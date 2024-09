“ซอสภูเขาทอง” ฉลอง 70 ปี กิจกรรม “ซอสภูเขาทอง รสนี้ดีต่อเจ มื้อนี้ดีต่อใจ”รับกินเจ จัด2 เมนูเชฟป้อม ยกระดับร้านอาหาร

กล่าวว่า กิจกรรม “ซอสภูเขาทอง รสนี้ดีต่อเจ มื้อนี้ดีต่อใจ” จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อต้อนรับเทศกาลกินเจปี 2567 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 11 ต.ค. นี้ และถือเป็นกิจกรรมพิเศษเพื่อร่วมฉลองครบรอบ 70 ปี ซอสภูเขาทอง โดยการจัดเวิร์คชอปสอนทำอาหารเจ 2 เมนู ได้แก่ จับฉ่ายตำรับเชฟป้อม และหมี่สไตล์ฮ่องกงหม่าโผโต้วฟุ (Mapo Tofu) โดยเชฟป้อม - ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุลกรรมการจากรายการมาสเตอร์เชฟ (ประเทศไทย) พรีเซนเตอร์แบรนด์ซอสภูเขาทอง ให้เกียรติเป็นผู้ถ่ายทอดสูตรอาหาร เคล็ดลับและวิธีทำ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 41 ร้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าได้ผ่านการเวิร์คชอป และสามารถนำสูตรอาหารเจทั้ง 2 เมนู ไปบรรจุในเมนูจำหน่ายให้ลูกค้าในร้านได้ สำหรับผู้บริโภคที่สนใจทำอาหารเจรับประทานด้วยตนเอง สามารถติดตามสูตรและวิธีทำผ่านทางสื่อออนไลน์ของซอสภูเขาทองได้ทุกช่องทางเช่นกัน“เราคาดหวังให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปในครั้งนี้ ได้ลงมือปฏิบัติจริงกับเชฟมืออาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะด้านการปรุงอาหารเป็นการส่งต่อสูตร ส่งต่อเรื่องราว ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับมาตรฐานเมนูอาหารเจได้ต่อไป ซึ่งในปีนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก เราคาดหวังให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานอาหารเจต่อไป และจะคัดสรรเมนูอาหารให้มีความหลากหลาย ให้ร้านอาหารสามารถนำไปต่อยอด สร้างอาชีพได้ ขณะเดียวกันเพื่อสนับสนุนให้บรรยากาศการกินเจในช่วงเทศกาลกินเจทุกปี เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจในการทำอาหารเจที่สร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีรสชาติที่ดีสำหรับผู้บริโภค”เพื่อส่งต่อเรื่องราวไปยังผู้บริโภค นอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งมอบความสุขให้กับผู้บริโภคอยู่เสมอผ่าน Online Community ชุมชนของคนรักการทำอาหารที่เป็นการ รวบรวมสูตรเด็ดเมนูต่างๆ เพื่อแบ่งปันสูตรเมนูอาหารให้กับผู้ที่สนใจและรักในการปรุงอาหารผ่านทาง Facebook Fanpage “ซอสภูเขาทอง by Thaitheparos”หรือการจัดกิจกรรมทั้งกับคู่ค้า ร้านอาหาร การจัด Event หรือ กิจกรรมเวิร์คชอปต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบอื่นๆ ผ่านโครงการต่างๆ มาโดยตลอด อาทิ โครงการ “GIVEBACK” เติมเต็มความสุขให้น้อง เป็นการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน-กีฬา และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกับโรงเรียนที่ขาดแคลน โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” เป็นการมอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสภูเขาทอง มอบเงินสนับสนุนในกิจการต่างๆ ให้แก่หน่วยงานสาธารณประโยชน์ตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม โดยในช่วงเทศกาลกินเจปี 67 นี้ ได้เตรียมนำผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองสูตรเจ และเงินสนับสนุนสำหรับการประกอบอาหารเจแจกจ่าย มอบให้โรงเจ และมูลนิธต่าง ๆ 35 แห่งรวม 6 จังหวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เป็นต้นเทวกุล กล่าวว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการรับประทานอาหารเจมีความหลากหลาย อาหารเจรูปแบบใหม่จะเน้นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น แพลนท์เบส ผักสด ลดมัน คอเลสเตอรอลต่ำ รับประทานแล้วไม่อ้วน ซึ่งแนวโน้มนี้เริ่มขยายวงกว้างไปไม่จำกัดแค่อาหารจีนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงอาหารหลากหลายสัญชาติทั่วโลก ของทานเล่น และเครื่องดื่ม เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค และเพิ่มทางเลือกและเติมสีสันให้เทศกาลกินเจ ขณะเดียวกันปัจจุบันมีร้านอาหารที่ให้บริการอาหารเจ มังสวิรัติ และแพลนท์เบสมากขึ้น เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นซึ่ง “ซึ่งทั้ง 2 เมนู เป็นเมนูยอดนิยมที่ต้องรับประทานในช่วงเทศกาลเจ และเป็นเมนูที่ถูกต้องตามหลักของการรับประทานอาหารเจ โดยเมนูจับฉ่ายตำรับเชฟป้อมนั้น เป็นสูตรอาหารที่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นในราชสกุลเทวกุล และในครั้งนี้เชฟป้อมได้นำซอสปรุงรสที่มีคุณภาพ ผสมผสานกับสูตรอาหารที่ได้รับการถ่ายทอด มาทำให้เกิด 2 เมนูที่มีรสชาติและความกลมกล่อมที่ลงตัว ไม่เหมือนจับฉ่ายทั่ว ๆ ไป ซึ่งเมนูนี้ใช้ซอสปรุงรสตราภูเขาทองทั้งหมด 4 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ ซอสเห็ดหอม ซอสปรุงรสฝาเขียว ซีอิ้วขาว และซีอิ้วดำสำหรับหมี่สไตล์ฮ่องกงหม่าโผวโต้วฟุ (Mapo Tofu) ได้คิดค้นร่วมกับลูกชายจนเกิดรสชาติที่อร่อยลงตัว เทคนิคเคล็ดลับของเมนูนี้ คือการเลือกใช้เครื่องเทศจีนเพื่อปรับสมดุลให้ร่างกาย และการเลือกเต้าหู้ที่ปกติจะใช้ “เต้าหู้นิ่มคินุ” แต่เพื่อให้เมนูนี้มีความน่าสนใจมากขึ้น แนะนำให้ใช้ทั้ง “เต้าหู้คินุ” หั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยลวกในน้ำประมาณ 1 นาที และ“เต้าหู้แข็งโมเมน” หั่นเป็นเต๋าเล็กๆ นำไปสะดุ้งน้ำมัน จะช่วยเพิ่มสัมผัสมากขึ้น และใช้ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้ม ตราภูเขาทอง เพื่อเพิ่มรสชาติให้อร่อยลงตัว“มั่นใจว่า 2 เมนูที่เชฟเลือกมาส่งต่อสูตร ส่งต่อเรื่องราวให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั้ง 41 ร้านในวันนี้จะเป็นเมนูที่ช่วยยกระดับ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้เมนูอาหารเจมีความน่าสนใจ และจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี”ได้แก่ ร้าน Birdies & Booze ร้าน Chopstix ร้าน Delishe Café ร้าน Kaffa Bistro Ayutthaya ร้าน Kind Café ร้าน Normal Café and Stay ร้าน SIBA Express ร้าน Veggie Che ร้าน VIBE ร้าน Walk in Café ร้านโกปี๊เฮี้ยะไถ่กี่ ร้านครัวคุณกานต์ ร้านบ้านส้มตำ ร้านมุมเบาหวานฮาลาล ร้านรันนาวา คาเฟ่ ร้านข้าวต้มสมพงษ์ ลําลูกกา คลอง 6 ร้านต้นสนอาหารเจ ร้านอาหาร ณ ศิริ วังน้ำเขียว โรงแรมโนโวเทล ลิฟวิ่ง กรุงเทพ สุขุมวิท เลกาซี โรงแรมวิลล่า ศิริล้านนา และร้านอาไบมาโคขุน สำหรับรอบบ่าย 20 ร้าน ได้แก่ ร้าน Carrot The Vegan Bistro ร้าน Loving Hut ร้าน Moreganic Restaurant ร้าน Soyar ร้าน Spread ร้านเจริมคลอง ร้านชญา ร้านเชี่ยวชาญพานิช (ข้าวต้มเทเวศร์) ร้านซุ่นเฮียง ร้านเดอวัง ร้านเป็นลาว ร้านเผิงเฉิง ร้านรอยัลไทย ร้าน 2 แสบ ร้านต้นกล้าฟ้าใส ร้านเทียนซิน สาขาสีลม ร้านอาหารเจผิงอัน ร้านสุข สาทร ร้านหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง และร้านอิ่มบุญสเตชั่นทั้งนี้ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสภูเขาทอง โดย บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ยืนหยัดคู่คนไทยมานั้น ได้วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE หรือ GFSI เพื่อพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อให้ซอสปรุงรสภูเขาทองเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้อาหารมีรสชาติที่ดี เพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัว โดยผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสภูเขาทองสูตรเจ ที่วางจำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ ซอสเห็ดหอม ซอสปรุงรสฝาเหลือง ซอสปรุงรสฝาแดง ซอสปรุงรสฝาเขียว ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้ม ซอสปรุงรสฝาน้ำตาล ซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วดำสูตรมืออาชีพ และน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราภูเขาทอง