“วธูธร” อยากเห็นเครื่องสำอางข้าวหอมมะลิแดง ตัวแทนSoft Power ด้านเครื่องสำอางไทย

เล่าว่า บริษัท วธูธร ดำเนินกิจการผลิตและจัดจำหน่ายครีมบำรุงผิวและเครื่องสำอาง โดยโรงงานก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 ซึ่งลูกค้าของเราคือ ผู้ที่สนใจต้องการจะสร้างแบรนด์ครีมและเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐานเป็นของตัวเอง หรือ การรับจ้างผลิต OEM จุดขายที่ทำให้ลูกค้ายังคงอยู่กับเรา นอกเหนือจากมาตรฐานการผลิตแล้ว นั่น คือ ความตั้งใจของเราที่ต้องการ เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการกับเรา เขาจะไม่ได้แค่ผลิตภัณฑ์กลับไป แต่จะทำให้แบรนด์ของลูกค้าเป็น The Best of Cosmetics เพราะเมื่อลูกค้ามาผลิตสินค้ากับเรา ชื่อของโรงงานวธูธร ก็จะติดอยู่ในฐานะผู้ผลิตไปกับแบรนด์ของลูกค้าด้วย เป็นเสมือนเราเป็นพันธมิตรที่ร่วมสร้างแบรนด์เครื่องสำอางให้เติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกันในส่วนของมาตรฐาน โรงงานของเราที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐาน GMP และ ISO 901,ISO 22716 HALAL COSMETICS GREEN INDUSTRY NATURAL AND ORGANIC INGREDIENT และในปี 2563 บริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงงานที่มีธรรมาภิบาล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย พิจารณาจากการบริหารงานที่ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ ในแวดวงเครื่องสำอาง และล่าสุด ได้รับรางวัล“การวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยมแห่งปี 2024” จากงาน Thailand Top SME Awards เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์ของเรา คือ ใช้งานวิจัย จากสเต็มเซลล์จากข้าวไทย คุณณภัชชา จีรโชตินันท์ แบรนด์ เฮอร์บาลิสสยาม เล่าให้ฟังว่า ต้องการผลักดันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดสเต็มเซลล์ ข้าวไทย ให้ไปโลดแล่นบนเวทีระดับโลก เฉกเช่น เวลานึกถึง โสม ก็ต้องเกาหลี หรือ นึกถึงบัวหิมะ ก็ต้องเมืองจีน และถ้าคิดถึงครีมหรือ เครื่องสำอางจากประเทศไทย ก็ต้องนึกถึง สารสกัดสเต็มเซลล์ข้าวไทย เป็นต้นและทำไมต้องเป็นข้าวไทย ก็เพราะว่า ประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่มีการส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก มาตลอด และ ข้าวไทยเคยได้รับรางวัล ข้าวที่มีรสชาติดีที่สุดในโลก และในสมัยโบราณมีการนำข้าวมาเป็นตำรับในการดูแลผิวพรรณของหญิงไทย เช่น มีการใช้น้ำข้าวมาล้างหน้า หรือ นำน้ำซาวข้าวที่อุดมไปด้วยวิตามิน และเกลือแร่มาใช้ทำความสะอาดผิวหน้า หรือ การนำข้าวสุกมาผสมกับผงขมิ้น เกลือ มาใช้ขัดผิวเพื่อลอกเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออก ทำให้ได้ผิวใหม่ที่เนียมนุ่ม น่าสัมผัส ฯลฯ แต่พอมาในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ได้ออกมาเป็นสารสกัดสเต็มเซลล์ ซึ่งในต่างประเทศนิยมนำมาใช้ในเครื่องสำอาง เช่น สเต็มเซลล์แอปเปิ้ล หรือ สเต็มเซลล์ของกุหลาบ ส่วนประเทศไทย มีสเต็มเซลล์ข้าวไทยทั้งหมด คือ เหตุที่ทำไมเราต้องการจะให้คนทั่วโลกเวลานึกถึงเครื่องสำอาง จากประเทศไทย ให้นึกถึงผลิตภัณฑ์ข้าวไทย เป็น Soft Power ทางด้านเครื่องสำอาง Thailand Beauty (T-Beauty) เหมือนอุตสาหกรรม K-Beauty ของประเทศเกาหลีที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการทำข้อตกลงโดยเซ็นต์สัญญา กับ ทางสำนักงานพัฒนางานวิจัยการเกษตร หรือ สวก. ที่อนุญาตให้ แบรนด์เฮอร์บาลิสสยาม สามารถนำผลงานวิจัยของ สวก.เกี่ยวกับ การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากจมูกข้าว ไปใช้สำหรับเครื่องสำอาง เพื่อเป็นการการันตี ถึงคุณภาพมาตรฐาน เครื่องสำอางผลิตจากนวัตกรรมสเต็มเซลล์ข้าวไทย แบรนด์เฮอร์บาลิสสยาม จนเป็นที่มาของรางวัลต่างๆ ที่ได้รับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น รางวัลชนะเลิศ ประเภท Thailand Cosmetic Contest ประกวดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไทย ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2561 และ รางวัลที่ 2 คือ Rice Innovation Award (NIA) รางวัลที่ 3 Top 10 Finalist of Rice Plus Award 2018 Innovative Rice Product Contest ประกวดเครื่องสำอางจากข้าวไทย และรางวัลที่ 4 รางวัลการแข่งขัน MFU Cosmetic Rising Star Contestนอกจากนี้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้นำนวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าวไทย ออกไปแนะนำให้คนทั่วโลกได้รู้จัก โดยการไปออกบูทในงานแสดงสินค้าในหลายประเทศ เช่น งานแสดงสินค้า ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่องาน Natural Product Expo และงานแสดงสินค้า Cosmoprof Asia ที่เกาะฮ่องกง และงานแสดงสินค้าที่ประเทศจีนในงาน The China International Organization and Green Food Industry Expo เป็นต้น