DHT Hair Clinic จับมือ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล เปิด Full Hair BY DHT Clinic รองรับกลุ่มแปลงเพศ LGBTQA+

จากผลการวิจัยตลาดปลูกผมทั่วโลก คาดการณ์กันว่าในปี 2027 มูลค่าตลาดสูงถึง 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนตลาดในประเทศไทย มีการคาดการณ์กันว่า ในปี 2567 มีมูลค่าตลาดสูงถึง 2,000 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้ ทาง DHT Hair Clinic เล็งเห็นโอกาสสำคัญทางการตลาดในส่วนนี้ จึงได้ร่วมมือ กับ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล เปิด Full Hair BY DHT Clinic เพื่อรองรับตลาดการปลูกผมที่ขย่ายตัว และเพื่อตอบโจทย์คนไทยที่มีปัญหาด้านเส้นผมเปิดเผยว่า ทาง DHT Hair Clinic คลินิกปลูกผมแห่งแรกในประเทศไทย ได้จับมือกับทาง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล ผู้นำด้านการศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทาง แบบครบวงจร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกจาก JCI สหรัฐอเมริกา โดยนายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม ศัลยกรรมตกแต่งประสบการณ์ผ่าตัดแปลงเพศ จากชายเป็นหญิง และจากหญิงเป็นชาย และศัลยกรรมอื่นๆ กว่า 30 ปี มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เปิดตัว Full Hair BY DHT Clinic บนพื้นที่ชั้น 2 ของโรงพยาบาล เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เข้าใช้บริการด้านการศัลยกรรมแปลงเพศ กับทางโรงพยาบาลทั้งนี้ เพราะลูกค้าในกลุ่ม LGBTQA+ มีปัญหาเรื่องของผมร่วง ผมบาง ศรีษะล้าน การแปลงเพศจะสมบูรณ์ได้เรื่องของผม ส่วนสำคัญ หรือกลุ่มที่แปลงเพศเป็นผู้ชาย ต้องการปลูกหนวด หรือ ทำขนหน้าอก ทางศูนย์ DHT Clinic สามารถทำให้หมด ซึ่ง DHT Hair Clinic ให้บริการดูแลรักษาอาการผมร่วง ผมบาง ศรีษะล้าน รองรับการรักษาปัญหาเส้นผม ทุกรูปแบบ แบบครบวงจร และ Full Hair BY DHT Clinic เป็นผู้นำด้านการปลูกผมถวารในประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และเกิดการบอกต่อ กันอย่างต่อเนื่องด้วยผลลัพธ์ที่ประทับใจโดยลูกค้าที่มาใช้บริการ Full Hair BY DHT Clinic ปัจจุบัน 70% เป็นลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการ แปลงเพศกับทางโรงพยาบาล โดยให้ความสำคัญกับเรื่องหลักความถูกต้องในวิชาชีพ ด้านการแพทย์ดดยตระหนักว่าผลลัพธ์ที่ดีต้องเริ่มจากการรักษาที่ดี แพทย์ผู้รักษามีความเชี่ยวชาญให้ความจริงใจและตรงไปตรงมา มีความปลอดภัยสูงสุด สามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้ทั้งก่อนผ่าตัดปลูกผม และติดตามอาการหลักงารผ่าตัดปลูกผมในระยะยาวนายแพทย์ดำเกิง กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เราจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่าง มั่นคงและยั่งยืน ช่วยรักษาทุกปัญหาเส้นปมให้กับคนไข้ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพผมที่แข็งแรงสวยงาม และสร้างความมั่นใจได้อีกครั้ง รวมถึงยกระดับ การปลูกผมถวารอย่างสมบูรณ์เปิดเผยว่า “ในส่วนของการให้บริการนั้นคลินิกให้บริการดูแลรักษาอาการผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน รองรับการรักษาปัญหาเส้นผม ทุกรูปแบบ แบบครบวงจรตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย และการปลูกผมถาวรปรับรูปหน้าเพื่อ ความสวยงามทั้งกลุ่มผู้ชาย ผู้หญิง ทุกวัย และกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ LGBTQA+ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในแบบของตัวคุณเอง”Full Hair BY DHT Clinic เป็นผู้นําด้านการปลูกผมถาวรในประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และเกิดการบอกต่อกันอย่างต่อเนื่องด้วยผลลัพธ์ที่ประทับใจ ดูแลการปลูกผมด้วยทีมแพทย์ผู้ชํานาญการด้านเส้นผมภายใต้การฝึกอบรมของ นพ. ดําเกิง ปฐมวาณิชย์ ประกอบกับเครื่องมือทางการแพทย์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย รวมถึงเทคนิคการปลูกผมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทําให้คนไข้มั่นใจได้ว่า จะได้รับการผ่าตัดปลูกผมถาวรที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกล่าวเพิ่มเติมว่า Full Hair BY DHT Clinic ให้ความสําคัญกับเรื่องหลักความถูกต้องในวิชาชีพ ด้านการแพทย์โดยตระหนักว่าผลลัพธ์ที่ดีต้องเริ่มจากการรักษาที่ดี แพทย์ผู้รักษามีความ เชี่ยวชาญ ให้ความจริงใจและตรงไปตรงมา มีความปลอดภัยที่สูงสุด สามารถให้คําแนะนําที่ถูกต้องได้ทั้งก่อนผ่าตัดปลูกผม และติดตามอาการหลังการผ่าตัดปลูกผมในระยะยาว