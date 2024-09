งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2567: ECO Innovation Forum 2024 Now Thailand: Sustainable Futures ลงทุนในประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ภายในงาน มีการนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการลงทุนที่สำคัญ รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เน้นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปาฐกถาพิเศษ “Now Thailand for Sustainable Futures : จุดหมายการลงทุนระดับโลก มุมมองการลงทุนสู่ความยั่งยืนและคาร์บอนเป็นศูนย์”โดย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบโล่เกียรติยศและ ใบประกาศเกียรติคุณแก่นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม การพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วยช่วงบ่ายเป็นงานสัมมนาแบ่งออกเป็น 4 ห้องย่อย ดังนี้:1. ห้องที่ 1 : Eco Industry to Sustainable & ESG ขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้วยกลยุทธ์ความยั่งยืน- Eco Industry : การบริหารความยั่งยืนองค์กรด้วยหลัก BCG และ ESG Model เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน (SDGs)- การยกระดับด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)- กลไกสำคัญขององค์กรต่อการพัฒนาธุรกิจให้ตอบโจทย์ SDGs- การขับเคลื่อนธุรกิจตามหลักการ ESG เพื่อสร้างความพร้อมให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน2. ห้องที่ 2 : Eco Journey to Carbon Neutrality โอกาสและความท้าทายสำหรับประเทศไทย- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง SDGs. Transformation: Eco I.E.–SDGs I.E.to Carbon Neutrality- พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงงานเครือข่ายลดก๊าซเรือนกระจกของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567- เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด (Green Energy) : ไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen)- Green Finance & Investment การลงทุนที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนสู่ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” (Carbon Neutral)- Carbon Neutrality: การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการก้าวสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์3. ห้องที่ 3: การบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมตามหลัก Circular Economy- Update กฎหมายสิ่งแวดล้อมโรงงานที่ผู้ประกอบการควรรู้- เสวนา เรื่อง หลักการบริหารจัดการ Waste ตามแนวทาง Circular Economy- Circular Economy: SMART Water management (IOT-3Rs- Metering) และตัวอย่างการบริหารจัดการน้ำอุตสาหกรรม4. ห้องที่ 4 : เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ Big Data สำหรับอุตสาหกรรมในอนาคต (การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567)- การประยุกต์ใช้ Big Data เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ผ่านกรณีศึกษาจากประเทศจีน ในด้านวิศวกรรมยานยนต์ สถาปัตยกรรม การจัดการเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดการข้อมูล ด้านศูนย์ฝึกอบรม และการบริหารทรัพย์สินแห่งรัฐงานสัมมนานี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/ECO-Innovation-Forum-2024 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์: 02 207 2700 ต่อ 11526-11528 อีเมล: ecoman.ieat@gmail.com