รับเทศกาลเจ 2 ร้านดัง Loving Hut และ ข้าวต้มเทเวศน์ ร่วมฉลอง70ปี ซอสภูเขาทอง

ต้อนรับเทศกาลกินเจ 2 ร้านดัง ร่วมกิจกรรม 70 ปี ซอสภูเขาทอง Loving Hut ร้านอาหารเจที่มีสาขา 80 ประเทศทั่วโลก และตำนานร้านข้าวต้มชื่อดัง เปิดมาเกือบ 100 ปี กับ ข้าวต้มเทเวศน์ เชี่ยวชาญพานิช มีเมนูให้เลือกเกือบ 200 เมนูเทศกาลกินเจ เทศกาลถือศีลกินผักของทุกปี จะตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำเดือน 9 ตามปฏิทินจีน ตรงกับเดือน 11 ของไทย หรือ เดือนตุลาคม ตามปฏิทินสากล รวมเวลาทั้งสิ้น 9 วัน 9 คืน เทศกาลกินเจ ประจำปี 2567 เริ่มวันที่ 3-11 ตุลาคม 2567 รวม 9 วัน ส่วนคนที่ต้องล้างท้องเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม รวมเป็น 10 วันวันนี้ด้เข้าร่วมกิจกรรม“ซอสภูเขาทอง รสนี้ดีต่อเจ มื้อนี้ดีต่อใจ” ซึ่งในปีนี้ ทางซอสภูเขาได้เชิญร้านอาหารดังทั่วกรุงเทพฯ เพื่อฉลองครบรอบ 70 ปี และต้อนรับเทศกาลกินเจ โดยร้านอาหารที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้เวิร์คชอปกับ 2 เมนูมงคลตำรับ เชฟป้อม - ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล คือ จับฉ่ายตำรับเชฟป้อม และ ผัดหมี่สไตล์ฮ่องกงหม่าโผโต้วฟุกล่าวว่า กิจกรรม “ซอสภูเขาทอง รสนี้ดีต่อเจ มื้อนี้ดีต่อใจ” จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อต้อนรับเทศกาลกินเจปี 2567 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 11 ต.ค. นี้ และร่วมฉลองครบรอบ 70 ปี ซอสภูเขาทอง โดยการจัดเวิร์คชอปสอนทำอาหารเจ 2 เมนู ได้แก่ จับฉ่ายตำรับเชฟป้อม และหมี่สไตล์ฮ่องกงหม่าโผโต้วฟุ (Mapo Tofu) โดยเชฟป้อม - ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล มีร้านอาหารเข้าร่วม ถึง 41 ร้าน และทุกร้านสามารถนำเมนูตำรับเชฟป้อมไปต่อยอดขายในร้านของตัวเองเล่าให้ฟังว่า Loving Hut เป็นร้านอาหารเจ ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก กว่า 80 ประเทศ ส่วนในประเทศไทยมีอยู่จำนวน 5 สาขา แต่ละสาขามีเจ้าของที่ดูแลร้านของตัวเอง ซึ่ง Loving Hut ไม่ใช่แฟรนไชส์ แต่ใครต้องการจะเปิดต้องปฏิบัติตามกฎ ของ Loving Hut อย่างเคร่งครัด ใน การเลือกวัตถุดิบที่ต้องไม่มีสิ่งปลอมปนของเนื้อสัตว์ จะต้องเป็นอาหารที่มาจากผัก หรือ วัตถุดิบที่ทดแทนเนื้อสัตว์เท่านั้น ส่วนการตกแต่งร้านหรือ เมนูอาหารก็จะเป็นอิสระของแต่ละร้านที่จะรังสรรค์ออกมาตามความชอบ และความถนัดของตัวเอง เพราะในแต่ละประเทศรับประทานอาหารไม่เหมือนและร้านเปิดให้บริการตลอดทุกวัน ไม่ได้เปิดเฉพาะเทศกาลกินเจ ดังนั้น ลูกค้าของเราส่วนหนึ่งก็เป็นลูกค้าประจำที่รับประทานอาหารเจ ต่อเนื่อง และลูกค้าบางคนอาจจะอยากรับประทานเจในบางมื้อ ส่วนนี้ก็จะเยอะกว่าคนที่กินประจำ แต่ในช่วงเทศกาลกินเจ ทางร้านจะมีลูกค้าเพิ่มเยอะมากกว่าช่วงปกติ 5-10 เท่าตัวสำหรับ เมนูยอดนิยมของทางร้าน Loving Hut รามอินทรา คือ ยำเฟืองฟู คล้ายยำปลาดุกฟู แต่ใช้โปรตีนข้าวสาลีแทนเนื้อปลาดุก ราคาอาหารเริ่มต้นที่ 79 บาท ไปจนถึง 170 บาท เป็นอาหารคาวเกือบทั้งหมด มีอาหารหวานเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนลูกค้าที่ไม่ได้มากินที่ร้าน ทางร้านมีเข้าร่วมกับบริการ แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ สามารถให้บริการได้ทั่วกรุงเทพฯโดย อีกหนึ่งร้านเข้าร่วมกิจกรรม เทศกาลกินเจ ของซอสภูเขาทอง นั่นคือ ร้านข้าวต้มชื่อดังย่านเทเวศน์ หลายคนรู้จักนามของเล่าให้ฟังว่า เดิมร้านนี้ทำมาตั้งแต่รุ่นอากง มารุ่น คุณพ่อ ก่อนจะมาถึงรุ่นของตัวเอง ผ่านมาเกือบ 70 ปี เดิมอากงไม่ได้ทำร้านข้าวต้ม เปิดเป็นร้านของชำแต่เจอวิกฤติ ที่มีช่วงหนึ่งแอนตี้ คนจีนที่มาเปิดร้านในย่านนั้น ห้ามขึ้นป้าย ห้ามโน่น ห้ามนี่ จนอากงก็เลยตัดสินใจเลิกทำร้านของชำ และมาเปิดร้านข้าวต้มเป็นร้านข้าวต้มกุ้ย และมีเมนูกับข้าว ที่กินกับข้าวต้มให้เลือกเป็น ร้อยเมนู พอตกมาถึงรุ่นคุณพ่อ เมนูเพิ่มขึ้นมาอีก ทุกวันนี้ มีกับข้าว เกือบ 200 เมนู เป็นจุดขายของร้านเราด้วย แต่ถ้ามองจริงเป็นเนเจอร์ร้านข้าวต้มกุ้ยอยู่แล้ว ที่ต้องมีกับข้าวให้เลือกเยอะ ส่วนลูกค้าของเราก็เยอะตลอด เพราะเปิดมานานมีคนรู้จักเยอะพอตกมาถึงรุ่นผม มีโครงการทำอะไรหลายอย่าง เช่น การเปิดร้านข้าวต้มเครื่อง ข้าวต้มแห้ง ชื่อ หุง อุ่น ตุ๋น ต้ม นึ่ง เปิดในช่วงโควิดพอดี ก็เลยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร และในเร็วๆ นี้ มีแผนที่จะเปิดข้าวต้มเทเวศน์ สาขา 2 ที่ ถนนบรรทัดทอง เป็นครั้งแรกที่ข้าวต้มเทเวศน์ จะมีสาขา 2 เป้าหมาย เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยว ในย่านบรรทัดทองจะมีนักท่องเที่ยวจีนเยอะ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา เพราะคนจีนคุ้นเคยกับการกินข้าวต้ม ส่วนที่เทเวศน์มีนักท่องเที่ยว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยว ยุโรป มากกว่า เราก็เลยเลือกเปิดที่บรรทัดทองอีกหนึ่งแหล่งทั้งนี้ หลายคนตั้งคำถามทำไมถึงเลือกเปิดในช่วงเวลานี้ ซึ่งเป็นเวลาที่หลายคนมองว่า ไม่เหมาะสมต่อการขยายสาขา แต่เรามองแค่ความพร้อมของเรามากกว่า และเป็นการขยายสาขาครั้งแรกของข้าวต้มเทเวศน์ ส่วนการร่วมเทศกาลกินเจ ทางร้านของเราไม่ได้ร่วมตรง แต่ถ้าลูกค้าที่กินเจ และต้องการให้เราทำอาหารเจให้ ทางร้านทำให้ได้เช่นกัน เพราะบางเมนูของเราก็เป็นเจอยู่แล้วด้านพิธีกรและคณะกรรมการตัดสินทำอาหารในรายการมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ทางช่อง 7 กล่าวถึงเทศกาลกินเจ ว่าเป็นเทศกาลที่สำคัญช่วยให้คนไทยได้กินอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมๆไปกับการทำบุญละเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ ปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันมากินอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นเพลนเบสท์ มากขึ้น อาหารเจจุดเริ่มต้นของการกินอาหารเพลนเบส์ของคนรุ่นใหม่ส่วนของ เมนู จับฉ่ายตำรับเชฟป้อม และหมี่สไตล์ฮ่องกงหม่าโผโต้วฟุ (Mapo Tofu) ที่เรานำมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นเมนูมงคลในเทศกาลกินเจ ซึ่ง“จับฉ่าย” มีความหมายดี คำว่า “ฉ่าย” พ้องเสียงกับ “ไช้” หมายถึง โชคลาภ และเต้าหู้ที่ใช้ ภาษาจีนออกเสียงว่า โตฟุ แปลว่า ความสุข ส่วน หมี่สไตล์ฮ่องกงหม่าโผโต้วฟุ มีความหมายดี อายุยืนยาว ซึ่งทั้ง 2 เมนู เป็นเมนูยอดนิยมในช่วงเทศกาลเจ และเป็นเมนูที่ถูกต้องตามหลักของการรับประทานอาหารเจ โดยเมนูจับฉ่ายตำรับเชฟป้อมนั้น เป็นสูตรอาหารที่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นในราชสกุลเทวกุล“มั่นใจว่า 2 เมนูที่เชฟเลือกมาส่งต่อสูตร ส่งต่อเรื่องราวให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั้ง 41 ร้านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นเมนูที่ช่วยยกระดับ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้เมนูอาหารเจมีความน่าสนใจ และจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี”สำหรับ ร้านอาหารที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งหมด 41 ร้าน เป็นร้านอาหารเจ มังสวิรัติ แพลนท์เบส และร้านอาหารที่มีเมนูอาหารเจให้บริการ แบ่งการเวิร์คชอปเป็น 2 รอบ รอบเช้า 21 ร้าน ได้แก่ ร้าน Birdies & Booze ร้าน Chopstix ร้าน Delishe Café ร้าน Kaffa Bistro Ayutthaya ร้าน Kind Café ร้าน Normal Café and Stay ร้าน SIBA Express ร้าน Veggie Che ร้าน VIBE ร้าน Walk in Café ร้านโกปี๊เฮี้ยะไถ่กี่ ร้านครัวคุณกานต์ ร้านบ้านส้มตำ ร้านมุมเบาหวานฮาลาล ร้านรันนาวา คาเฟ่ ร้านข้าวต้มสมพงษ์ ลําลูกกา คลอง 6 ร้านต้นสนอาหารเจ ร้านอาหาร ณ ศิริ วังน้ำเขียว โรงแรมโนโวเทล ลิฟวิ่ง กรุงเทพ สุขุมวิท เลกาซี โรงแรมวิลล่า ศิริล้านนา และร้านอาไบมาโคขุน สำหรับรอบบ่าย 20 ร้าน ได้แก่ ร้าน Carrot The Vegan Bistro ร้าน Loving Hut ร้าน Moreganic Restaurant ร้าน Soyar ร้าน Spread ร้านเจริมคลอง ร้านชญา ร้านเชี่ยวชาญพานิช (ข้าวต้มเทเวศร์) ร้านซุ่นเฮียง ร้านเดอวัง ร้านเป็นลาว ร้านเผิงเฉิง ร้านรอยัลไทย ร้าน 2 แสบ ร้านต้นกล้าฟ้าใส ร้านเทียนซิน สาขาสีลม ร้านอาหารเจผิงอัน ร้านสุข สาทร ร้านหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง และร้านอิ่มบุญสเตชั่นนอกจากกิจกรรม “ซอสภูเขาทอง รสนี้ดีต่อเจ มื้อนี้ดีต่อใจ” ทำร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหารทางซอสภูเขาทองยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมาย เช่น กิจกรรมมอบความสุขและแบ่งปันสูตรเมนูอาหารให้กับผู้ที่สนใจและรักในการปรุงอาหารผ่านทาง Facebook Fanpage “ซอสภูเขาทอง by Thaitheparos” หรือกกิจกรรมคู่ค้า ร้านอาหาร รวมถึงการจัดทำโครงการ “GIVEBACK” เติมเต็มความสุขให้น้อง เป็นการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน-กีฬา โรงเรียนที่ขาดแคลน โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” และในเทศกาลกินเจปี 67 นี้ ได้เตรียมนำผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองสูตรเจ และเงินสนับสนุนสำหรับการประกอบอาหารเจแจกจ่าย มอบให้โรงเจ และมูลนิธต่าง ๆ 35 แห่งรวม 6 จังหวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เป็นต้น