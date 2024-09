“หมูเด้ง” ดันแม่โจนาดังไปด้วย IceDEA เปิดตัวเครื่องดื่ม Hippo On Ice คอนเซ็ปต์แม่โจนานอนแช่น้ำ

เล่าถึง Hippo On Ice ว่าและฮิปโปที่เลือกมาไม่ใช่น้องหมูเด้งแต่เป็นแม่ชื่อโจนา ผลงานการออกบบของน้องสาวออกแบบและปั้นฮิปโปเป็นแม่ของหมูเด้งขึ้นมาน้องหมูเด้งยังเล็กอยู่ไม่ได้เห็นน้องนอนเช่น้ำซึ่งทำออกมาเมื่อประมาณวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งลูกค้าที่มาเจอหน้าร้าน ก็ซื้อและเอาไปรีวิว พอคนเห็นรีวิว ก็ตามมา และพอซื้อก็จะรีวิวต่อๆ กันมา จนถึงตอนนี้ มีคนมาที่ร้านและสั่ง เมนู Hippo On Ice พร้อมกับถ่ายรูปเอาไปโพสต์ และมีการรีวิว กันจำนวนมากบนโลกโซเชียล ตอนนี้คนที่มาหน้าร้านไม่ได้ ก็จะสั่งทางออนไลน์ แทนบอกว่าเพราะเป็นร้านไอศกรีม แต่ช่วงก่อนโควิดมีทำเครื่องดื่มออกมาขายได้รับกระแสตอบรับดีมาก มีการพูดถึงกันเยอะมา แต่หยุดไปในช่วงโควิด ไม่ได้ทำเครื่องดื่มอีกเลย และเราก็คิดกันว่าน่าจะกลับมาทำครื่องดื่มกันอีกครั้ง พน้องสาวก็เลยออกแบบด้รับการตอบรับที่ดีมากตามที่กล่าวมาข้างต้นนอกจากขายหน้าร้าน มีจำหน่ายในร้านเครื่องดื่มและคาเฟ่ ซึ่งเป็นลูกค้าที่มารับไอศกรีม และน้ำแข็งน้องฮิปโป ของIceDEA ไปขายหน้าร้านด้วย หลังจากเปิดตัวเมนูเครื่องดื่ม Hippo On Ice ตอนนี้ ก็มีร้านเครื่องดื่มและคาเฟ่ สนใจกันเยอะมาก ส่วนหน้าร้าน เดิมขายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่พอมีน้องฮิปโป ได้ขายคนไทย ที่ชื่นชอบน้องหมูเด้ง วัยรุ่น และ วัยเพิ่งทำงาน ไปจนถึงเด็กสำหรับIceDEA ร้านไอศกรีม เปิดให้บริการอยู่บนชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ เปิดมา ตั้งแต่ปี 2009 ได้รับการชักชวนจากทางหอศิลป์ ให้มาร่วมโชว์งานศิลปะ เพราะส่วนตัว “คุณพริมา” นักออกแบบไอศกรีม แต่พอมีคนมาดูชื่นชอบ และขอซื้อไอศกรีม จากเปิดเป็นโชว์รูม ก็เลยมาเป็นร้าน เมื่อปี 2012 ลูกค้ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชมงานศิลป์ และวัยรุ่น ที่ชื่นชอบในไอศกรีม และทาง "คุณพริมา" ยังรับออกแบบไอศกรีมให้คาเฟ่ และร้านอาหารหลายแห่ง รวมถึง งานอีเวนต์ต่างๆผลงานที่ผ่านมา และทำให้คนรู้จัก IceDEA คือ ชุดซีรี่ผลไม้ทุเรียนตอนช่วงหน้ากากทุเรียน ในเดอะแมสซิงเกอร์ดังในช่วงนั้น และในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วาเลนไทน์ คริสมาสต์ ตรุษจีน ฯลฯ ทางร้านก็จะออกแบบไอศกรีมให้ตรงกับเทศกาลด้วย ไอศกรีมทุกตัวขอทางร้านจะใช้วัตถุดิบคุณภาพ อย่างไอศกรีมผลไม้ จะใช้เนื้อผลไม้จริง ทุเรียนใช้ทุเรียนหมอนทองไม่มีการแต่งรส แต่งกลิ่น หรือ แต่งสี