EXCLUSIVE SALE 2024 ครั้งแรกของ บ้านเพอร์รีน มหกรรมงานเซลล์ แบรนด์เนมมือสองของแท้ ลดราคาจุกๆ 4 วันเต็ม 21-24 มีนาคม 2567 เท่านั้น!คุณออน สมฤทัย สางชัยภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพอร์รีน พอร์ทเทอร์ จำกัด (Perrine Porter)https://perrineporter.com “Think of Luxury, Think of Perrine Porter” คิดถึงของแบรนด์เนม คิดถึงเพอร์รีน พอทเทอร์นักช้อปทั่วไทย รู้จักกันดีแล้ว ว่าเป็นที่ 1 ตัวแม่ตัวจริงของวงการแบรนด์เนมซื้อ ขาย ฝากขาย แบรนด์เนมมือสอง ที่ตอนนี้ทุกคนจะนึกถึงแต่ เพอร์รีน พอร์ทเทอร์ Perrine Porter “Think of Luxury, Think of Perrine Porter” คิดถึงของแบรนด์เนม คิดถึงเพอร์รีน พอทเทอร์ เพราะได้แบรนด์เนมหรูคุณภาพระดับโลก ในราคาที่ไม่แพงเว่อร์ เช่น Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Goyard, Celine, Dior ,Gucci ,YSL และอีกมากกว่า 30 แบรนด์ ของแท้ ในราคาประหยัดดีมิวกี้ ไปรยา นักช้อปตัวแม่อีกคนของประเทศไทย กล้าบอกดังๆ เลยว่า จะซื้อของแบรนด์เนม โดยเฉพาะกระเป๋า ต้องดูให้ดีๆ สมัยนี้ของปลอมเนียนมากๆ ถึงมากที่สุด มิวกี้มั่นใจร้าน เพอร์รีน พอร์ทเทอร์ Perrine Porter มาที่นี้ได้ของแท้แน่นอน ที่สำคัญเลย ราคาไม่แพงเว่อร์ คิดถึงของแบรนด์เนม คิดถึงเพอร์รีน พอทเทอร์ Perrine Porter ต้องมาช้อปกันได้ที่ตึกออลซีซั่น All Season ( CRC Tower ) ชั้น G กรุงเทพคุณออน สมฤทัย เปิดใจดังนี้ ออนเลือกมาเปิดร้าน Perrine Porter ที่ตึกออลซีซั่นAll Season ( CRC Tower ) ชั้น G กรุงเทพ เพราะอยากให้นักช้อปได้ช้อปเพลินจะมีความสุขจริง ร้านเราไปมาสะดวกที่จอดรถเยอะ หรือจะรถไฟฟ้า BTS ก็สะดวกสบายจริงๆ ค่ะจะซื้อจะขาย จะนำมาเทรดกับเรา ได้หมดค่ะ ร้านเรามีของให้เลือกเยอะ เข้าใหม่ตลอดๆ อย่าลืมนะคะๆ “Think of Luxury, Think of Perrine Porter” คิดถึงของแบรนด์เนม คิดถึงเพอร์รีน พอทเทอร์ห้ามพลาด EXCLUSIVE SALE 2024 ครั้งแรกของ บ้านเพอร์รีน มหกรรมงานเซลล์ แบรนด์เนมมือสองของแท้ลดราคาแบบสะใจจริง 4 วันเต็ม 21-24 มีนาคม 2567 เท่านั้น!ช่องทางการติดต่อบริการ ซื้อ ขาย ฝากขายแบรนด์เนมมือสองของแท้ ที่ Perrine Porterสามารถติดต่อได้ตามนี้ Website : https://perrineporter.com/Line : @perrineporter (มี@) หรือ คลิ้ก https://line.me/ti/p/~@perrineporterโทร : 065-964-5286