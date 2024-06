ปรับตัวปั้มน้ำมัน บางจาก เปิดตัว "ชม คาเฟ่ แอนด์ เรสเทอรอง" Tropical Thai Moss Garden ใหญ่ที่สุดในไทย

ชม คาเฟ่ แอนด์ เรสเทอรอง” ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก The Chlorophyll หัวหิน โดย ชม คาเฟ่ แอนด์ เรสเทอรอง เป็นร้านอาหารชื่อดังจากเชียงใหม่ ที่มีบรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่นานาพรรณ โดดเด่นด้วยการตกแต่งสวนสวยสไตล์ Tropical Thai Moss Garden ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพียบพร้อมเมนูอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย ทั้งอาหารไทยและต่างชาติ เป็นจุดแวะพักสำหรับนักท่องเที่ยวและคนเดินทาง ที่สามารถสัมผัสบรรยากาศร่มรื่นสวยงามของร้านชมได้แม้ไม่ได้เดินทางไปถึงเชียงใหม่นายปริญญา กล่าวว่า สถานีบริการน้ำมันบางจาก The Chlorophyll หัวหิน เป็นหนึ่งในสถานีบริการรูปแบบ Unique Design ที่บางจากฯ สร้างสรรค์ให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเส้นทางสู่ภาคใต้ ครบครันด้วย ธุรกิจบริการเสริม (Non-Oil Business) ที่หลากหลาย ตอบโจทย์นักเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากร้านชม คาเฟ่ แอนด์ เรสเทอรองแล้ว ยังมีร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ให้เลือกสรรอิ่มอร่อยอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านอินทนิล เชาว์ พิซซ่า จิ๋นติ่มซำ ชาไข่มุกไอฉา เป็นต้น ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ มี EV Quick Charger ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีหัวจ่ายที่สามารถชาร์จไฟรถได้ถึง 8 หัวจ่ายพร้อมกันด้วยความเพียบพร้อมครบครันดังกล่าว จึงมั่นใจว่า The Chlorophyll ณ ปั๊มบางจากหัวหิน จะตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งกลุ่มนักเดินทางท่องเที่ยว ตลอดจนชุมชนในละแวกใกล้เคียง ช่วยส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นยังทำให้สถานีบริการน้ำมันบางจากเดินหน้าสู่การเป็น Greenovative Destination จุดหมายที่สร้างสรรค์ความสุขให้คนทุกช่วงวัยได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย