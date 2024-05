REVOMED GROUP ผลิตสินค้าความงาม มอบธุรกิจฟรีๆ!! ด้วยเงินลงทุนมากกว่า 8 หลัก

"The Next CEO by REVOMED" เกิดขึ้นจากความต้องการมอบโอกาสให้กับคนที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ และ "คว้าโอกาส" เป็นเจ้าของแบรนด์ ที่ไม่เหมือนใคร ด้วยนวัตกรรมที่มีงานวิจัยรองรับพร้อมลงทุนให้มากกว่า 8 หลัก! โดยไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียว ขอเพียงแค่มีความตั้งใจ ขยัน มี community และมีความ Creative สร้างสรรค์ ประชันความเก่ง ให้เหนือสุดในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และอาหารเสริมโดยกติกาการรับสมัครเพียงแค่ส่งคลิปนำเสนอไอเดียธุรกิจ ชูจุดขายสินค้าให้น่าสนใจ ใส่ความคิดสร้างสรรค์ เสนอแผนธุรกิจ เพื่อพิชิตใจกรรมการ และบอกเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเลือกให้มาเป็น CEO ในความยาวไม่เกิน 3 นาที ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนจากคณะกรรมการจะมีทั้ง ความคิดสร้างสรรค์ แผนธุรกิจ Product Concept การสื่อสาร และ Popular voteเผยว่า "รีโว่เมด เราไม่ได้ส่งมอบแค่การผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ให้กับลูกค้า แต่เรายังส่งมอบธุรกิจและความยั่งยืนให้กับคนมีฝัน ในโปรเจกต์ The Next CEO by REVOMED เปิดรับคนหัวครีเอท ตามหา The Best CEO เพื่อสร้างให้อุตสาหกรรมความงามเติบโตไปด้วยกัน โดยที่ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียว เพราะรีโว่เมดจัดให้แบบ 100% ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา พนักงานเงินเดือน หรืออาชีพใดๆก็ได้ ขอเพียงแค่ต้องการที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์"สำหรับ 10 คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ จะได้รับโอกาสเข้าคลาสเรียนกับ Speakers และปรึกษาเรื่องธุรกิจด้วยกันแบบตัวต่อตัว เพิ่มโอกาสเป็นเจ้าของแบรนด์และเจ้าของสินค้าในฝัน แบ่งปันไอเดีย เชื่อว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นประโยชน์กับคนรุ่นใหม่ ได้เข้ามาผลิตสินค้าคุณภาพจากโรงงานมาตรฐานระดับโลก ได้เครื่องมือการตลาดพร้อมทำธุรกิจ พิชิตความสำเร็จไปด้วยกัน"สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโปรเจกต์ "The Next CEO by REVOMED" ที่ https://forms.gle/voQTTu9neddF8cin9 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 10 คนสุดท้ายในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 …