CEA ประกาศรางวัล “ความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์” ปี 67

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลใน “งานประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ ประจำปี 2567” หรือ “Creative Excellence Awards 2024” (CE Awards 2024) ซึ่งจัดเป็นปีที่ 2 โดยเป็นเวทีที่ยกย่องและเชิดชูผลงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นใน 3 หมวดได้แก่ Creative City Awards, Creative Business Awards และCreative Social Impact Awards ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมรับรางวัลทั้งหมด 15 รางวัล จำนวน 18 ผลงาน

สำหรับงานประกาศรางวัล ได้รับเกียรติจากนายประเสริฐจันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานมอบ “รางวัลความเป็นเลิศ ทางความคิดสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 หรือ Creative Excellence Awards 2024 (CE Awards 2024)” พร้อมด้วยดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 ณ แกรนด์บอลรูมโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯกล่าวว่า “รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของการนำ ‘ความคิดสร้างสรรค์’มาเป็นหนึ่ง ในเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ‘ทุนมนุษย์’ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เราสามารถ สร้างผลงานที่มีทั้งความสร้างสรรค์ คุณภาพ มูลค่า คุณค่า รวมถึงแก้ไขปัญหาหรือความท้าทายที่มีและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ อันจะนำไปสู่การได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยได้อีกทางหนึ่ง การจัดงาน CE Awards 2024 ในวันนี้เป็นการตอกย้ำให้เห็นความสำคัญของการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อจุดประกายและขับเคลื่อนผู้คนในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ธุรกิจ ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของประเทศไทย ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ได้อย่างยั่งยืน”เผยว่า “CEA ในฐานะหน่วยงานภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ของประเทศไทย เราจัดงาน CE Awards 2024 ขึ้นเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญ ในการส่งเสริมและเชิดชูนักสร้างสรรค์ไทยให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของนักสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพซึ่งได้ถ่ายทอดผลงานที่มี ความสร้างสรรค์ในแบบฉบับของตนเอง ทั้งยังสร้างประโยชน์และคุณค่า รวม 15 รางวัล 18 ผลงาน ทุกผลงานล้วนผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จากผลงานที่ผ่านกระบวนการ Open Call และ Social Listening Tool กว่า 300 ผลงาน ซึ่งทุกผลงานเป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์แห่งความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลก ทั้งยังกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถส่งผลกระทบเชิงบวกในทุกมิติของชีวิตได้อย่างลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจพลังสร้างสรรค์ในสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ความสุขทางใจ รวมถึงการพัฒนาประเทศ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมส่งออกศักยภาพของต้นทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ไทย ไปสู่การสร้างการรับรู้และชื่อเสียงที่สามารถสร้างอิทธิพลในระดับนานาชาติ หรือที่เราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์”“หัวใจของรางวัลนี้จึงอยู่บนความเชื่อที่ว่าพลังแห่งความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์จะทำหน้าที่ จุดประกายและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม หรือโครงการ ที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว และสามารถสร้าง Value Creation ที่เอื้อให้ความคิดสร้างสรรค์ได้เติบโตงอกงาม นําไปสู่การพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อส่งต่อพลังเหล่านั้นสู่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต” ดร. ชาคริต กล่าวเพิ่มเติมรวมทั้งกิจกรรม ที่ดึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวของย่าน ผู้คนหรือธุรกิจดั้งเดิม ผสานกับความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาให้ตอบโจทย์คนในพื้นที่และผู้มาเยือนในมิติต่าง ๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจและความยั่งยืน ประกอบด้วย 5 รางวัล จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่1.Creative Festival Award ผลงานที่ได้รับรางวัล การท่องเที่ยวเมืองเก่าอันดามัน มาเเต่ตรัง (Trang Renown) โดยจังหวัดตรัง, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง, เทศบาลนครตรัง, กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และนักสร้างสรรค์ผู้ร่วมจัดงาน ได้แก่ กลุ่ม Urban Seeker, กลุ่ม Backyard Trang Cinematic, กลุ่มหัวบอน, บริษัท ดีไซนด์ คิท จำกัด, บริษัท ฟูมสตูดิโอ, บริษัท ไลท์ อีส สตูดิโอ จำกัด, บริษัท แปลน ครีเอชั่นจำกัด, กลุ่ม Hop Production, ศูนย์มิตรเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัท ดี ซิกตี้ทรี จำกัด2. Creative Branding Award จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) กิจกรรม “คน ครั่ง คราฟต์” มหกรรมผ้าย้อมสีครั่งลำปาง ครั่งเฟส #1 โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง และ2) ชุดรูปแบบอัตลักษณ์กรุงเทพมหานคร โดย กรุงเทพมหานคร3. Creative Cultural Asset Award ผลงานที่ได้รับรางวัลไทยฟิต : การออกกำลังกายโดยใช้รำไทย โดย ไทยฟิต สตูดิโอ(Thai Fit Studio)4. Creative Regeneration Award ผลงานที่ได้รับรางวัลกลับมาเยี่ยมกิมหยงอีกครั้ง (Revisiting Kimyong) โดย บริษัทเดอะ ซิตี้ คอนเน็กซ์ จำกัด5. Creative Tourism Award ผลงานที่ได้รับรางวัล โกโกบัส! (Go Go Bus!) โดย เมล์เดย์ (MAYDAY!)ที่ให้ความสำคัญด้านการออกแบบและกระบวนการผลิต ที่เน้นความยั่งยืนและคำนึงถึงผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 รางวัล จำนวน 7 ผลงาน ได้แก่1. Creative Sustainability Award จำนวน 2 รางวัล ได้แก่1) นวัตกรรมการคืนสภาพ โปรตีนจากไข่ขาวเค็มเหลวสู่อาหารมูลค่าสูง โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 2) นิรันดร์ พวงหรีดรักษ์โลก โดย บริษัท บุญเจริญการทอ จำกัด2. Creative Transformation Award ผลงานที่ได้รับรางวัล นมถั่วลายเสือ โดย บริษัท ไวท์ ไทเกอร์ คิง จำกัด3. Creative Social Responsibility Award จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) AfterKlass Money Board Game Youth Tournament 2024 โดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท เพลย์ ดิจิตอล จำกัด และ 2) From Kitchen ToChicken and Beyond โดย โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ4. Creative Collaboration Award ผลงานที่ได้รับรางวัล‘ฮ่า' สิบปี ขายหัวเราะ (ขายหัวเราะ 50th HAPPYversary)โดย ขายหัวเราะ (บันลือ พับลิเคชั่นส์)5. Creative Technology Award ผลงานที่ได้รับรางวัลCollective Blooms โดย บริษัท 27จูน สตูดิโอ จำกัดอีกทั้งช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นให้น้อยลง ประกอบด้วย 5 รางวัล จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่1. Creative Community Inclusivity Award ผลงานที่ได้รับรางวัล ดอยสเตอร์และผองเพื่อน โดย เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน2. Creative Well-Being Award ผลงานที่ได้รับรางวัล ของเล่นของแต่งบ้านสำหรับผู้สูงอายุ “Nifty Elderly” โดย แคลมป์อิท (CLAMP IT)3. Creative Equality Award ผลงานที่ได้รับรางวัล Jump Thailand Hackathon โดย AIS Academy ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์4. Creative Education Award ผลงานที่ได้รับรางวัล หุ่นชีวิน โดย บริษัท นิว อาไรวา จำกัด ร่วมกับศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศิริราช5. Creative Green Award ผลงานที่ได้รับรางวัล ไก่แก้บนรักษ์โลก โดย บริษัท บนบาน จำกัด