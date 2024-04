เปิดประสบการณ์ความสนุกกับ Gelato Ceramica กระเบื้องและห้องน้ำดีไซน์สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่งานสถาปนิก’67 : ASA EXPO

Gelato Ceramica แบรนด์ที่น่าจดจำ สไตล์การออกแบบที่ออกนอกกรอบกระเบื้องและห้องน้ำเดิม ๆ เพิ่มสีสัน ความสดใส เติมความสนุกสนานในการตกแต่งบ้านมากยิ่งขึ้น มีสินค้าให้เลือกปรับใช้สร้างบรรยากาศความมีชีวิตชีวา ไลฟ์สไตล์ที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวเพื่อตอกย้ำความเป็นแบรนด์ชั้นนำที่ตอบโจทย์นักออกแบบ ให้สามารถสร้างสรรค์จินตนาการได้อย่างอิสระและเพลิดเพลินกับการแสดงสินค้า อัปเดตเทรนด์การออกแบบใหม่ๆ ภายใต้คอนเซปต์ "Design Playground” ในงานสถาปนิก’67 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วย New Collection ของ Gelato Ceramica ที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของสีสันและลวดลาย ได้แก่1.Clay Collection – (Rich, Earthy Tones) สเน่ห์ของกระเบื้องสไตล์ดินเผา สะท้อนความงามของธรรมชาติและงานฝีมือ สร้างบรรยากาศ อบอุ่น มีสไตล์2.Havana Collection – ( Tropical Sophistication and Allure) กระเบื้องสไตล์ครอปิคอลจากแรงบันดาลใจและวัฒนธรรมคิวบา สร้างความมีชีวิตชีวาให้กับพื้นที่ที่นำไปใช้3.Macaron Collection – (Delightful Artistry and Sweet Flavors) กระเบื้องลายน่ารักสีพาสเทล ช่วยเพิ่มความหวานละมุน สร้างบรรยากาศพื้นที่ได้เหมือนรสชาติของขนามาการอง4.Memphis Collection – (A Bold and Playful Design) ศิลปะการออกแบบของยุคโพสโมเดิร์น บรรยากาศ ความสนุกสนาน ตื่นเต้น เท่ได้ไม่เหมือนใครนอกเหนือจาก 4 คอลเลคชันใหม่ ยังมีอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ล่าสุด กระเบื้องสำหรับสัตว์เลี้ยง Safe Paws Tech ที่แรกในโลก ทางเลือกที่ดีและปลอดภัยสำหรับคนรักสัตว์ มีเทคโนโลยี Anti Slip, Smooth Surface และ Nano Silver สำหรับ Pet Collection มาจัดแสดงด้วย นอกจากนี้ยังมีโซนพิเศษอย่าง Tile & Bath Lab ที่พร้อมจะให้บริการการปรับแต่งแบบ Customize เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความพึงพอใจของดีไซเนอร์และผู้เข้าร่วมงานพบสินค้าจากบุญถาวรได้ที่บูธหมายเลข S111 ในงานสถาปนิก’67 : ASA EXPO งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-20.00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ทางเข้าที่ 3 อย่าพลาดโอกาสในการพบกับสินค้าดีๆและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในวงการนี้!ติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของบุญถาวร ได้ที่เว็บไซต์ : https://www.boonthavorn.com และ facebook boonthavorn