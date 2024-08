ไทยพลาสติก รีไซเคิล รับโล่ “Best BCG Economy Model” สู่ NET ZERO Emissions

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก. หรือ TGO) ร่วมกับวีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและความสำเร็จของการดำเนินโครงการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG Economy Model เพื่อมุ่งสู่ NET ZERO Emissions” โดยภายในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “Best Practices BCG Economy Model towards Net Zero 2024” ให้กับ 6 บริษัทต้นแบบที่แสดงถึงความสำเร็จของโครงการ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่นบริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด นำโดยคุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “Best Practices BCG Economy Model towards Net Zero 2024” ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกจาก อบก. โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG Economy Model & Net Zero Roadmap วางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ และพัฒนาโครงการ CE/BCG เพื่อบริหารจัดการและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก (GHG Reduction) ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในระดับองค์กรและห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ PET Flake สีขาวฟ้าของบริษัทฯ ได้ผ่านการทวนสอบและขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Carbon Footprint of Circular Economy Product) ซึ่งเป็นฉลากที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน การรับรองนี้ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมผลิตสินค้าตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเชื่อมโยงสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับประเทศ โดยมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO เป็นผู้รับรองในงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ ยังมีอีก 5 บริษัทที่ได้รับรางวัลร่วมกัน ได้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงคัดไข่จักราช, บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด, บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน), บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด, และบริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล (ภูเขียว) จำกัด