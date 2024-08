ซีพี ออลล์ ร่วม พันธมิตร จัดค่าย ค่าย “Creative AI Camp ปีที่ 7” ติวเข้มเยาวชนสู่ Talent ลุยโปรเจกต์ AI ต่อยอดธุรกิจ

ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ผนึกกำลังกว่า 30 พันธมิตรนานาชาติ รวมพลังจัดค่าย Creative AI Camp ปีที่ 7 ยกระดับทักษะน้อง ม.ปลาย-ปวช.-ปวส.-อุดมศึกษา แบบเข้มข้น 3 เดือนเต็ม เปลี่ยนเยาวชนสู่ Talent ตัวจริงด้าน Business AI และ Technical AI พร้อมรับมือยุคที่ทุกคนต้องเก่ง AI ไม่ต่างจากคอมพิวเตอร์ มอบโจทย์ปัญหาจริงจากภาคธุรกิจและทีม Mentor ร่วมพัฒนาโปรเจกต์จาก 6 กลุ่มเทคโนโลยี AI เช่น Anomaly Detection, Computer Vision ควบคู่ฝึกทักษะแห่งอนาคต 6 ด้าน คาดทักษะ AI สร้างจุดต่างระหว่างคน-องค์กร-ประเทศ ขึ้นแท่น Game Changer

กล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่งผลให้ AI ก้าวเข้ามามีบทบาทต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสร้างแรงกระเพื่อมต่อทุกคน ทุกอาชีพมากขึ้น บริษัทจึงยังคงร่วมมือกับพันธมิตรจากนานาประเทศ เดินหน้าจัดค่าย Creative AI Camp หรือ CAI Camp ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “AI for all” เพื่อร่วมพัฒนาทักษะเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอุดมศึกษา หรือระดับมหาวิทยาลัย ให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับโลกในอนาคต มีขีดความสามารถต่อยอด AI ไปใช้กับสายอาชีพ ธุรกิจต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาประเทศในอนาคตนายก่อศักดิ์ กล่าวทั้งนี้ บริษัทประเมินว่าทักษะ AI จะกลายเป็นทักษะจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในเร็วๆ นี้ เหมือนที่เมื่อก่อนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องใหม่ แต่ก็พัฒนาจนกลายเป็นทักษะพื้นฐานของคนในปัจจุบัน ค่าย Creative AI Camp จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรใน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่ม Business AI กลุ่มที่มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจและสามารถนำ AI ไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาจริงทางธุรกิจได้ และ 2.กลุ่ม Technical AI กลุ่มที่มีทักษะเชิงลึกทางเทคโนโลยีในการพัฒนา AI โดยบริษัทได้คัดเลือกเยาวชน 40 คนจากผู้สมัครหลายร้อยคนทั่วประเทศ เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาระยะเวลารวมกว่า 3 เดือน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การจัดคอร์สติวพิเศษผ่าน Future Skill แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทันสมัย เปิดให้ผู้สมัครทุกคนเรียนรู้ก่อนการสอบคัดเลือก การจัดคอร์สเรียนออนไลน์ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งไทยและต่างประเทศระหว่างค่าย การบูรณาการวิธีสร้างสรรค์ AI ผ่านปรัชญาการเล่นหมากล้อม ฝึกให้เยาวชนมองภาพกว้างมากขึ้น และเป็นนักจัดการที่ดี ตลอดจนการมอบโจทย์ปัญหาจริงจากภาคธุรกิจพร้อมทีม Mentor ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการ AI เข้ามาช่วยแนะแนวทางสร้างสรรค์โปรเจกต์ AI เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น และรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการกล่าวว่า สำหรับโจทย์ปัญหาจริงที่จะให้น้องๆ เยาวชนได้พัฒนาและนำเสนอต่อคณะกรรมการในช่วงเดือน ต.ค.ปีนี้ จะโฟกัสไปที่การประยุกต์ใช้งาน 6 กลุ่มเทคโนโลยี AI เข้ากับภาคธุรกิจ ได้แก่ 1.กลุ่มตรวจจับความผิดปกติ (Anomaly Detection) ลดภาระคนต้องไปตรวจจับเอง อาทิ การตรวจจับการทำบัญชีผิดปกติ การตรวจสอบธุรกรรม (Transaction) ที่ผิดปกติ ตรวจสอบการทำงานระบบ IT ผิดปกติ 2.กลุ่ม Computer Vision นำข้อมูลจากภาพมาแปลผล อาทิ การตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยภาพ การดูปริมาณ Traffic 3.กลุ่ม Data Visualization นำข้อมูลมาแสดงผลให้ทั้งผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของเห็นประเด็นที่จะนำไปปรับปรุงพัฒนา 4.กลุ่มการพยากรณ์ (Forecasting) ช่วยพยากรณ์เพื่อการเตรียมตัวบริหารจัดการในอนาคตอย่างเหมาะสม อาทิ พยากรณ์ยอดขายร้าน พยากรณ์ผลของโปรโมชั่น พยากรณ์สภาพอากาศ 5.กลุ่มการจัดการความรู้ (Knowledge Management) นำฐานความรู้องค์กรมาจัดเก็บในรูปแบบที่องค์กรให้คำปรึกษาได้ เช่น Chatbot ตอบคำถามกฎระเบียบบริษัท หรือให้ข้อมูลวิธีการใช้เครื่องมือเฉพาะทางในองค์กร และ 6.กลุ่มเทคโนโลยีอื่นๆ ที่อาจใช้เทคโนโลยี Large Language Model (LLM) เป็นพื้นฐานในการต่อยอดเบื้องต้น บริษัทเชื่อมั่นว่าค่ายจะช่วยพัฒนา 6 ทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตให้แก่เยาวชน ได้แก่ 1.Critical Thinking การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 2.Problem Solving ทักษะการแก้ปัญหา 3.AI Ethics สร้างสรรค์ AI อย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ 4.Adaptability การปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงแทบทุกวัน 5.Communication Skills ทักษะการสื่อสารในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และ 6.Creativity ความคิดสร้างสรรค์ ช่างคิด ช่างสงสัย เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลานายป๋วย กล่าวทั้งนี้ การจัดค่าย Creative AI Camp ปีที่ 7 ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากพันธมิตรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสายงาน AI มากกว่า 30 ราย แบ่งเป็น 1.กลุ่มสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์, มหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง ประเทศไต้หวัน, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 2.กลุ่ม Mentor และผู้สนับสนุนเครื่องมือ อาทิ บริษัท โกซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (AWS) บริษัท ไอโนว์พลัส จำกัด, The Sun Plex Engineering And Software Co., Ltd., Ambient19 Co., Ltd., บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เซอร์ทิส จำกัด ฯลฯ โดยมีทีมงาน ตลอดจนผู้บริหารระดับ CEO และผู้ก่อตั้งของแต่ละองค์กรร่วมเป็น Mentor ด้วย 3.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในองค์กรเทคโนโลยีระดับโลกและมาร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันองค์ความรู้ในนามส่วนตัว และ 4.กลุ่มผู้สนับสนุนโจทย์ปัญหา เป็นผู้คัดเลือกโจทย์น่าสนใจที่เผชิญจริงในภาคธุรกิจสำหรับค่าย Creative AI Camp จัดขึ้นภายใต้นโยบายสร้างคนผ่านการศึกษา ตามปณิธานองค์กร “Giving & Sharing” มุ่งเน้นให้เหล่าเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ได้พัฒนาทักษะความสามารถจนเป็น “คนพันธุ์ AI หัวใจโกะ” (CreativeAIness) วิถีความเป็นมนุษย์ AI สร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์ AI ผสมผสานปรัชญาหมากล้อม เพื่อประโยชน์ของสังคม และกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนโลกในอนาคต ปัจจุบัน มีกิจกรรมเยาวชนด้านๆ AI ใหม่ๆ เกิดขึ้นต่อเนื่องภายใต้ Creative AI Club โดยผู้สนใจกิจกรรมของ Creative AI Club สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ที่ https://caicamp.cpall.co.th/