EnCo คว้ารางวัล Best Green Building and Energy Efficiency Award Thailand 2024 จาก World Business Outlook ย้ำผู้นำอาคารจัดการพลังงานยั่งยืน

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือ EnCo สร้างความภาคภูมิใจอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้นำด้านการบริหารจัดการพลังงานและอาคารสีเขียวของไทยมากว่า 20 ปี ด้วยการคว้ารางวัล Best Green Building and Energy Efficiency Award Thailand 2024 หรือรางวัลอาคารสีเขียวและการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2024 ซึ่งจัดขึ้นโดย World Business Outlook สื่อธุรกิจสิ่งพิมพ์และออนไลน์ชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสาร รวมถึงบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ ได้แก่ การเงิน การธนาคาร ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจโลก และนวัตกรรมเทคโนโลยี ซึ่งรางวัลครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องให้เกียรติองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีนวัตกรรมโดดเด่น และมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมีนางกิตติยา บรรทัดจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจและการตลาด เป็นตัวแทนจาก EnCo เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้นางกิตติยา เปิดเผยว่า “การได้รับรางวัลอาคารสีเขียวและการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2024 ครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ EnCo ในการพัฒนาอาคารสำนักงานที่มีนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมา EnCo ยังสามารถแสดงศักยภาพขององค์กรที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมจนประสบความสำเร็จในระดับภูมิภาคด้วยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอาคารขนาดใหญ่ - การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม จาก ASEAN Energy Awards 2024 ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลที่ทรงเกียรติในอาเซียนด้านการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน โดยรางวัลนี้มอบให้โครงการที่มีความโดดเด่นทั้งด้านการจัดการพลังงานและการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม”ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 20 ปี EnCo ตระหนักถึงการพัฒนาโครงการที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในอาคาร หรือการออกแบบระบบอาคารที่ช่วยลดการใช้พลังงาน จนกระทั่ง EnCo ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ประเภท Core & Shell Version 2.0 ในระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับมาตรฐานสูงสุดในระบบการรับรองอาคารสีเขียวของสภาอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council) นอกจากนี้ EnCo ยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย (SDGs) โดยเฉพาะในด้านพลังงานสะอาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนในอนาคต