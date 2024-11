MISUMI เปิดตัว Economy Series โซลูชันใหม่สำหรับผปก.ไทย แก้ปัญหาด้านเวลาและลดต้นทุนเครื่องจักร 50%

MISUMI Thailand ผู้นำด้านชิ้นส่วนเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่น ตอกย้ำการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมออนไลน์เบอร์ 1 ของไทย ล่าสุดเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง MISUMI Economy Series นวัตกรรมใหม่ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยลดต้นทุนในการสร้างและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน โดยสินค้ารุ่นนี้มีราคาถูกกว่าสินค้าทั่วไปถึง 50% แต่ยังคงคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานแบบ

มิซูมิ อีกทั้งยังนำเสนอโซลูชันที่ครบครันในด้านบริการ ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเลือกซื้อสินค้าไปจนถึงการจัดส่งที่รวดเร็ว ตรงเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม และผู้ประกอบในประเทศไทยกล่าวว่า ““ที่ MISUMI เรามุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของภาคอุตสาหกรรมผ่านแนวคิด 'Your Time, Our Priority' เราเข้าใจดีว่าธุรกิจอุตสาหกรรมต้องการโซลูชันที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง และช่วยลดต้นทุน ซึ่ง Economy Series ถือเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาตอบโจทย์นี้อย่างชัดเจน”ล่าสุด เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Economy Series เพื่อตอบโจทย์แนวคิด 'Your Time, Our Priority' ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านเวลาของลูกค้า หนึ่งในไฮไลท์ของกลุ่มนี้ อย่าง Linear Motor Actuator ใช้เทคโนโลยีระบบแม่เหล็กเพื่อลดแรงเสียดทาน ช่วยให้การเคลื่อนที่เร็วขึ้นถึง 4 เท่า และรองรับการทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ยังช่วยลดความถี่ในการซ่อมบำรุง พร้อมทั้งเป็นสินค้าที่สามารถติดตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาออกแบบใหม่ ช่วยลดระยะเวลาในการติดตั้งและประกอบลงถึง 78% นับว่าเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทั้งความรวดเร็วและความคุ้มค่าในการลงทุนEconomy Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้มากถึง 50% เมื่อเทียบกับสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด และในขณะเดียวกันยังคงรักษาประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานของ MISUMI“MISUMI มีสินค้าคุณภาพมากกว่า 16 ล้านชิ้น จาก 2,650 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ครอบคลุมทุกความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งพัฒนา Economy Series ให้เหมาะกับผู้ประกอบการทุกขนาด รวมถึงการนำเสนอบริการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็ว มีอัตราความตรงเวลาสูงถึง 99.97% และให้บริการส่งฟรีในวันเดียวกันในบางพื้นที่โดยไม่มีขั้นต่ำ พร้อมทั้งสต๊อกสินค้าพร้อมส่งจำนวนมาก เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าตรงเวลา ลดความสูญเสียด้านเวลาและต้นทุนในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ MISUMI สามารถยกระดับมาตรฐานของวงการอุตสาหกรรมผ่านสินค้าที่มีคุณภาพ คุ้มค่าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย” นายมิโนบุ กล่าวทิ้งท้ายนอกจากนี้ MISUMI ยังมีบริการ Technical Support ที่คอยให้คำปรึกษา และ Customer Service ที่พร้อมดูแลทุกขั้นตอนการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ MISUMI และสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ เว็บไซต์: MISUMI Thailand โทร: 033-684730 Facebook: MISUMI Thailand Facebook หรือ LINE OA: @misumith