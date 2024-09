Fit To Fly by Tawan โยคะฟลาย กิจกรรมนอกห้องเรียนของเด็กๆกำลังมาแรง จ.เชียงใหม่

เล่าให้ฟังว่า จุดเริ่มต้นก่อนมาเปิดธุรกิจ Wellness ด้านโยคะฟลาย, Aerial Arts หรือศาสตร์ออกกำลังกายยืดหยุ่นร่างกาย เคยเป็นแอร์โฮสเตส สายการบิน Japan Airlines มาก่อนแต่หลังจากแต่งงานมีครอบครัวได้กลับมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ต้องเริ่มมองหาธุรกิจที่ตนเองอยากจะทำนั้นคือ ธุรกิจ Wellness ด้านโยคะฟลาย, Aerial Yoga เพราะตนเองชื่นชอบการเล่นโยคะฟลาย หรือ โยคะผ้า เพราะเป็นโยคะที่ช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพได้ดี ประกอบกับ จังหวัดเชียงใหม่ ก็ยังไม่มีใครเปิดสอนโยคะฟลาย หรือ โยคะผ้าอย่างไรก็ดี ตนเองมองเห็นโอกาสทางธุรกิจนี้ขึ้นมาจึงเปิดเป็น Fit To Fly by Tawan ฯ โยคะฟลายเชียงใหม่ พร้อมหลักสูตร Aerial Arts แห่งแรกในเชียงใหม่ ประกอบกับมีการสอนแอเรียลโยคะ โยคะฟลาย Aerial Hoop Aerial Silk, Aerial Dance โดยสอนตั้งแต่เริ่มแรกแม้ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถเรียนได้โดยผู้เรียนมีตั้งแต่ผู้ใหญ่ไปจนถึง เด็กเล็กตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป ภายใต้หลักสูตรของ World Yoga Alliance ที่จะมีการออกแบบหลักสูตรการฝึกให้เข้ากับผู้ที่มาเรียนของแต่ละคน ว่าควรจะฝึกแบบไหนถึงจะเหมาะกับสีรระของร่างกายตนเอง ขณะเดียวกัน Fit To Fly by Tawan ฯ โยคะฟลายเชียงใหม่ ยังมีหลักสูตรในการดูแลผู้สูงวัย และ ผู้มีน้ำหนักส่วนเกิน ในฐานะที่ตนเองเป็นครูที่ได้ผ่านการอบรมเรื่องโภชนาการการดูแลโปรแกรมอาหารสำหรับ Personal Trainer จากสถาบัน ACE หรือ American Council on Exercise, ACE จึงทำให้ Fit To Fly by Tawan ฯ โยคะฟลายเชียงใหม่ แห่งนี้สามารถเป็นสถานที่ หรือ Aerial Studio ที่รองรับในการดูแลเกี่ยวกับด้าน Wellness ที่ครอบคลุมไปตั้งแต่กลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงวัย และผู้ที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักส่วนเกินทั้งนี้ ถ้าถามว่าจุดแข็งของ Fit To Fly by Tawan ฯ โยคะฟลายเชียงใหม่ แตกต่างจาก โยคะ หรือ สถานที่ที่เป็น Wellness อื่นๆ อย่างไร ครูตะวัน ตอบว่า คือ เรื่องของต้องการพัฒนาธุรกิจของตนเองอยู่เสมอ รวมถึงต้องอัพเดทเทรนด์ของผู้บริโภค รู้จักลูกค้าของเราว่าต้องการอะไร เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า อย่างของ Fit To Fly by Tawan ฯ โยคะฟลายเชียงใหม่ ในปีที่ผ่านมาก็มีการเพิ่มในส่วนของสอนโยคะฟลาย หรือ โยคะผ้า สำหรับเด็กเล็กขึ้นมา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทักษะความรู้ด้านจิตวิทยาเด็กในการเข้ามาบริหารงาน การสร้างภาพลักษณ์ตนเองให้สามารถเป็น Model ที่ดีให้กับเด็กและผู้ปกครองปัจจุบันโยคะฟลาย กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมนอกห้องเรียน ที่ผู้ปกครองเริ่มหันมาสนใจ ส่งบุตรหลานเข้าเรียน ไม่ต่างจากการส่งไปเรียนดนตรี เล่นกีฬา โดยที่ Fit To Fly by Tawan ฯ โยคะฟลายเชียงใหม่ของเรา ก็จะมีการส่งน้องๆ ที่มาเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขัน Aerial Arts Competition จนสามารถคว้ารางวัลเหรียญเงินในระดับ Asia และสามารถผ่านเข้าสู่ final ระดับ world ได้ จึงทำให้ Fit To Fly by Tawan ฯ โยคะฟลายเชียงใหม่ กลายเป็น Aerial Studio หรือ สตูดิโอ สอนโยคะ ฟลาย ซึ่งถือแห่งแรกที่ทำเรื่องนี้ จนปัจจุบันมีเด็กๆ มาเรียนมากถึง 30 คนนอกจากนี้ จุดแข็งของ Fit To Fly by Tawan ฯ โยคะฟลายเชียงใหม่ คือ บุคลกรทุกคนที่ครูฝึกสอนผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี ทำให้สามารถออกแบบหลักสูตรให้เข้ากับผู้มาใช้บริการที่มีปัญหาทางสุขภาพร่างกายที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกลุ่มวัยผู้ใหญ่ที่มาเล่นโยคะฟลาย ส่วนใหญ่ต้องการมาดูแลเรื่องอาการปวดเมื่อย ดังนั้นท่าทางการเล่นโยคะฟลาย ที่ใช้สำหรับลดอาการปวดเมื่อยตามเอว ก็จะไม่เหมือนกับท่าทางการเล่นโยคะฟลาย ที่ใช้สำหรับลดอาการปวดคอ บ่า ไหล่ทั้งหมดนี้ จึงทำให้ Fit To Fly by Tawan ฯ โยคะฟลายเชียงใหม่มีความแตกต่างและเป็นรู้จักมากขึ้นของคนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่มาจากการบอกต่อของลูกค้า และการเพจประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้นสำหรับปัญหาและอุปสรรคในการทำธุรกิจจะมีแค่ช่วงสถานการณ์โควิด 19 เท่านั้น เพราะไม่สามารถเปิด Aerial Studio หรือ สตูดิโอ สอนโยคะ ฟลาย ได้ แต่พอหลังจากประเทศเปิดนักท่องเที่ยวกลับมา ทุกอย่างสามารถเปิดร้าน ทำธุรกิจขายสินค้าและบริการได้ Fit To Fly by Tawan ฯ โยคะฟลายเชียงใหม่ ก็สามารถกลับมาทำธุรกิจต่อได้โดยไม่ได้มีปัญหาอะไร