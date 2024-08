“ภูมิธรรม” มอบรางวัลสุดยอด SME ปี 67 หนุน ผปก. ขับเคลื่อน ศก. กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ดันธุรกิจสู่เวทีโลก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัลให้สุดยอดผู้ประกอบการ SMEs ไทย ภายใต้การขับเคลื่อนโดย สสว. ผนึกกำลัง มธ. ดำเนินโครงการ MSME National Awards ปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ โดยมี 538 กิจการ สมัครเข้าร่วมการประกวด เพื่อรับรางวัล ใน 2 ประเภทรางวัล ประเภทแรกคือ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ซึ่งจะมอบให้กับสุดยอดผู้ประกอบการระดับชาติ จำนวน 40 ราย และประเภทที่ 2 คือ รางวัล MSME Provincial Champion Awards ซึ่งจะมอบให้กับสุดยอดผู้ประกอบการระดับจังหวัด จำนวน 77 ราย





"ผมต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ถือว่าท่านเป็นต้นแบบ และตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการท่านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่หยุดพัฒนา เพื่อสู้กับการแข่งขันที่มาจากคู่แข่งนอกประเทศ วันนี้การขยายตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยจะเติบโต รัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มที่ ทั้งผ่านกลไก สสว. หน่วยร่วมขับเคลื่อนต่าง ๆ หรือแม้แต่กระทรวงพาณิชย์ก็ให้การสนับสนุนเรื่อง SME อย่างเต็มที่ จึงขอให้กำลังใจผู้ประกอบการทุกรายในการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ไปด้วยกัน"

เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานในพิธีประกาศผลโครงการ MSME National Awards ครั้งที่ 16 และรางวัล MSME Provincial Champion Awards ครั้งที่ 2 โดยระบุว่า ผู้ประกอบการ SME เป็นพลังและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงาน การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หรือการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นต่ำง ๆ แม้กระทั่งการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ตนได้เห็นจากการตรวจราชการในพื้นที่ภูมิภาค หลายจังหวัดเราเห็นคนรุ่นใหม่กลับคืนสู่บ้านเกิด นำความรู้ ประสบการณ์ไปพัฒนาต่อยอดให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่เห็นพลังคนรุ่นใหม่ร่วมกันพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เราสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยเฉพาะการแสวงหาตลาดและโอกาสใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการตามนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดยังกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ MSME National Awards ในครั้งนี้เป็นการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 16 และ MSME Provincial Champion Awards ครั้งที่ 2 ซึ่งดำเนินการตามกรอบของ Thailand Quality Awards โดย สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้น ในปีนี้มีความพิเศษตรงที่หัวใจของการประกวดมุ่งเน้นในเรื่องของ Better MSME, Better Thailand1) Better Health Better Well-Being2) Better Seed for the future3) Better Sustainability4) Better Community5) Better Soft Power6) Better Economic Hyper Growth Engineนายภูมิธรรม ระบุกล่าวว่า การจัดงานในปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบผู้ประกอบการ MSME รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ MSME ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงยังเป็นการตรวจสุขภาพทางธุรกิจ (Business Checkup) ให้กับผู้ประกอบการ MSME ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้ประกอบการทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการกว่า 538 กิจการ ผ่านช่องทางออนไลน์และการจัดกิจกรรม Roadshow ใน 4 ภาค ซึ่ง สสว. และ ธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการคัดกรองเชิงลึกอย่างเข้มข้น จนสามารถเฟ้นหาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง เพื่อรับรางวัลใน 2 ประเภทรางวัลคือ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 16 จะมอบให้กับสุดยอดผู้ประกอบการระดับชาติ จำนวน 40 ราย ซึ่งในปีนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติยอดเยี่ยม ได้แก่ บริษัท สยามเฟรช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ประกอบธุรกิจคือ รางวัล MSME Provincial Champion Awards ครั้งที่ 2 จะมอบให้กับสุดยอดผู้ประกอบการระดับจังหวัด จำนวน 77 ราย โดยผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสุดยอด MSME Provincial Champion Awards ได้แก่ บริษัท สมบูรณ์ พอร์ค จำกัดได้แก่ บริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด ,โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา,โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา และบริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลนึ้ จะถูกจารึกชื่อในหอเกียรติยศ สสว.ได้แก่ บริษัท อินสไปร์ อินโนวาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ,บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนด์ แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด,บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ลิ้มเซ่งฮึง จำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน (ประเทศไทย) จำกัดทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การอบรมมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ การแลกเปลี่ยน Good Practices จากรุ่นพี่ที่ได้รับรางวัลปีก่อนๆ การตรวจสุขภาพทางธุรกิจ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานและประสบความสำเร็จในระดับสูง การสร้าง Networking กับเพื่อน MSME และสุดท้ายคือ การได้ชิงถ้วยรางวัลและลุ้นสิทธิในการไปดูงานที่ต่างประเทศอีกด้วยอย่างไรก็ตามนางสาวปณิตา ระบุ