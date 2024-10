บุญถาวร เตรียมจัดงาน Designer Talk ,อัปเดตเทรนด์กระเบื้องงาน Cersaie ณ ประเทศอิตาลี

บุญถาวร ผู้นำวัสดุและสินค้าตกแต่งบ้าน ตอบแทนลูกค้า ชวน สถาปนิก วิศวกร ดีไซน์เนอร์ คนทำงานสายงานออกแบบ ก่อสร้าง ร่วมแลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์ในการทำงาน ในงาน “Designer Talk 2025” อัปเดทเทรนด์การแต่งบ้านปี 2025 โดย คุณสุทธิพรรษา หนูสง ผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ บริษัท เวิล์ดเซรามิค เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมพูดคุย แชร์ประสบการณ์กับสถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญแวดวงก่อสร้าง เพื่อตอบแทนความไว้วางใจ และความเชื่อใจจากลูกค้า โดยงานจัดขึ้นเพื่ออัปเดทเทรนด์กระเบื้องจาก Cersaie 2024 เป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับกระเบื้องเซรามิกและอุปกรณ์ห้องน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นที่เมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลี โดยงานนี้เป็นแหล่งรวมบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง การออกแบบ และการตกแต่งภายในจากทั่วโลก เป็นโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบ สถาปนิก และผู้ผลิตมาเจอกัน เพื่อแบ่งปันแนวคิดและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆซึ่งปีนี้งาน Cersaie จัดเป็นครั้งที่ 41 ภายใต้ “a space for architectural design ” หรือ "พื้นที่การออกแบบสถาปัตยกรรม" มุ่งเน้นการสร้างสรรค์พื้นที่ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบที่ผสมผสานความสวยงามกับประโยชน์ใช้สอย เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการใช้วัสดุที่ส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายในโชว์รูมของบุญถาวรจึงครบครันไปด้วยสินค้าที่ผ่านการรังสรร และคัดสรรมาอย่างใส่ใจเพื่อตอบโจทย์เทรนด์กระเบื้องล่าสุดจากงาน Cersaie 2024 พร้อมที่จะเป็นแหล่งรวมไอเดียการตกแต่งบ้านที่สมบูรณ์แบบที่สุด และเปิดประสบการณ์สัมผัสกระเบื้องคอลเลคชั่นใหม่ จากแบรนด์ Gelato กระเบื้องสไตล์ทรอปิคอล ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสร้างความความสดใส มีชีวิตชีวาให้กับพื้นที่ที่นำไปใช้ภายในงานพบกับการเสวนาหัวข้อ “Tile Trends 2025 เชื่อมโยงธรรมชาติกับชีวิต” โดย คุณกุลธิดา ทรงกิตติภักดี หรือ อาจารย์ป้อ (ผู้ร่วมก่อตั้งและสถาปนิกหลักของ HAS Design & Research) และ คุณธาวิน หาญบุญเศรษฐ (Design Director And Founder สถาปนิคและนักออกแบบตกแต่งภายในที่มีชื่อเสียง จาก WARchitect) เพื่ออัปเดปเทรนด์ที่อยู่อาศัยใกล้ชิดธรรมชาติ สินค้า วัสดุ กระเบื้องตกแต่งนวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงกับธรรมชาติรอบข้างให้เกิดความสมดุลในการอยู่อาศัย และคุณเป๊ก เปรมณัช สุวรรณานนท์ ที่ร่วมพูดคุย แชร์ประสบการณ์การสร้างบ้าน และแต่งบ้านต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวพบกับงาน Designer Talk เปิดเทรนด์การแต่งบ้านปี 2025 จากสถาปนิค ผู้เชี่ยวชาญแวดวงก่อสร้างที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ กิจกรรมร่วมสนุก และสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ สินค้าราคาพิเศษ ในงาน “Designer Talk 2024” วันศุกร์ 25 ต.ค. 67 เวลา 13.30-18.30 น. ที่ บุญถาวรรัชดา อาคาร C ชั้น 1 หรือรายละเอียดงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.boonthavorn.com และ www.facebook.com/boonthavorn