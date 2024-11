บุญถาวร อัปเดทเทรนด์กระเบื้องโลก แชร์เทคนิคการแต่งบ้านปี 2025 ในงาน Designer Talk ภายใต้ธีม “Tile Trends 2025 เชื่อมโยงธรรมชาติกับชีวิต”

ทศบุญถาวร ผู้นำวัสดุและสินค้าตกแต่งบ้าน ตอบแทนลูกค้า ชวน สถาปนิก วิศวกร ดีไซน์เนอร์ คนทำงานสายงานออกแบบ ก่อสร้าง ร่วมงาน Designer Talk ภายใต้ธีม “Tile Trends 2025 เชื่อมโยงธรรมชาติกับชีวิต” ให้คนทำงานในสายงานออกแบบ ตกแต่ง และก่อสร้าง ร่วมแลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์ในการทำงาน ในงาน อัปเดทเทรนด์กระเบื้องจากงานกระเบื้องที่ใหญ่ที่สุดในโลก Cersaie ครั้งที่ 41 ภายใต้ธีม “a space for architectural design ” หรือ "พื้นที่การออกแบบสถาปัตยกรรม" พร้อมแนะนำการเลือกใช้กระเบื้องให้ตอบโจทย์ทั้งความสวยงาม และเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม เชื่อมโยงกับเทรนด์กระเบื้องปี 2025าวว่า “งาน Designer Talk ครั้งนี้จัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อลูกค้า นักออกแบบ สถาปนิก วิศวกร และลูกค้าของบุญถาวรที่จะได้มีโอกาสเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ แนวคิดการออกแบบ และแชร์เทคนิคการทำงาน โดยบุญถาวรยินดีที่จะเปิดพื้นที่ในโชว์รูมเป็นเวทีในการสานสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า โดยภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญในสายงานออกแบบที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์เพื่อไปใช้ประโยชน์ในงานออกแบบ และตกแต่ง ส่งมอบมอบไอเดีย แนวทางการทำงาน เพื่อก้าวข้ามอุปสรรค หรือความท้าทายต่างๆ ในการทำงาน สนุกไปกับการสร้างผลงาน ที่อยู่อาศัย และแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นร่วมกัน”กล่าวว่า “จากโอกาสในการเป็นตัวแทนที่เข้าร่วมงาน Cersaie 2025 ณ ประเทศอิตาลี ในปีนี้ เป็นอีกครั้งที่รู้สึกยินดี และประทับใจกับประสบการณ์ และข้อมูลที่ได้รับมาจากงานอย่างมาก ซึ่งปีนี้งาน Cersaie จัดเป็นครั้งที่ 41 ภายใต้ธีม “a space for architectural design ” หรือ "พื้นที่การออกแบบสถาปัตยกรรม" มุ่งเน้นการสร้างสรรค์พื้นที่ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเทรนด์กระเบื้องจะเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงกันของวัสดุตกแต่ง และความเป็นธรรมชาติ เรียบง่าย อีกทั้งยังเน้นให้ความสำคัญกับรายละเอียดของวัสดุที่นำมาใช้ วัสดุที่มีสีสัน มิติ และผิวสัมผัสที่โดดเด่น เสมือนจริง คุณสมบัติแข็งแรง คงทน ดูแลง่าย สะท้อนถึงการเดินทางจากความงามของธรรมชาติสู่ความมีชีวิตชีวาของการใช้ชีวิตสมัยใหม่ ได้แรงบันดาลใจจากองค์ประกอบของธรรมชาติ วัสดุที่ยั่งยืน และการแสดงออกทางศิลปะ ชูโทนสีโทนสีเอิร์ธโทนและพื้นผิวที่สมจริง ไปจนถึงลวดลายที่โดดเด่นและโทนสีอัญมณีที่หรูหรานวัตกรรมล่าสุดนี้ช่วยเติมเต็มชีวิตให้กับพื้นที่ต่างๆ โดยเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกอย่างไร้รอยต่อ สู่เทรนด์เพื่อที่อยู่อาศัยที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นประสบการณ์ที่พิเศษ ด้วยกระเบื้องที่นำความเป็นธรรมชาติมาสู่ชีวิตในทุกมุมมอง และเพื่อให้การเชื่อมโยงเทรนด์กระเบื้องปี 2025 กับไอเดียการแต่งบ้านให้เป็นจริงได้ที่บุญถาวร ทีมดีไซน์เนอร์ได้คัดสรรสินค้าที่เหมาะสม ตามเทรนด์ รองรับความต้องการของลูกค้าไว้หลายรายการ พร้อมทั้งออกแบบห้องตัวอย่างใหม่ เพื่อเติมไอเดียการเลือกใช้กระเบื้อง การมิกซ์แอนด์แมทให้สะดวกกับผู้บริโภคมากขึ้น อีกทั้งยังมีสินค้าคอลเลกชันสินค้าใหม่จากแบรนด์ดัง อาทิ PARISCASA, GELATO, B-ITALIA , PORCELANOSA แบรนด์นำเข้ากระเบื้องสุดหรูจากทุกมุมโลกอัปเดตเทรนด์กระเบื้องปี 2025 ด้วยคอลเลกชันใหม่ “All White Collection By PARISCASA กระเบื้องสีขาว สุนทรียภาพแห่งความเรียบง่ายที่เหนือกาลเวลา แม้จะเป็นคอลเลกชันที่เน้นสีขาว แต่ All White Collection ก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่สีขาวล้วนๆ แต่ยังมีการเล่นกับเฉดสีขาวที่แตกต่างกันออกไป ทั้งสีขาวนวล ขาวอมเทา และขาวอมครีม พร้อมทั้งการนำเสนอพื้นผิวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผิวมันวาวที่สะท้อนแสงอย่างงดงาม ผิวด้านที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น หรือผิวนูนตกแต่งที่สร้างมิติ กระเบื้องคอลเลกชันนี้แบ่งออกเป็น 3 สไตล์หลัก เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ใช้งาน 1.Neutral White: เน้นความหรูหราแบบClassic ด้วยพื้นผิวที่เรียบเนียนและดีไซน์ดูที่แวววาว เล่นแสงไฟ เหมาะสำหรับคนที่ชอบความเรียบง่ายแต่สง่างาม 2.Cool White: เน้นความทันสมัยและความเรียบง่ายแบบMinimal ด้วยเส้นสายที่คมชัดและพื้นผิวแบบด้าน เหมาะสำหรับคนที่ชอบสไตล์ Modern 3.Warm White: เน้นความอบอุ่นและความเป็นธรรมชาติ ด้วยพื้นผิวที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลและเป็นมิตร เหมาะสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง สไตล์ Japandiปิดท้ายด้วยการเสวนาภายใต้หัวข้อ “Tile Trends 2025 เชื่อมโยงธรรมชาติกับชีวิต” โดย คุณกุลธิดา ทรงกิตติภักดี หรือ อาจารย์ป้อ ผู้ร่วมก่อตั้งและสถาปนิกหลักของ HAS Design & Research และ คุณธาวิน หาญบุญเศรษฐ Design Director And Founder สถาปนิกและนักออกแบบตกแต่งภายในที่มีชื่อเสียง จาก WARchitect ที่ได้แชร์ประสบการณ์การออกแบบที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ชื่นชมในระดับประเทศและนานาชาติ รวมไปถึงแบ่งปันเทคนิคในงานการออกแบบ กลยุทธ์ในการเลือกใช้วัสดุในการออกแบบ ตกแต่งให้เกิดความสมดุล ลงตัว ผสานคุณค่าแห่งการออกแบบกับธรรมชาติที่จับต้องได้ พร้อมนำเสนอเทรนด์การออกแบบที่กำลังมาแรงและเป็นที่นิยมในปี 2025ติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของบุญถาวร ได้ที่เว็บไซต์ : https://www.boonthavorn.com และ www.facebook.com/boonthavorn#boonthavorn #บุญถาวร #บุญถาวรIdeasComeAlive # TileTrends2025 #กระเบื้องปูพื้น #ออกแบบตกแต่ง #ตกแต่งบ้าน # DesignerTalk #เทรนด์กระเบื้อง #เทรนด์กระเบื้อง2025 #ผู้นำวัสดุและสินค้าตกแต่งบ้าน