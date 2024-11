“ณิชา อัษฎาธร” ผู้บริหารหญิงกลุ่มไทยรุ่งเรือง คว้ารางวัลบุคคลคุณภาพ 2024 ยกระดับธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น ส.ณิชา อัษฎาธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจน้ำตาลและอาหาร กลุ่มไทยรุ่งเรือง หรือ TRR Group ในฐานะผู้ริเริ่มโรงงานน้ำตาลเอกชนแห่งแรกของไทย ได้แก่ น้ำตาลแบรนด์ ทีอาร์อาร์ กรุ๊ป (TRR Group) ษฎา (SADA) และลิน (LIN) คว้ารางวัลเกียรติยศ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2024” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2024) สาขาบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเกษตร จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ซึ่งมอบให้สุดยอดผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต และเป็นบุคคลตัวอย่างที่มุ่งมั่นทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม อีกทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงาน โดยเป็นผู้ริเริ่มและยกระดับโครงการทางการเกษตรหลากหลายโครงการ เช่น โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง และ โครงการ GETS Farming ที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นและความสำเร็จในการบริหารจัดการและส่งเสริมธุรกิจภาคการเกษตรของประเทศไทยให้มีความยั่งยืน



“การได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีในปีนี้ ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นในการบริหารงานที่มุ่งมั่นในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการทำงานและสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน การได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีในปีนี้ อีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้เราได้เดินหน้าพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับธุรกิจภาคการเกษตรของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไป”

กล่าวว่า มีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างคุณภาพประจำปี 2024 (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2024) ในสาขาบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเกษตร จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ มสวท. ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจได้ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันโครงการด้านการเกษตรหลากหลายโครงการ อาทิเช่นจากพื้นที่ว่างเปล่าของโรงงาน ประมาณ 3 ไร่ มีสมาชิก 9 ท่าน ร่วมกันปลูกผักเพื่อใช้ในครัวเรือน ได้ใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาการทำเกษตร เช่น การจัดการดินและน้ำ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการควบคุมศัตรูพืชแบบชีวภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนปัจจุบันขยายไปสู่พื้นที่กว่า 10 ไร่ ตั้งเป้าขยายเป็น 30 ไร่ ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการมากกว่า 50 ท่าน ซึ่งสร้างรายได้ให้สมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืน และได้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย และถูกหลักอนามัยโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเพาะปลูกอ้อย มาช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการตัดอ้อยสดแทนการเผาไหม้ที่เคยเป็นปัญหาสำคัญ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกชาวไร่อ้อยเข้าร่วมประมาณ 600 คน และมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในโครงการมากถึง 40,000 ไร่ โดยสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน สร้างความเข้าใจดีที่ต่อเกษตรกร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพอ้อยได้ดี จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพของกลุ่มไทยรุ่งเรืองมากมายนอกจากนี้ กลุ่มไทยรุ่งเรืองมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป เพื่อร่วมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้ประเทศไทย รางวัลที่ได้รับนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ภาคเอกชนอื่นๆ ได้มาร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ยั่งยืนต่อไป น.ส.ณิชา กล่าวทิ้งท้าย