ต้อนรับเปิดเทอม พามารู้จัก “เวลลิงตันคอลเลจ” โรงเรียนนานาชาติอันดับต้นๆ โลกในไทยค่าเทอมสูงเฉียด 1ล้านบาท

กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพฯ 122 แห่ง และในจังหวัดสำคัญ เช่น ภูเก็ต ชลบุรี นนทบุรี เป็นต้น โดย หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ ระบบอังกฤษ ที่เน้นการเรียนรู้วิชาการ โดยสามารถเลือกเรียน A-Level หรือ IB Diploma ตอน Year 12-13 (ขึ้นอยู่กับโรงเรียน) , ระบบอเมริกา เรียนรู้ผ่านกิจกรรมควบคู่ไปกับวิชาการการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนนานาชาติในไทยมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตัวเลขจากสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International Schools Association of Thailand : ISAT) คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดรวมของธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในปี 2566 ประมาณ 70,000 ล้านบาท ขณะที่จำนวนนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ขยายตัวเป็น 65,000-75,000 คน เติบโตเฉลี่ย 5-10% ต่อปีกลุ่มเป้าหมายหลักมีทั้งครอบครัวคนไทยที่วางแผนส่งลูกเข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัยระดับท็อปในต่างประเทศ รวมทั้งจากครอบครัวผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาทำงานในไทยพร้อมครอบครัว และผู้ปกครองจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา กัมพูชา รวมถึงจีน ที่มองไทยเป็นประเทศน่าอยู่ การศึกษาได้มาตรฐาน ค่าเรียนมีความเหมาะสม และค่าครองชีพไม่สูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งไปเรียนที่ประเทศอื่นครั้งนี้ เพื่อต้อนรับการเปิดเทอมในปี 2567 พามารู้จักกับ หนึ่งโรงเรียนนานาชาติ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่เข้ามาเปิดในประเทศไทย อย่าง โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ (Wellington College Bangkok) เปิดในประเทศไทยมาได้ประมาณ 5-6 ปี เป็นแห่งแรกในอาเซียนและเป็นแห่งที่ 3 ในเอเชียรองจากจีน และอินเดีย ที่มีสาขาเวลลิงตันคอลเลจ โดยตั้งอยู่บน ถนนนกรุงเทพกรีฑา เขตสะพานสูง กรุงเทพ ซึ่งมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ ประธานกรรมการโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ และ คุณคริสโตเฟอร์ นิโคลส์ ครูใหญ่ผู้ดูแลโรงเรียนแห่งนี้สำหรับประวัติ Wellington College ตั้งอยู่ที่เมือง Berkshire ประเทศอังกฤษ ก่อตั้งโดยพระราชินีวิคตอเรีย ในปี คศ 1859 เพื่อเป็นเกียรติแก่ดยุคแห่งเวลลิงตัน ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึงสองสมัย ท่านได้รับเกียรติจากพระราชินีวิคตอเรียว่าเป็นชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สหราชอาณาจักรเคยมี และได้ก่อตั้งโรงเรียนตามเกียรติยศนั้น Wellington College จึงเป็นโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์และรากฐานด้านการศึกษามายาวนานกว่า 160 ปี) กล่าวว่า ที่ผ่านมา ผลการเรียนจากนักเรียนที่ Wellington College UK ที่การันตีคุณภาพด้วยคะแนนสอบ A-Level, โดย 74% ได้ A/A* และ นักเรียนส่วนใหญ่มากกว่า 90% ได้เรียน ในมหาวิทยาลัยที่เลือก ในอันดับต้นๆนอกจากความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ที่นี่ยังเสริมทักษะการใช้ชีวิต และ มีความความสุข เพราะเป็นโรงเรียนแรกที่ดึง Happiness & Wellbeing หรือทักษะการมีชีวิตที่ดีเข้ามาในหลักสูตร นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมุมมอง การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ให้รู้จักการแก้ไขปัญหาแต่ละด้าน หรือแม้กระทั่งการดูแลจิตใจของตัวเองซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกช่วงวัยรุ่นอาจจะมีความกังวล ว่าลูกจะจัดการกับปัญหาได้อย่างไรนอกจากนี้ มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้ง เช่น ดนตรี กีฬา หรือสายเทคอย่า robotic ที่จะส่งเสริมทักษะให้เด็กแต่ละคน realized their potential ในรูปแบบของ Personalized Education คือโรงเรียนไม่ได้สอนนักเรียนเหมือนกันหมด แต่ดูว่า เด็กจะชอบอะไร อยากทำอะไร หรือทำอะไรได้ดี โรงเรียนก็พร้อมสนับสนุน ส่วนครูผู้สอน มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ อย่าง Oxford และ Cambridge รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกมีความสามารถจากการที่ โรงเรียนเวลลิงตันคอลเลจ เป็นสมาชิกของ CIS หรือ Council of International School ทำให้โรงเรียนมีการติดต่อโดยตรงกับ Admission ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เป็นการช่วยนักเรียนด้านการเตรียมความพร้อมได้อย่างเต็มที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่วัย Pre-Nursery &Nursery และ Reception จำนวนครูต่อนักเรียน 1 ต่อ 4 ส่วนของ Junion school (1-6ปี) จำนวนครูต่อนักเรียน 1ต่อ 8 และ Senior School (7-13 ปี) จำนวนครูต่อนักเรียน 1ต่อ 10 สำหรับค่าเรียนของโรงเรียนระดับนานาชาติจากดินแดนผู้ดีอังกฤษแห่งนี้ ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา ค่าเรียนที่สูงติดอันดับต้นเมืองไทย โดยค่าเรียนเริ่มต้นที่ 428,000 บาท ไปจนถึง 782,000 บาท แต่เพื่อแลกรับสิ่งที่ดีที่สุดของลูกๆ คนไทยกระเป๋านัก ยินดีและยอมที่จะจ่ายเพื่อปูพื้นฐานที่ดีที่สุดให้กับลูกๆ และเมื่อเทียบกับการที่ต้องส่งลูกไปเรียนถึงประเทศต้นทาง ตรงนี้ ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของพ่อกับแม่ได้มากกว่า ลูกๆ ก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ ตลอดระยะเวลาการเรียนกว่า 10 ปีอย่างไรก็ดี ด้วยเป็นโรงเรียนนานาชาติ มีดีกรีอันดับต้นๆ ของโลก ทำให้เป็นที่หมายปองของผู้ปกครองที่ต้องการส่งลูกๆ มาเรียนที่แห่งนี้ โดยแต่ละปีมีนักเรียนจองเพื่อมาเข้าเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จนทางโรงเรียนต้องเปิดพื้นที่ CAMPUS เพิ่ม เพื่อรองรับนักเรียน กลุ่ม Senior School ที่เพิ่มขึ้นด้วย กลุ่มนักเรียนที่มาเรียน ที่เวลลิงตันคอลเลจ จะมีนักเรียนคนไทย และต่างชาติ จากประเทศเพื่อนบ้าน มาเรียน ส่วนใหญ่จะกลุ่มผู้ปกครองที่เป็นนักธุรกิจในย่านอาเซียน ซึ่งประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติเป็นอันดับต้นๆของโลก เข้ามาเปิดหลายแห่งส่งผลให้ ผู้ปกครองกระเป๋าหนักจากประเทศรอบๆ บ้านสนใจมาเรียน เพราะถ้าเมื่อเทียบค่าเทอม และค่าครองชีพเมืองไทยก็ยังถือว่าถูกกว่า อีกในหลายประเทศสำหรับในปีนี้ ทางโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรม “1 Million baht Award” โดยเปิดให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ Year 11 ในโรงเรียนนานาชาติ ที่สนใจอยากมาศึกษาต่อในระดับ Sixth Form (Year 12-13) ที่ เวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ ด้วยการมอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลา 2 ปี ที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ก่อนก้าวไปสู่การเรียนต่อในมหาวิทยาลัยระดับโลก นักเรียน Year 11 (อายุ 15-16 ปี)หรือผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการรับทุนการศึกษาได้ที่ Admissions@wellingtoncollege.ac.th หรือโทร 02-0878888