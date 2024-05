ส่องเทรนด์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ก่อนถึงวันงาน THAIFEX - Anuga Asia 2024 พร้อมเผยโฉมสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

THAIFEX - Anuga Asia งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก พร้อมเปิดเผยแนวโน้มธุรกิจที่จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในภูมิภาคเอเชีย ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคมถึง 1 มิถุนายน 2567 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 3,000 ราย จากกว่า 50 ประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกนำผลิตภัณฑ์อันหลากหลายมาจัดแสดงซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านของความสะดวกสบาย สุขภาพ ความยั่งยืน มีการติดฉลากที่ให้ข้อมูลชัดเจน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อหลายกลุ่มผู้บริโภค โดยงานครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกในยุคปัจจุบัน

ผู้ชนะจำนวน 12 คน จากการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาหารประจำปีนี้ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นสะท้อนถึงธีมงานได้อย่างน่าสนใจ ทุกผลงานผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากผู้เข้ารอบสุดท้ายที่แข่งขันกันอย่างสูสีจำนวน 60 คน ซึ่งผลงานที่ชนะ ได้แก่Koji Milk, LePlants Plant-Based Clear Protein Powder, and Meatly! Thai Green Curry Plant-based Meat: 137 Degrees Brand Almond Milk, Aadvik Camel Milk Chocolates, Benas Edamame Spread with White Chocolate, CP Chicken: Clear Soy Sauce: Genelix Animal Species Real-Time PCR Detection Kit, Ishida Brand X-Ray Inspection System and Weigher Machine, Shin-ku Bottle and Shin-ku Server: เตรียมพบประสบการณ์สำหรับทุกประสาทสัมผัสในปีนี้ THAIFEX – Anuga Asia เตรียมนำเสนอสุดยอดนวัตกรรมที่โดดเด่นและน่าตื่นเต้น ซึ่งผู้ผลิตสินค้าและบริการได้ขยายขอบเขตความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการในหลายมิติ เพราะอาหารอาจจะไม่ได้ผลิตมาเพื่อให้เพียงรสชาติเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงสุขภาพ หลักจริยธรรม และความสะดวกสบายที่จำเป็นต่อผู้บริโภคด้วยเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่ง ผู้ผลิตได้นำเสนอทางเลือกใหม่ ๆ ที่คำนึงถึงความรวดเร็วและคุณค่าทางโภชนาการ แต่ไม่กระทบกับรสชาติและคุณภาพของอาหาร อย่างอาหารพร้อมรับประทาน เช่น ชุดบะหมี่ที่ผลิตจากคีนัวซึ่งเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่มีโปรตีนสูง นับเป็นตัวอย่างของเทรนด์นี้ เพราะแม้จะเป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์ แต่ก็ไม่ลืมคำนึงถึงเรื่องความสะดวกสบายผู้ผลิตกำลังกำหนดนิยามใหม่ของผู้ที่ “หลงใหลในอาหาร” ด้วยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก มีความยั่งยืน และผลิตภัณฑ์จากพืช ตัวเลือกเหล่านี้ดีทั้งในแง่สุขภาพและรสชาติ ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น อาหารสำหรับผู้แพ้แลคโตส อาหารที่ดีต่อพัฒนาการของเด็ก และอาหารที่คำนึงถึงหลักจริยธรรมในการใช้สัตว์มาทดลองผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชมีทั้งความหลากหลายและมีจำนวนเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่กำหนดบรรทัดฐานของวงการอาหารให้แตกต่างไปจากเดิม ตั้งแต่แกงทะเลที่ทำจากพืชไปจนถึงโปรตีนรูปแบบใหม่ เช่น เครื่องดื่มโปรตีนจากพืชที่ให้ความสดชื่นก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่มากมายให้ได้ลิ้มลองผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการข้อมูลที่กระจ่างชัดเจนเกี่ยวกับอาหารที่พวกเขารับประทาน ในปีนี้ มีผลิตภัณฑ์ "ฉลากสะอาด" เพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจในเชิงจริยธรรมให้ผู้บริโภคเกี่ยวกับแหล่งผลิต ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของส่วนผสม และกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มผู้แสดงสินค้ากว่า 900 ราย ในงาน THAIFEX - Anuga Asia กำลังจะจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอาหารที่ตรงตามข้อปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาหารทางศาสนา ขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและการผลิตภายใต้หลักจริยธรรม ปัจจุบัน อาหารที่มีเครื่องหมายฮาลาลได้รับกระแสตอบกลับในเชิงบวกจากผู้บริโภคมากขึ้น เช่นเดียวกับอาหารออร์แกนิก หรืออาหารที่ทำจากพืชบรรจุภัณฑ์และการผลิตที่มีความยั่งยืนกำลังกลายเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างความแตกต่างให้ผู้ผลิต ภายในงาน ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 25 ของสินค้าตราห้างหรือผลิตภัณฑ์แบรนด์ร้านค้าปลีก (Private Label) ภายในงาน THAIFEX - Anuga Asia ล้วนแต่มีเครื่องหมายรับรองด้านความยั่งยืนครั้งแรกกับการประกวดโปรตีนทดแทนที่เน้นความอร่อยและรสชาติทางเลือกเป็นครั้งแรกที่งาน THAIFEX - Anuga Asia จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การประกวดโปรตีนทดแทนที่เน้นความอร่อยและรสชาติทางเลือก โดยผู้เข้าชมงานจะได้รับตัวอย่างโปรตีนและช่วยกันโหวตผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกที่ดีที่สุดผ่านเกณฑ์การให้คะแนนด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่น และนวัตกรรมงานแสดงอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของภูมิภาคเอเชียครั้งนี้ถือว่าเป็นมากกว่างานแสดงสินค้า เพราะนับเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ผู้ร่วมงานสามารถเข้าถึงเทรนด์ล่าสุดของอุตสาหกรรมและยังช่วยสร้างเครือข่ายธุรกิจ ได้รับข้อมูลและความรู้หลายด้าน มีโอกาสเข้าร่วมประกวดและการแข่งขันต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายการเข้าร่วมชมงานช่วยให้แบรนด์กาแฟสำเร็จรูปจากสิงคโปร์ได้อัปเดตเกี่ยวกับเทรนด์ล่าสุดของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยได้เปิดเผยว่าในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในครั้งนี้ Innova Market Insights ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านข้อมูลของงาน THAIFEX - Anuga Asia 2024 จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คำตอบสำหรับข้อสงสัยใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้จะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ซึ่งจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไปสู่อนาคตข้างหน้าต่อไปอย่างไรก็ตาม งาน THAIFEX - Anuga Asia 2024 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าถึงเทรนด์ใหม่ ๆ ในอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการได้สัมผัสกับรสชาติอาหาร และมีประสบการณ์กับนวัตกรรมอาหาร รวมทั้งมีส่วนกำหนดทิศทางและการเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิวัติวงการอาหารอีกด้วย