บ.ไทยพลาสติก รีไซเคิล ฯ ต้อนรับ University of Texas McCombs School of Business เยี่ยมชมกิจการ พร้อมส่งเสริมกิจกรรมหนุนสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด นำโดยคุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก University of Texas McCombs School of Business เข้าศึกษาดูงานที่บริษัทฯ โดยเยี่ยมชมกระบวนการผลิตการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET เพื่อผลิตเกล็ดพลาสติก (rPET Flake) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ส่งต่อไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เป็นการสร้างคุณค่าใหม่สินค้ารีไซเคิลตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain)พร้อมกันนี้ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของบริษัทฯ ซึ่งร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมีการสอนวิธีการคัดแยกขวดพลาสติก PET อย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของรายได้จากการขายขวด PET ที่ชาวบ้านมอบให้นั้น ทาง อบต.โคกขาม จะนำไปจัดสรรแบ่งปันเป็นสวัสดิการคืนสู่ชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด และ อบต.โคกขาม ศาลาประชาคม หมู่ 6 จังหวัดสมุทรสาคร