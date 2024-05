ประสบความสำเร็จและถือเป็นงานแสดงเครื่องจักรกลการเกษตรชั้นนำของเอเชีย งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย ประจำปี 2567

“นี่คือเหตุผลที่ทางสมาคมฯ ตัดสินใจจัดงานอะกริเทคนิก้า เอเชีย ให้เป็นงานประจำปี เพื่อจะช่วยเสริมสร้างเครือค่ายภาคการเกษตร รวมไปถึงการอัพเดทข้อมูลด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมล่าสุดเพื่อการปฏิบัติการเกษตรและการแลกเปลี่ยนความองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค”

ผู้เข้าร่วมงานต่างชื่นชมว่าเป็นการนำเสนองานแสดงสินค้าด้านการเกษตรในเอเชียที่ดีที่สุด นับจากนี้ งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย จะจัดขึ้นทุกปี โดยเป็นการจัดสลับระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย ในกรุงเทพฯ จะยังคงเป็นศูนย์กลางหลักของการจัดงานนี้ และงานอะกริเทคนิก้า เอเชีย เวียดนามจะมีการเปิดตัวครั้งแรก ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2568 ในต้นปีหน้างานอะกริเทคนิก้า เอเชีย ครั้งที่ 4 เป็นงานแสดงสินค้าชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้านการผลิตพืชและการเกษตรอัจฉริยะจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งถือว่ามีการเติบโตอย่างมากที่สุดนับจากงานครั้งที่ผ่าน ๆ มา ทำให้ปัจจุบันงานอะกริเทคนิก้า เอเชีย เป็นงานแสดงสินค้าชั้นนำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในเอเชีย จำนวนผู้แสดงสินค้าเพิ่มขึ้นกว่าถึง 40% และเพิ่มพื้นที่จัดแสดงสินค้าเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับการจัดงานในครั้งก่อน งานนี้สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นถึง 35% โดยผู้เข้าร่วมงานกว่า 48% เดินทางมาจาก 73 ประเทศทั่วโลกรวมถึงคณะผู้ซื้อจากประเทศจีน ฟิลิปปินส์ และเวียดนามผู้แสดงสินค้าเดินทางมาจากหลากหลายประเทศ โดยมีประเทศจีน ไทย เยอรมนี ตุรกี ออสเตรเลีย และอินเดียเป็นประเทศที่มีการจองพื้นที่จัดแสดงมากที่สุดเมื่อพิจารณาจากขนาดพื้นที่การแสดงสินค้าต่อตารางเมตร สำหรับโปรแกรมการประชุมและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของงานได้มีการหยิบยกประเด็นอย่างการเกษตรอัจฉริยะและเครดิตคาร์บอนมาพูดถึง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับนานาชาติมากถึง 118 คน พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตรมืออาชีพมากกว่า 40 องค์กรเข้าร่วมกรรมการผู้จัดการสมาคมเกษตรกรรมเยอรมัน ประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค หรือ (ดีแอลจี เอเชีย แปซิฟิค) กล่าวว่า ปัจจุบันงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย เป็นที่รู้จักทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ในฐานะเวทีจัดแสดงสินค้าและการประชุมด้านเครื่องจักรกลการเกษตรที่ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างมืออาชีพด้านการเกษตร ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของสมาคมเกษตรกรรมเยอรมัน ในฐานะผู้จัดงาน อะกริเทคนิก้า เอเชียด้วยความต้องการจากอุตสาหกรรมการเกษตรและกระทรวงการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย ทำให้สมาคมฯ ตัดสินใจจัดงานอะกริเทคนิก้า เอเชีย เป็นประจำทุกปี โดยจะเป็นการจัดสลับกันระหว่างประเทศไทย และเวียดนาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรทั่วเอเชียต่างมองหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และเทคนิคการเกษตรอย่างต่อเนื่องเจนส์ เครเมอร์ (Mr. Jens Kremer) กรรมการผู้จัดการสมาคมเกษตรกรรมเยอรมัน อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ (ดีแอลจี อินเตอร เนชั่นแนล) กล่าวงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย ได้รับอิทธิพลจากงานแม่อย่างงาน อะกริเทคนิก้า ที่จัดประจำทุกสองปี ในเมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี โดยงาน อะกริเทคนิก้า ในประเทศเยอรมนี ถือเป็นงานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติจากหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรในฐานะเวทีชั้นนำระดับโลกด้านนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร มีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 2,800 รายมาจัดแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ โดยงาน อะกริเทคนิก้า ครั้งต่อไปมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2568งาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย จะเปิดตัวครั้งแรกในเวียดนามและจัดขึ้นที่นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2568 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการประจำปีใหม่ งาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย ที่ประเทศเวียดนามจะจัดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวควบคู่ไปกับงานฮอร์เท็กซ์ (HORTEX) ซึ่งเป็นนิทรรศการชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับ การปลูกพืชสวนและการปลูกไม้ดอกแบบมืออาชีพ นิทรรศการทั้งสองครอบคลุมถึงเครื่องจักรและเทคนิคสำหรับพืชผลและพืชสวน โดยให้ผู้เข้าชมได้เห็นภาพรวมที่มีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่มีอยู่ และงานฮอร์เท็กซ์จะจัดขึ้นควบคู่ไปกับ งาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย ในกรุงเทพฯ ในปี 2569 โดยงานฮอร์เท็กซ์อยู่ภายใต้การจัดการและกำกับดูแลของบริษัท มินห์ วี เอ็กซิบิชั่น แอนด์ แอดเวอไทซ์เมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ วีส (Minh Vi Exhibition and Advertisement Services Co., Ltd. - VEAS) และบริษัท โนว่า เอ็กซิบิชั่น บีวี (Nova Exhibitions BV) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิทรรศการสำหรับพืชผลและพืชสวนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ อีกทั้งงาน ฮอร์เท็กซ์ ยังได้รับการสนับสนุนที่ดีเสมอมาจาก ไอพีเอ็ม เอ็สเซ่น (IPM Essen) ผู้จัดนิทรรศการด้านพืชสวนชั้นนำของโลกที่จัดขึ้นในเมืองเอ็สเซ่น ประเทศเยอรมนี ที่มีเครือข่ายที่กว้างขวาง