TEA เผยแนวทางจัด Exhibitions ยุคใหม่เข้าถึง “ผู้ซื้อ” มากขึ้น พร้อมเป็น MICE Destination ระดับโลก

สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA เผยแนวทางการจัด Exhibitions ยุคใหม่ เน้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อ (Buyers) ที่มีคุณภาพและชัดเจน ชี้เทรนด์ภาพรวมการจัดงานปี 2567 เน้นงานด้าน Fintech – Wellness - Logistics มากขึ้น รวมถึงงานด้านการท่องเที่ยว – อาหาร – นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง TEA เตรียมเสริมทัพองค์ความรู้ด้านการจัดแสดงงานสินค้าให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ไทยพร้อมเป็น MICE Destination ระดับโลก





“ปีนี้เราจะเห็นงานที่เกี่ยวกับ Fintech, Wellness และ Logistics เข้ามามากขึ้น รวมถึงงานทางด้านการท่องเที่ยว อาหาร และนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต จะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง การที่รัฐบาลประกาศวิสัยทัศน์ทั้ง 8 ด้าน ทำให้ผู้จัดงานมองเห็นว่าเทรนด์ของการจัดงานว่าควรไปในทิศทางใด เพราะงาน Exhibition ถือเป็น กลยุทธ์การตลาดที่สำคัญขององค์กร”

โดย TEA มีแนวคิดที่อยากให้คนในอุตสาหกรรมเข้าใจเรื่องดังกล่าว สิ่งที่เน้นในปีนี้คือ Regenerative การฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน คือ แนวคิดตั้งแต่ต้นน้ำเลย เช่น การใช้ทรัพยากรทดแทนในการก่อสร้าง การลดปริมาณขยะหลังการจัดงาน การสื่อสารเพื่อให้มีความเข้าใจ ที่ต้องเป็นความร่วมมือกันทั้งระบบที่เกี่ยวข้อง (ซัพพลายเซน) อาทิ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สมาชิก ถึงการเลือกต้องใช้วัสดุอะไร เหมาะแก่การใช้งาน (function) และไม่สร้างภาระ หรือการออกแบบเพื่อเอาไปใช้ต่อ ส่งต่อ และไม่ทำลายธรรมชาติ การเอาของไปทิ้ง ต้องทิ้งอย่างไรถึงจะถูกต้องและปลอดภัย เป็นต้น

เผยภาพรวมงานแสดงสินค้า (Exhibitions) จำนวนการจัดงานเริ่มกลับมาเกือบ 100% และเริ่มเห็นงานใหม่ๆ มากขึ้น รวมถึงขนาดของการจัดงานที่เคยลดลง ก็เริ่มขยายพื้นที่ขึ้น สำหรับเทรนด์การจัดงานในอดีต จะเน้นจำนวนการจัดงาน แต่ ณ ปัจจุบันเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อ (Buyers) ที่มีคุณภาพและชัดเจนโดยตัวเลขของการจัดงานตลอดปี 2566 จาก 4 ศูนย์การแสดงสินค้า คือ รอยัล พารากอน ฮอลล์, อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เป็นงาน Trade Exhibition 39% และงาน Consumer 61% ใช้พื้นที่ในการจัดงานทั้งสิ้น 23 ล้าน ตร.ม. คาดปี 2567 แนวโน้มการเติบโตขึ้น 10 % จากปี 2566กล่าวถึงเทรนด์ของการจัดงานปี 2567 ว่า การจัดงานแสดงสินค้าหลายงาน สอดรับกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาล โดยวิสัยทัศน์ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1. ศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว 2. ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ 3. ศูนย์กลางอาหาร 4. ศูนย์กลางการบิน 5. ศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาค 6. ศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคต 7. ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล และ 8. ศูนย์กลางทางการเงินกล่าวเพิ่มเติมถึงเทรนด์สำคัญอีกอย่างที่ผู้จัดงานจะต้องเตรียมพร้อม คือ Sustainability (ความยั่งยืน) ยกระดับเป็น Regenerative Exhibitions เนื่องจากลูกค้าจากยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ประเทศไทยในฐานะเป้าหมายศูนย์กลางการจัดงานของเอเชีย เราต้องพร้อมที่จะต้อนรับและสนองต่อเทรนด์ความต้องการของบริษัทใหญ่ๆ จากทั่วโลกหนึ่งในพันธกิจ (วิสัยทัศน์) ของการพัฒนาอุตสาหกรรมของ TEA จึงต้องการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ ต้องการให้ Regenerative Exhibitions เป็นมาตรการขั้นพื้นฐานของอุตสาหกรรม เป็น Branding ของการจัดแสดงสินค้าของไทย โดยให้ทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของ TEA เดินหน้าไปด้วยกัน บนมาตรฐานเดียวกันกล่าวถึงการแข่งขันตลาดการจัดแสดงสินค้าว่า สำหรับคู่แข่งสำคัญของไทยในด้านการจัดแสดงสินค้า คือ สิงคโปร์และฮ่องกง แต่ด้วยประเทศไทยมีเสน่ห์เอกลักษณ์ความเป็นไทย และความหลากหลายในหลายๆ ด้าน เช่น การเดินทางมีตั้งแต่ Private Jet จนถึงรถตุ๊กตุ๊ก อาหารมีตั้งแต่ Street Food จนถึง Michelin Stars ราคาห้องพักโรงแรมก็ไม่แพงหากเทียบกับสิงคโปร์ เป็นต้น โดยขณะนี้ไทยเป็น อันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอันดับ 4 ของเอเชียในด้านการจัดงานแสดงสินค้าอย่างไรก็ดี สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องปรับตัวเอง เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน คือ การอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้ามาจัดงาน และคนทำงานต้องพร้อมในเรื่องของภาษาเพื่อรองรับผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศด้วยบทบาทสมาคม TEA พร้อมผลักดัน การจัดเทรนนิ่งบุคลากรหรือองค์กรขนาดเล็ก ให้พร้อมสำหรับตลาดจัดงานแสดงสินค้า พร้อมเสริมองค์ความรู้ใหม่ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องสำหรับงาน Thailand MICE X-Change 2024 งานแสดงนวัตกรรมและบริการ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดประชุมองค์กรและการจัดอีเว้นท์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เกิดจากแนวคิดเพื่อสร้างโอกาส ประกาศความพร้อมของเครือข่ายธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าไทยในการรองรับงานระดับนานาขาติ เป็นการรวมตัว Supply Chain ผู้ประกอบการงานแสดงสินค้าทุกสาขาได้นำเสนอสินค้าและบริการ เวทีนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่สมาชิกได้เข้าถึงบริษัท องค์กร ที่ต้องการใช้งานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือทางการตลาดแล้ว ในครั้งนี้ก็จะเป็น Showcase ด้วย Regenerative Exhibitions ที่เป็นวิสัยทัศน์ของสมาคมด้วยภารกิจทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ Vision ของ TEA ที่ว่า “To be the driving force in making Thailand one of the preferred choices for the Regenerative Exhibitions by 2030” ซึ่ง ปนิษฐา บุรี นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) พร้อมพาไทยสู่ความเป็นหนึ่งในด้านการจัดงานแสดงสินค้า