โต๊ะกังแอร์ จากช่างซ่อม สร้างตัวกลายเป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจร

กล่าวว่า เริ่มต้นทำธุรกิจนี้มาตั้งแต่ ปี 2531 โดยก่อนหน้านี้สามีเป็นช่างแล้วมาเปิดร้านซ่อม อะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า จากนั้นก็เริ่มมีลูกค้ามาถามหาเครื่องใช้ไฟฟ้า พวก พัดลม หม้อหุงข้าว ตู้เย็น จำนวนมากๆ ขึ้นทุกวัน สามีพี่เห็นว่านี่คือโอกาสทางธุรกิจ เลยหันมาขยายธุรกิจทำเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า แทน และ เมื่อเวลาผ่านไปธุรกิจก็ค่อยๆ เติบโตมากขึ้นทุกปี ลูกค้าก็เริ่มหันมาถามหาว่าอยากได้ชุดเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านด้วย เนื่องจากลูกค้าเชื่อมั่นในตัวเราที่มีความจริงใจในการทำธุรกิจอย่างสัตย์ซื่อ ให้บริการลูกค้าทุกรายที่มาซื้อสินค้าของที่ร้านอย่างดี ดังนั้นเวลาลูกค้าอยากได้อะไรก็นึกถึงเราว่ามีสินค้าประเภทนั้น ประเภทนี้ขายหรือไม่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราหันมาขยายไลน์สินค้าเพิ่มมากขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า มาเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์ ด้วย โดยตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี ประสบความสำเร็จอย่างมากในฐานะที่เป็นเราผู้ค้าขายอยู่ในพื้นที่ที่เป็นธุรกิจท้องถิ่นของเรา คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าของเราได้ทุกคน เพราะเราเป็นร้านที่เปิดให้ลูกค้าสามารถเข้ามาผ่อนจ่ายซื้อเป็นงวด ๆ ได้ จึงทำให้เรามีฐานลูกค้าที่มีความผูกพันธ์ มีความเป็นมิตรสหาย ที่มีการซื้อขายกันมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง เสมอมาจนกระทั่งวันเวลาที่เปลี่ยนไปสู่การถูก distrube ด้วยระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามา บวกกับสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาราคายางที่เคยขายได้ในราคาสูง ๆ ก็เริ่มมีราคาตกต่ำลง ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคหดหาย และยังเจอกับวิกฤตน้ำท่วม โรคระบาดโควิด 19 พฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละ Gen ก็ไม่เหมือนกัน เดิมเคย walk in เข้ามาซื้อ ก็ต้องหยุดชะงักด้วยมาตรการ Lock Down ส่งผลให้ยอดขายลดลงเกือบ 50 % ทั้งนี้ ธุรกิจของพี่ที่เคยเติบโตมาจากการทำธุรกิจออฟไลน์ การจะหันมาปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ เป็นสิ่งที่ยากมาก เพราะไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นทำอย่างไร ยอมรับเลยว่าเราปรับตัวในการทำธุรกิจของตนเองที่เคยทำอยู่แบบเดิมๆ มาสู่ธุรกิจที่ต้องทำแบบใหม่ๆ ไม่ทันทั้งนี้ ก็ต้องปรับตัว ไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่สามารถนำพาธุรกิจของตนเองให้สามารถอยู่รอดได้ ดังนั้นช่วงเวลานั้นพี่ต้องเข้าไปหัดเล่น Facebook และศึกษาเรื่องการทำเพจ การ Live เพื่อจะนำพาธุรกิจของตนเองไปอยู่บนโลกออนไลน์ ให้ได้ มีการจ้างพนักงานที่เป็น Gen ใหม่ๆ ที่มีความรู้ ความชำนาญเรื่องออนไลน์ มาช่วยกันสร้าง Content และ Live ขายในเพจ Facebook จนปัจจุบันก็มีเริ่มมีลูกค้ารายใหม่ๆ สนใจติดต่อเข้ามาซื้อขายผ่านทางเพจ Facebook ของเรามากขึ้น ประกอบกับลูกค้าบางรายพอติดต่อซื้อขายพูดคุยกับเรามากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ ก็เกิดความเชื่อมั่นจนกลายมาสู่การ walk In เพื่อต้องการเข้ามาสัมผัสกับสินค้าจริง ๆ ด้วยตนเองมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เทียบเท่ากับการขายในอดีตขณะเดียวกันสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ จะมีความแตกต่างจากสินค้ากลุ่มแฟชั่นพวกเสื้อผ้า รองเท้า ที่สามารถซื้อเปลี่ยนใหม่ได้ทุกเดือน แต่สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ กว่าจะเปลี่ยนใหม่ต้องใช้เวลาเป็น 2-3 ปี ดังนั้นการ Live ขายผ่าน Facebook ก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ที่เป็น Gen ใหม่ๆ ที่กำลังมองหาสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ ควบคู่ไปกับการทำกลยุทธ์ด้านการลดราคาขาย การบริการเก็บเงินปลายทาง และการจัดส่งสินค้าถึงที่บ้าน เพื่อเป็นรักษาฐานลูกค้าเก่าและการหาลูกค้าใหม่ในโลกออนไลน์อย่างไรก็ดี ต้องขอขอบคุณทาง SME Bank ที่มองเห็นเราในฐานะเป็นธุรกิจ SME เล็กๆ ที่ต้องปรับตัวเองเพื่อจะสามารถแข่งขันอยู่รอดได้ในโลกธุรกิจ การค้าที่เปลี่ยนใหม่นี้ จึงได้เปิดประตูแห่งโอกาสให้พี่ได้เข้ามาร่วมอบรมเกี่ยวกับความรู้การทำตลาดซื้อขายผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น เพื่อเป็นการ up Skill ตนเองในเรื่องนี้ขึ้นมา ว่าจะต้องอะไรบ้างเพื่อให้ทันต่อกาเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นับว่าเป็นการจุดประกายและให้เข็มทิศกับธุรกิจของพี่จะสามารถนำพาความรู้ที่ได้ไปปรับเปลี่ยนใช้กับองค์กรของตนเองได้เป็นอย่างดี