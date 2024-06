พร้อม !! ทัพแฟรนไชส์บุกอิมแพ็คเมืองทองธานี ในงาน Smart SME EXPO 2024 วันที่ 4-7 ก.ค.นี้ คาดเงินสะพัด 390 ลบ.

กล่าวว่า “การจัดงาน Smart SME EXPO 2024 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ภายใต้คอนเซปต์ Soft Power ที่เดียวจบพบทางรวย ผนึกหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดแถลงข่าวประกาศความพร้อมในการจัดงาน โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารออมสิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สถาบันอาหาร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง ( ประเทศไทย ) จำกัด และโลตัส ร่วมเปิดเผยโซลูชั่นและบริการดี ๆ เป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการในงานก่อนใครส่วนผู้ที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์แต่ยังขาดเรื่องเงินทุน ภายในงานยังมีแหล่งทุนจากสถาบันการเงินมากมาย อาทิ สินเชื่อ GSB จากธนาคารออมสิน สินเชื่อเติมทุน พักหนี้ ช่วยผู้ส่งออก โดย EXIM BANK สินเชื่อธุรกิจยิ้มได้จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ สินเชื่อดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี 3.99% จากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยที่สำคัญปีนี้ยังจัดเต็มกับกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ กับพาร์ทเนอร์รายใหญ่ที่มีความสนใจสินค้าไทย ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก TV Shopping รวมทั้งคู่ค้าจากต่างประเทศ อาทิ ลาว พม่า จีน เวียดนาม สิงคโปร์ บาห์เรน ดูไบ กาตาร์ และเกาหลี พิเศษภายในงานยังร่วมมือกับ บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ในการคัดสรรสินค้ามาไลฟ์ขายสดผ่านช่องทาง Shop Channel และช่องทางตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ และเกาหลี อีกด้วย นอกจากนี้ผู้ที่มองหาทำเลในการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจ ก็สามารถเลือกเฟ้นทำเลศักยภาพกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ ผ่านพาร์ทเนอร์ด้านทำเลทองอย่างโลตัส ปั๊มน้ำมันพีที ปั๊มน้ำมันซัสโก้ ปั๊มน้ำมันบางจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ตลาดสี่มุมเมือง รวมทั้งยังมีกิจกรรมอบรมอาชีพฟรีสร้างรายได้กับโรงเรียนสอนทำขนมอบและอาหารยูเอฟเอ็มอีกด้วยไฮไลท์เด่นในงานคือทัพธุรกิจแฟรนไชส์หลากหลายหมวดหมู่พาเหรดให้เลือกลงทุนเต็มพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ทั้งหมวดอาหาร เครื่องดื่ม ขนมและเบเกอรี่ บริการ ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ร้านสะดวกซัก ขนส่ง&โลจิสติกส์ ธุรกิจESGรักษ์โลก สุขภาพและความงาม การศึกษาและดนตรี ศูนย์บริการรถยนต์ แอพพลิเคชั่นระบบจัดการช่วยเหลือเอสเอ็มอี รวมทั้งลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ทำเลค้าขายและพื้นที่เช่ามากมาย ได้แก่ เมญ่าจ๊อปู, ก๋วยเตี๋ยวเรือปัญจรส, อ้วนนะ, ไข่หวานบ้านซูชิ, WONDER WASH, iShip Service, MOMOCHA, ศูนย์บริการรถยนต์ Cockpit, ดับเบิ้ลนัวร์, มิสเตอร์บีม, SABUY Wash, ถุงเท้า Socksy, หมูสะเต๊ะบีบี โคตรปั่นสมูทตี้โยเกิร์ต,ไก่ทอดอยุธยาตุ๊ก อุ๊, Trendy Wash, กงสี ทีบาร์, Bean Bean ถั่วปั่นเพื่อสุขภาพ, HAKO Soft Cream, Bright up kids, KPN MUSIC, Nail it! Tokyo, กินกันจัง by papa snacks, DUCA’TIM ไอติมไม่อ้วน, ตู้จำหน่ายสินค้า Uncle Ben, 39 RAMEN, NiM Express, ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว, MARUCHA, Ai-CHA ICE CREAM & TEA, C T T LOGISTICS, Speed Queen by VJ Group, เสือน้อยหม่าล่าทั่ง, BUILD ME UP สำนักงานบัญชีดิจิตอล, พื้นที่ให้เช่า SC Bangkok Bus Terminal PLAZA, แพลทฟอร์มส่งเสริมการตลาด Funcrowd, EX10 แพลทฟอร์มดูแลลูกค้าสำหรับธุรกิจ, MOVE EV X สถานีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ฯลฯ อีกทั้งยังมีทัพผู้ประกอบการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารออมสิน กรมปศุสัตว์ และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มาร่วมออกบูธเติมทัพแฟรนไชส์ภายในงานอีกคับคั่ง“งาน Smart SME EXPO 2024 ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญสำหรับผู้ที่มองหาธุรกิจ หรือช่องทางลงทุนใหม่ ๆให้สอดรับกับเทรนด์โลกปัจจุบัน สามารถเดินชมและเลือกช้อปธุรกิจแฟรนไชส์ในงาน กับหลากหลายหมวดหมู่ธุรกิจตอบโจทย์ความต้องการ พร้อมด้วยการสนับสนุนรอบด้าน ทั้งความรู้ เงินทุน และทำเล แบบครบวงจร โดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินสะพัดได้ราว 390 ล้านบาท” นางสาวณรินณ์ทิพ ทิ้งท้ายจึงขอเชิญชวนผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจแฟรนไชส์ รวมทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาด หาคู่ค้าเพิ่มทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่มองหาแหล่งเงินทุนอัตราพิเศษ เข้าร่วมงาน Smart SME EXPO 2024 วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2567 ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี ผู้สนใจลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าได้ที่ https://expo.smartsme.co.th/register/2024/สอบถามรายละเอียดโทร. 094-915-4624, 08-7199-1848