สถาบันฯ สิ่งทอ จับมือพันธมิตร จัด ANTEX Asia 2024 ขานรับอุตฯ นอนวูเว่น ตอกย้ำไทยพร้อมเป็นฮับอาเซียน

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับสมาคมการค้าอุตสาหกรรมผ้านอนวูเว่นไทย, MGT Expo Planning and Management Ltd, Baobab Tree Event Management Co. Ltd. และ Tradelink Co. Ltd. และพันธมิตรภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอีก 17 องค์กร จัดงาน “Asia Nonwovens Technology Expo 2024” หรือ ANTEX Asia 2024 มหกรรมแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านนอนวูเว่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและนวัตกรรมนอนวูเว่นหรือผ้าไม่ถักไม่ทอ รองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมโชว์ศักยภาพและความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค โดยภายในงานมีการจัดแสดงสินค้า วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมล้ำสมัยจากบริษัทชั้นนำระดับโลกกว่า100 แห่ง จาก 10 ประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือและเจรจาธุรกิจ

กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) มุ่งมั่นเป็นสะพานเชื่อมโยงอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมไทยแข่งขันได้ในระดับสากลและเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ สภาฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปพร้อมกัน ด้วยการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) งาน ANTEX Asia 2024 เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยนำพาอุตสาหกรรมไทยไปสู่เป้าหมายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ หรือการนำเทคโนโลยีที่ยั่งยืนมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต เพราะแม้ ANTEX Asia 2024 จะมุ่งไปที่อุตสาหกรรมนอนวูเว่นเป็นหลัก แต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลากหลาย เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตนอนวูเว่นกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ล้วนแต่ใช้นอนวูเว่นเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตนายอสิ กล่าวกล่าวว่า วัสดุนอนวูเว่น เป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งหากอุตสาหกรรมนอนวูเว่นของไทยมีความแข็งแกร่ง จะช่วยลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคงด้านการผลิต และเพิ่มศักยภาพการส่งออก ช่วยให้อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น และแข่งขันในตลาดโลกได้ดีขึ้น การส่งเสริมให้อุตสาหกรรมนอนวูเว่นไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาว ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่กันไปทั้งการสร้างมาตรฐานระดับสากลและการพัฒนาความร่วมมือระดับภูมิภาคได้กล่าวถึงงาน ANTEX Asia 2024 ว่าเป็นเวทีสำคัญที่จุดประกายให้เกิดทั้งสองแนวทางนี้ ทั้งการสร้างมาตรฐานระดับสากล โดยการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมนอนวูเว่นไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์นอนวูเว่นไทย สร้างการยอมรับในตลาดโลก ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยในฐานะผู้นำด้านการผลิตที่ยั่งยืนในภูมิภาค ขณะเดียวกัน ก็มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางของอุตสาหกรรม ทำให้สามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสในการจับคู่ธุรกิจ (business matching) ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดประตูสู่ตลาดใหม่ ๆ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมนอนวูเว่นในไทย และความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า อุตสาหกรรมนอนวูเว่นในเอเชียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดโลก ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมหลัก เช่น การแพทย์ สุขอนามัย ยานยนต์ และการก่อสร้าง รวมถึงกระแสความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทำให้หลากหลายอุตสาหกรรมหันมาเลือกใช้นอนวูเว่น ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามแม้จะมีโอกาสเติบโตสูงแต่ก็ยังเผชิญกับความท้าทายอยู่มาก อาทิ การแข่งขันที่รุนแรง ข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทาง ต้นทุนการผลิตที่สูง และการปรับตัวสู่มาตรฐานด้านความยั่งยืน ซึ่งงาน ANTEX Asia 2024 ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมนอนวูเว่นในภูมิภาค และช่วยลดความท้าทายและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในหลายด้าน เพราะเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุน ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับโลก เพิ่มศักยภาพการจัดหาวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการนำเข้า อีกทั้งยังสร้างโอกาสให้แรงงานไทยพัฒนาทักษะแรงงานให้มีคุณภาพ รองรับความต้องการของอุตสาหกรรม รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่ เกรซ แมก ผู้ก่อตั้งบริษัท MGT Expo Planning and Management Ltd. (MGT) กล่าวถึงการจัดงาน ANTEX Asia 2024 ว่า ถือเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอนวูเว่นที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยภายในงานจะมีทั้งการจัดแสดงสินค้า วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ โซลูชัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยจากบริษัทชั้นนำระดับโลกกว่า 100 แห่ง จาก 10 ประเทศ โดยมีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์นอนวูเว่นที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น เส้นใยต้านแบคทีเรีย ป้องกันไฟฟ้าสถิต กันน้ำ ทนไฟ เส้นใยที่สามารถดูดซับน้ำได้มากกว่าน้ำหนักของตัวเองถึง 200 เท่า เส้นใยที่เป็นเยื่อ (Membrane) ที่สามารถระบายอากาศได้ดี การจัดแสดงนวัตกรรมด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น นวัตกรรม Multi-form Nonwoven Fabric ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าผ้าสปันเลซทั่วไป เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์จากการรีไซเคิลขวดพลาสติก นวัตกรรมการรีไซเคิลขยะจากการผลิตรองเท้าและพัฒนาโซลูชันเพื่อความยั่งยืนการประชุมวิชาการ ANTEX Asia Nonwovens Conference 2024 กว่า 20 เซสชั่น ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้เชิงลึกครอบคลุมประเด็นหลักๆ ตั้งแต่ ภาพรวมตลาดนอนวูเว่นในระดับโลกและเอเชีย โอกาสทางการตลาดและการพัฒนานอนวูเว่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวโน้มและนวัตกรรมในตลาดนอนวูเว่นเพื่อสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมนอนวูเว่น และเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับอุตสาหกรรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศจึงเป็นแพลตฟอร์มการค้าที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั้งในและต่างประเทศได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ การค้นหาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรมนอนวูเว่น และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการเจรจาทางการค้า สร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในระดับนานาชาติ ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10:00 – 17:00 น. ที่ฮอล์ 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ หรือ https://bit.ly/3X2LnyE สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานได้ที่ www.antexasia.com