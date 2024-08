เริ่มแล้ว !! งาน “Thailand Wellness & Healthcare Expo 2024” 16-18 ส.ค.นี้ ไบเทค จัดเต็ม 170 แบรนด์ เวลเนส สปา ท่องเที่ยว

กล่าวว่า “Wellness & Healthcare เป็นเทรนด์ระดับโลก และตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยนั้น ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมาระบุว่า มีนิติบุคคลด้านบริการสุขภาพและความงามที่ดำเนินกิจการจำนวนกว่า 28,000 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวมกว่า 348 ล้านบาท โดยในปี 2566 มีรายได้รวมกว่า 1.093 ล้านล้านบาท กระทรวงพาณิชย์เองได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมขีดความสามารถของในกลุ่ม Wellness & Healthcare ภายในงานนี้ด้วยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมออกบูธพาวิลเลี่ยน DBD Wellness พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลมากมาย และยังเชิญ Influencer ด้านสุขภาพมาร่วมสร้างสีสันอีกด้วย ส่วนกรมการค้าต่างประเทศได้คัดผู้ประกอบการเกษตรสุขภาพมาร่วมออกบูธภายใต้แนวคิด “Agri Plus: Innovated and Inspired for Better Life” พร้อมกิจกรรมเสวนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยที่ประสบความสำเร็จในตลาดโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งยังมีพิธีลงนามความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรนวัตกรรมร่วมกับ 7 หน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า “งาน Thailand wellness & Healthcare Expo 2024 จัดโดยบริษัท กิจการร่วมค้า พีเอ็มจี-ไทยพัฒนา จำกัด ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด เครือสหพัฒน์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ร่วมสร้างเวทีให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพในธุรกิจด้านสุขภาพ รวมถึงนำเสนอนวัตกรรมบริการสุขภาพและการแพทย์ที่ล้ำสมัย เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพและการแพทย์ระดับโลก ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ด้านการดูแลสุขภาพเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้รายละเอียดการจัดงานว่า “ การจัดงานในครั้งนี้รวบรวมสินค้า บริการ นวัตกรรมสุขภาพ เวลเนส สปา และท่องเที่ยวครบวงจร กว่า 170 แบรนด์มาจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษกลางปี ประกอบด้วย 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ WELLNESS, HEALTHCARE & BEAUTY, SILVER CARE BUSINESS, DIGITAL HEALTH, MEDICAL INDUSTRY และ BANKER & INVESTOR พิเศษงานนี้ยังมีกิจกรรมการมอบรางวัล Thai World Class Spa และนวดไทยพรีเมี่ยม ปี 2566 โดยอธิบดีกรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ มีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลจำนวน 139 ราย”นอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังได้นำกลุ่มผู้ประกอบการสปา เวลเนส โรงแรม และท่องเที่ยว มาจัดแคมเปญลดพิเศษ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ยังคัดเลือกผู้ประกอบการสปาระดับพรีเมี่ยมและโรงพยาบาลชั้นนำมาออกบูธแบบจัดเต็มอีกด้วย ที่สำคัญงานนี้ยังโชว์ความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีสุขภาพ เช่น เทคโนโลยีถอดรหัสดีเอ็นเอเพื่อไขปัญหาสุขภาพ และนวัตกรรมทางการแพทย์มากมายจากไบโอแอคทีฟมาจัดแสดงให้ชม รวมทั้งเครือสหพัฒน์ยังขนสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายจัดแคมเปญลดราคาพิเศษในงานอีกด้วย ที่สำคัญงานนี้ยังมีเสวนาอัพเดทเทรนด์สุขภาพและเวลเนสอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งงาน โดยสามารถลงทะเบียนจองหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจได้ที่ https://bizconnect.tceb.or.th/e/540/thailand-wellness-healthcare-expo-2024อีกหนึ่งกิจกรรมเด่นในงานคือเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ประกอบด้วย โมเดิร์นเทรด, แพลตฟอร์มค้าออนไลน์, ร้านค้าปลีก, ทำเลการค้า และ ผู้ค้าจากต่างประเทศ อาทิ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อินเดีย คาซัคสถาน จีน กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ และกลุ่มประเทศแอฟริกา ร่วมด้วยคณะนักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ สปาจากตะวันออกกลาง และ รัสเซีย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ คณะนักธุรกิจอินเดีย โดย สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมธุรกิจและร่วมกิจกรรมภายในงานนี้ด้วย คาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินสะพัดรวมกว่า 100 ล้านบาท” คุณณรินท์ทิพกล่าวทิ้งท้าย