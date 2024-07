ธุรกิจ Wellness มาแรง ผู้ประกอบการไทยปรับกลยุทธ์…ให้ดึงดูดใจผู้บริโภคให้ตรงจุด

ได้มอบหมายให้ หม่อมหลวงภู่ทอง ทองใหญ่ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตร “เจาะตลาด รับโอกาสเทรนด์ธุรกิจแห่งอนาคต” ซึ่งกรมฯ เล็งเห็นโอกาสการเติบโต และศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ดังนั้น การพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างความแตกต่าง จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจตลอดจนเป็นการยกระดับให้ธุรกิจ Wellness สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของ “Wellness”ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ความไว้วางใจเดินทางมารักษาโรคและดูแลสุขภาพพักผ่อนระยะยาวติดอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรและคุณภาพการให้บริการ ส่งผลให้ธุรกิจบริการสุขภาพของไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีกลยุทธ์การตลาด มีหลักการบริหารงานที่ทันสมัย จะเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสการเติบโตให้ธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเพื่อขานรับเทรนด์การดูแลสุขภาพของคนยุคใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงจัดสัมมนาหลักสูตร “เจาะตลาด รับโอกาสเทรนด์ธุรกิจแห่งอนาคต” โดยเชิญ 3 กูรูผู้คร่ำหวอดในธุรกิจสปาของไทย มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ อาทิ คุณธเนศ จิระเสวกดิลก Co-Founder of Divana และ Co-CEO of 88 SANDBOX หัวข้อ Transform Or Die? ถึงเวลาที่ธุรกิจ Wellness ไทยต้องปรับตัว คุณพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ CEO & Co-Founder of Divana และ Co-CEO of 88 SANDBOX หัวข้อ สร้าง Customers Insights & Experience Design อย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค และ ผศ.ดร.สันติธร ภูริภักดี ผู้เชี่ยวชาญและ ที่ปรึกษาด้านการตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหาร การท่องเที่ยวและการโรงแรม หัวข้อ Creative marketing สำหรับธุรกิจ Wellnessทั้งนี้ ธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาก อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ Healthcare และ Wellness ทั่วโลกจะเป็นตัวสร้างโอกาสสำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะเทรนด์ Wellness ในปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่ยุคของ Longevity ที่คนมีชีวิตยืนยาวขึ้น จากเทคโนโลยีการแพทย์และการดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้นทาง โดยมีโจทย์สำคัญ คือ ทำอย่างไรจึงจะตอบโจทย์การมีชีวิตยืนยาวบนพี้นฐานสุขภาพดี มีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆ วัน และใช้คุณค่าของตัวเราทำให้สังคมและโลกดีขึ้นได้ สิ่งเหล่านี้เป็นเทรนด์ที่จะไปไกลมาก ซึ่งเมื่อมองเห็นเทรนด์ก็จะมองเห็นโอกาส และนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาโปรดักส์ตอบโจทย์ลูกค้าได้ปัจจุบันเทรนด์การลงทุนมีรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของนักลงทุนในการมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น และอาจสามารถสร้างผลกำไรได้ในอนาคต แต่สิ่งที่สำคัญของนักลงทุนก็คือ ก่อนจะเข้าไปลงทุนในรูปแบบใด หรือประเภทใด ต้องไม่ลืมศึกษาก่อนทุกครั้งว่าในอนาคตนั้นจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเราได้จริงหรือไม่ อธิบดีกล่าวสรุปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 5985 สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 และ www.dbd.go.th