย ส่งผลให้ราคาบิทคอยน์ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 98,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 3,400,000 บาท และตลาดคริปโตทั่วโลกมีมูลค่าปัจจุบันถึง 3.37 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาของ Bitcoin ในตลาด cryptocurrency ในช่วงนี้ ทำคนหันมาสนใจเหรียญของเรามากน้อยแค่ไหน ทาง “คุณเปิ้ล” บอกว่า “เนื่องจากโปรเจคของเราจะมีการ rebranding ในช่วงต้นปีที่จะถึงนี้ ส่งผลให้ปัจจุบัน Holder ต่างก็รอเพื่อที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันบนถนนเส้นทางใหม่ ที่ใหญ่กว่าเดิม และเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปพร้อมกับสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่เราได้เตรียมพร้อมไว้ และเมื่อถึงตอนนั้น เปิ้ลเชื่ออย่างยิ่งว่าจะมีผู้ที่สนใจทั่วโลกเข้ามาสนใจเหรียญเรามากขึ้นอย่างแน่นอน”ในส่วนของราคาเหรียญคริปโต ที่ปรับราคาเพิ่มในขณะนี้ เปิ้ลมีรายได้จากการถือครองเหรียญไว้ในหลายสกุลเงินมาหลายปี ราคาก็ขึ้นมาพอสมควรโปรเจคดีๆ เราก็ลงทุนระยะยาว เพราะเราเน้นทำความเข้าใจและเติบโตไปพร้อมกับมันทั้งนี้ นักลงทุนหน้าใหม่ ที่ต้องการลงทุน Bitcoin ในตลาด cryptocurrency ในช่วงนี้ คุณเปิ้ล มองว่า จริงๆ การฝึกลงทุนในคริปโตสามารถเริ่มโดยใช้เงินจำลองก่อนได้ ยังไม่จำเป็นต้องใช้เงินจริงเล่นเพื่อฝึกฝน แต่เมื่อเราเริ่มมีความรู้ในระดับหนึ่งเราสามารถเริ่มจากเงินน้อยๆ ก่อนได้ขั้นต่ำ 500 บาทก็ได้ซึ่งอาจจะเหมาะกับการลงทุนระยะสั้น แต่หากจะให้แนะนำอยากแนะนำให้มองหาโปรเจคที่มีคุณภาพลงทุนและเติบโตไปกับมันโดยในช่วงนี้ Bitcoin และตลาด cryptocurrency ได้รับอานิสงค์ ปัจจัยบวกจากคุณโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งมีนโนบายที่เอื้อประโยชน์มากมาย เช่นผลักดันให้อเมริกากลายเป็นประเทศศูนย์กลางของคริปโต สนับสนุนให้คนกลับมาขุด bitcoin ในสหรัฐฯ ตั้งสภาที่ปรึกษาประธานาธิปดีด้านคริปโต เพื่อทำให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสมและต่อต้านสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) ปลด Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต.สหรัฐฯ และนำคนที่มีทัศนคติเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมคริปโตมาทำหน้าที่แทน และยังมีการแต่งตั้งให้อีลอน มัสก์ คนดังที่สนับสนุนคริปโต นั่งเก้าอี้กระทรวง ใหม่ Department of Government Efficiency รวมทั้งมีนโยบายสนับสนุนให้สหรัฐฯ ถือครองบิทคอยน์ไว้ในระยะยาว พร้อมตั้งข้อเสนอเก็บบิทคอยน์เพิ่มให้ครบ 1 ล้าน BTC เพื่อเป็นสินทรัพย์สำรองเชิงกลยุทธ์อีกด้วยจิณณ์ธิตา เล่าถึง การพัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเอง ว่า ในปัจจุบันเราอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่เพื่อนำสิ่งที่เราได้เปรียบออกมาให้คนทั่วโลกได้ใช้งานกัน เดิมทีเราเป็นแพลตฟอร์ม Metaverse และ มี GameFi หรือเกมประเภท Play to Earn ให้บริการแต่ในอนาคตอันใกล้นี้ จากเทรนด์ธุรกิจเรามองเห็นว่าควรมีการปรับกลยุทธ์เพื่อดึงจุดเด่นของเราออกมาซึ่งเป็นจุดที่คนทั่วโลกให้ความสนใจคือนั่นตลาดเกม ซึ่งมีมูลค่าการตลาดในปี 2023 ที่สูงถึง 665.77 พันล้านเหรียญ และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราจึงวางเป้าหมายไว้ว่า Jakaverse จะเป็นแพลตฟอร์มศูนย์รวม GameFi and Community ที่ให้คนทั่วโลกเข้ามาเล่นเกมส์หลากหลายประเภทที่เรามีทีมพัฒนาสร้างเกมออกมาอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดเด่นคือเรามีคอมมูนิตี้ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกมาเเข่งขันทำกิจกรรมร่วมกัน โดยทางแพลตฟอร์มจะมีกิจกรรมต่างๆ ในเมืองต่างๆ บนแพลตฟอร์มเช่น Titan Capital City, Singha City, Sunford City, Lenghong City เป็นต้น โดยในเมืองต่างๆจะมีจุดเด่นในเรื่องของกิจกรรมที่แตกต่างกัน ในรูปแบบของ Virtual Reality ที่เสมือนจริงมากๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์, ร้านอาหาร, ร้านนั่งชิลล์, ลานจัดแสดง เป็นต้น โดยรองรับคนในชุมชนทั่วโลกให้มาร่วมสนุก สร้างทีม เพื่อชิงรางวัลในกิจกรรมอย่างต่อเนื่องรวมถึงสามารถที่จะสร้างเกมในที่ดิน jaka land ของตัวเอง ให้เพื่อนๆ ในชุมชนทั่วโลกเข้ามาร่วมสนุกกันได้อีกด้วย แต่สำหรับ Metaverse เราก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะรอเวลาที่เหมาะสมในการเปิดใช้งานเช่นเดียวกัน เพราะตอนนี้ด้าน hardware และ software บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก ได้เดินหน้าพัฒนา และทุ่มทุนสร้างเต็มที่ เชื่อว่าอีกไม่นานจะได้พบกับการใช้งานจริงเต็มรูปแบบแน่นอน