จัดยิ่งใหญ่ “Thailand Wellness & Healthcare Expo 2024”ขนสินค้า-บริการ เวลเนส ท่องเที่ยว จับคู่ธุรกิจ คาดเงินสะพัด 100 ล้านบาท 16-18 ส.ค.67 ฮอลล์ 99 ไบเทค

กล่าวถึงการจัดงาน Thailand wellness & Healthcare Expo 2024 ในครั้งนี้ว่า “ธุรกิจ Wellness & Healthcare และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีมูลค่ามหาศาล จากการประเมินของ GWI (Global Wellness Institute) ตลาดธุรกิจเวลเนสทั่วโลกในปี 2024 สูงถึง 238.7 ล้านล้านบาท และจะมีอัตราการเจริญเติบโต 9% ต่อปีจนถึงปี 2027 สำหรับประเทศไทย มูลค่าตลาดธุรกิจเวลเนสในปี 2027 นี้ไม่น่าจะต่ำกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ด้วยประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นและผู้คนใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งธุรกิจดูแลสุขภาพครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นด้วยศักยภาพและโอกาสเติบโตของธุรกิจเวลเนส ทางบริษัท กิจการร่วมค้า พีเอ็มจี-ไทยพัฒนา จำกัด ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด เครือสหพัฒน์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จึงจัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพธุรกิจ รวมถึงนวัตกรรมบริการสุขภาพและการแพทย์ของไทย รวมกว่า 170 แบรนด์ประกอบด้วย 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ WELLNESS, HEALTHCARE & BEAUTY, SIVER CARE BUSINESS, DIGITAL HEALTH, MEDICAL INDUSTRY และ BANKER & INVESTOR อีกทั้งยังเป็นเวทีสำคัญในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ของโลก รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป ให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกล่าวถึงไฮไลท์เด่นภายในงานว่า “ภายในงานนอกจากจะรวบรวมบูธธุรกิจสุขภาพ และการแพทย์กว่า 170 บูธแล้ว ยังมีกิจกรรมพิเศษกับการมอบรางวัลคุณภาพเวลเนสแห่งชาติ (Thailand Wellness Awards : TiWA) และการมอบรางวัล Thai World Class Spa และนวดไทย โดยอธิบดีกรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับธุรกิจสปาและนวดไทยให้ได้คุณภาพมาตรฐานและสร้างชื่อเสียงไปยังนานาประเทศทั่วโลกที่สำคัญงานนี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้คัดเลือกธุรกิจด้านสปา คลินิก เวชสำอาง ความงามและสุขภาพ รวมทั้งบริการดูแลผู้สูงอายุ และอาหารเพื่อสุขภาพ มาร่วมออกบูธพาวิลเลี่ยน DBD Wellness สร้างสีสันด้วยกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลมากมาย ได้แก่ นาฬิกา Smart Watch จำนวน 100 รางวัล และ บัตร Voucher ส่วนลดรวมมูลค่า 120,000 บาท นอกจากนี้ภายในบูธยังมี Influencer แถวหน้าอย่างพี่ฝนฝนสอนน้องดูแลตัวเอง คุณ SEEDAATVL และ P May Sar มาร่วมสร้างสีสันร่วมสนุกในงานตลอดทั้ง 3 วันอีกด้วยด้านกรมการค้าต่างประเทศ มาในคอนเซ็ปต์ “ Agri Plus Innovation for Better Life ขนทัพผู้ประกอบการนวัตกรรมสุขภาพและความงามจากสินค้าเกษตรไทย มาร่วมออกบูธภายในงานอย่างคับคั่ง อีกทั้งยังนำกูรูการตลาด Social Commerce และผู้ประกอบการที่ปั้นสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยไปตลาดโลก มาขึ้นเวทีให้ความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ในหัวข้อเสวนา "ปั้นนวัตกรรมเกษตรสู่ตลาดสากล" ผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับธุรกิจ หาตลาดใหม่ เพิ่มความเป็นนวัตกรรมในองค์กร พร้อมแหล่งทุนสนับสนุน ต้องไม่พลาดกิจกรรมเวิร์กชอปเข้มข้นที่จัดมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเท่านั้น ที่นั่งมีจำกัดเฉพาะคนพร้อมรวยและต้องการประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนางสาวณรินณ์ทิพ กล่าวทิ้งท้ายว่า “การจัดงาน Thailand wellness & Healthcare Expo 2024 ครั้งนี้ เป็นการรวมพลังของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ WELLNESS, HEALTHCARE & BEAUTY, SIVER CARE BUSINESS, DIGITAL HEALTH, MEDICAL INDUSTRY และ BANKER & INVESTOR รวมพลังขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการแพทย์ของโลก รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายด้าน Wellness และ Healthcare อย่างยั่งยืน ภายในงานยังมีสถาบันการเงินที่พร้อมสนับสนุนแหล่งทุนสำหรับผู้สนใจธุรกิจสุขภาพ กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ บาห์เรน อินเดีย คาซัคสถาน จีน กัมพูชา เวียด เมียนมาร์ และกลุ่มประเทศแอฟริกา รวมทั้งเสวนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอัพเดทเทรนด์สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ตลอดงาน คาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินสะพัดได้ราว 100 ล้านบาท”เชิญชวนผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนเรื่องสุขภาพ สนใจอัพเดทเทรนด์สุขภาพยุคใหม่ เข้าร่วมงานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าได้ที่ https://bizconnect.tceb.or.th/e/540/thailand-wellness-healthcare-expo-2024 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 08-6314-1482 Facebook : Thailand Wellness & Healthcare Expo,Line : https://lin.ee/OK6TAjT