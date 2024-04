สงกรานต์สีสัน มหัศจรรย์ 1,000 ปี จังหวัดแพร่ ลืมไปเลยว่าที่นี่คือเมืองรอง !!

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อบจ.แพร่ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลลอง เทศบาลตำบลเด่นชัย และกลุ่มแพร่คราฟท์ ร่วมกันจัดงาน“สงกรานต์สีสัน มหัศจรรย์ 1,000 ปี” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทย “Songkran in Thailand, Traditional Thai New Year Festival” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (the Intangible Cultural Heritage of Humanity) โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ด้วยการจัดกิจกรรมในรูปแบบเฟสติวัล สร้างสีสัน สาดความสนุก สุขสุดใจปี๋ใหม่เมืองแพร่ ด้วยการจัดงานต้อนรับเทศกาลสงกรานต์แห่งความชุ่มฉ่ำ เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ปักหมุดเที่ยวสงกรานต์ในแลน์มาร์กใหม่ของภาคเหนืองาน“สงกรานต์สีสัน มหัศจรรย์ 1,000 ปี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2567 โดยเนรมิต 3 อำเภอจังหวัดแพร่เป็นแลนด์มาร์กใหม่ Amazing Songkran ยกระดับการจัดเทศกาลมหาสงกราต์ในเมืองรอง ให้มีความคึกคัก สนุกสนานควบคู่ไปกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็น soft powerสำคัญของประเทศไทย ตลอดช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ ณ 3 อำเภอท่องเที่ยวหลัก คือ อ.วังชิ้น อ.ลอง และ อ.เด่นชัย ภายใต้คอนเซ็ปต์ มหัศจรรย์เมืองรองสุดหรรษา 4 D เมืองแพร่โดยกิจกรรมไฮไลต์ในงาน“สงกรานต์สีสัน มหัศจรรย์ 1,000 ปี”สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด 4 Direction Concept 4D เพื่อเผยแพร่เรื่องราวดีๆ ของเมืองแพร่ ภายใต้ธีม J - A – C - F (4 Amazing Songkran Theme Festival) คือ J – JUNGLE / A – ANCIENT / C – CARNIVAL / F – FASHION ประกอบไปด้วย1.Amazing Jungle Tribes สงกรานต์ผจญภัยซุ้มประตูป่า อ.วังชิ้น ในวันที่ 13 เมษายน 2567ณ บริเวณหน้าวัดใหม่กลาง2.Amazing Retro Night สงกรานต์ยามค่ำคืน ในวันที่ 15 เมษายน 2567 บริเวณถนนเทศบาล 1 ตำบลห้วยอ้อ อ.ลอง3.Amazing Carnival Dance+Fashion สงกรานต์เริงระบำคาร์นิวัล และผ้าคราม ในวันที่ 15 เมษายน 2567 อ.เด่นชัย บริเวณปากทางเข้าที่ว่าการอำเภอเด่นชัย และสะพานข้ามฝายแม่พวกทั้งนี้ นักท่องเที่ยว และผู้สนใจ สามารถเช็กกำหนดการจัดงาน“สงกรานต์สีสัน มหัศจรรย์ 1,000 ปี”จังหวัดแพร่ได้ผ่านช่องทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย#สงกรานต์สีสันมหัศจรรย์1000ปี #มหัศจรรย์เมืองรองสุดหรรษา4Dเมืองแพร่ #SongkranFestival#ททท. #องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ #เทศบาลตำบลห้วยอ้อ #เทศบาลตำบลลอง #เทศบาลตำบลเด่นชัย #แพร่คราฟท์