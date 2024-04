กรมพัฒน์ฯ ปั้นชุมชน Digital Village ประเดิมปี 67 วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงแปรรูปชันโรง สมุทรปราการ พร้อมขยาย 21 ชุมชน 19 จังหวัด

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (22 เมษายน 2567) ได้ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงและแปรรูปชันโรง ตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาชุมชนเข้าสู่ชุมชนออนไลน์ภายใต้โครงการ Digital Village by DBD ส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่น ดึงศักยภาพจากอัตลักษณ์และภูมิปัญญาที่มีเฉพาะท้องถิ่นมาผสานกับการทำการตลาดออนไลน์ให้สินค้าชุมชนสามารถเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่เพิ่มขึ้น โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ในชุมชนครั้งแรกของปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2567 โดยทั้ง 2 วันจะเป็นกิจกรรม Workshop เชิงลึก เพื่อพัฒนาศักยภาพการวางแผนและการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงและแปรรูปชันโรงเป็นผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ประกอบกับมีภูมิปัญญาในการเลี้ยงผึ้งชันโรงที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น รวมถึงชุมชนมีความพร้อมในการพัฒนาเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์และขณะนี้สินค้าเป็นที่ต้องการในตลาดสูงอย่างน้ำผึ้งชันโรง รวมถึงสินค้าแปรรูปต่างๆ จากน้ำผึ้ง อาทิ เค้กกล้วยหอมน้ำผึ้งชันโรง สบู่และแชมพูน้ำผึ้งอธิบดี กล่าวต่อว่า “สำหรับการพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการ Digital Village by DBD ในปีนี้จะมุ่งเน้นให้ธุรกิจชุมชนสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนแปลง ให้ความสำคัญกับแนวคิด ESG และ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และพลังงานสะอาด โดยในโครงการฯ จะอบรมให้กับชุมชนอย่างเข้มข้นจากอาจารย์และวิทยากรที่มีชื่อเสียง อาทิ ครูทิป แห่ง Digital Tips Academy, แอ๊ม เพจการตลาดการเตลิด, อาจารย์เชียง กัดไม่ปล่อย และกูรูด้านการตลาดออนไลน์อีกหลายท่าน โดยสมาชิกในชุมชนจะได้เรียนรู้หัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ อาทิ เทคนิคปั้นช่องให้ปัง สร้างยอดขาย บน TikTok, ลุยตลาด FACEBOOK จาก Zero to Hero และพิชิตยอดขายด้วย LINE SHOPPING เป็นต้น หัวข้อดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มแม่บ้าน สามารถพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบและสามารถจำหน่ายสินค้าชุมชนบนช่องทางการตลาดยุคใหม่ได้แบบมืออาชีพ ขยายโอกาสทางการตลาดให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนหลังจากนี้กรมฯ มีแผนจะลงพื้นที่ไปพัฒนาชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกทั่วประเทศทั้งสิ้น 21 ชุมชน ใน 19 จังหวัด อาทิ วิสาหกิจชุมชนน่านอะโกร จ.น่าน, วิสาหกิจชุมชนอินดิคราฟท์ จ.แพร่, วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก จ.เพรชบุรี, วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี @ปากน้ำแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี, วิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสม และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง จ.ตราด, วิสาหกิจชุมชนสายรุ้งนาวาทอง จ.สกลนคร, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิดบ้านด่านเหนือ จ.กาฬสินธุ์, วิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์ จ.สุราษฎร์ธานี, วิสาหกิจชุมชนอามีนตาลโตนด และวิสาหกิจชุมชนบาราโหมบาร์ซา จ.ปัตตานี, เป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2562-2566 สร้างชุมชนออนไลน์ต้นแบบ ไปแล้วทั้งสิ้น 76 ชุมชน จาก 51 จังหวัด ซึ่งภายหลังการพัฒนาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แต่ละชุมชนสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์เป็นของตนเองได้ และมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้นผ่าน Social Media แพลตฟอร์มต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ ได้ที่ Facebook: Digital Village By DBD โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5959 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th” อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย