LINE ชี้เส้นทางความสำเร็จ SME ยุคใหม่ สร้างประสบการณ์มัดใจ ไขเคล็ดลับสู่ธุรกิจยั่งยืน

กล่าวว่า ปัจจุบัน ธุรกิจได้ยกระดับเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้า กิจการต่างๆ ไม่ได้แข่งขันกันด้วยปัจจัยการตลาด สินค้า ราคา โปรโมชั่น ช่องทางการขาย อย่างหนึ่งอย่างใดอีกต่อไป แต่เป็นการสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าของลูกค้าให้โดนใจ เพราะลูกค้าในยุคใหม่ จะยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อ ‘ประสบการณ์ที่ดี’ ผู้ประกอบการ SME ไทย ต้องเข้าใจ ปรับตัว และพัฒนาตามให้ทัน LINE ในฐานะเพื่อนร่วมทางเคียงข้าง SME ไทย ตระหนักถึงพฤติกรรมและเทรนด์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีแผนในการผลักดันสนับสนุน SME ไทย ให้สามารถยกระดับการทำธุรกิจสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ 4P อันประกอบด้วยLINE เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหลักที่ SME ไทยนิยมใช้ทำธุรกิจ ถือเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเดียว ที่สะท้อนถึงรูปแบบพฤติกรรมการซื้อขายผ่านแชตที่คนไทยคุ้นเคยและชื่นชอบจนเป็นเอกลักษณ์ โดย LINE ได้มีการพัฒนาฟีเจอร์ เครื่องมือต่างๆ มาอย่างหลากหลาย ภายใต้ LINE Commerce Solution ช่วยให้ SME ไทยสามารถสร้างธุรกิจบน LINE ได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น LINE Official Account (LINE OA) ที่เป็นเสมือนหน้าร้านออนไลน์ แหล่งสร้างฐานลูกค้าได้ LINE Ads ช่วยค้นหาลูกค้าที่ใช่ LINE SHOPPING ช่วยบริหารร้านค้าให้ปิดการขายได้ง่ายขึ้น รวมถึงเครื่องมือเสริมอื่นๆ ที่ช่วยยกระดับการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าได้ดีขึ้นไปอีกขั้น ความครบครันดังกล่าว ได้สร้างจุดเด่นที่แตกต่างให้ LINE เป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับ SME ไทย ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนอยู่ 3 ด้านหลัก คือ• รองรับทุกธุรกิจ ตอบโจทย์ทุกกลุ่มผู้บริโภค โดยปัจจุบันมี SME ผู้ใช้งาน LINE OA รวมถึงกว่า 6 ล้านบัญชี ด้วยฟีเจอร์ยอดนิยมที่รองรับทุกกลุ่มธุรกิจคือ ฟีเจอร์บรอดแคสต์ ที่มีให้เลือกถึง 10 รูปแบบ จึงมีความนิยมใช้งานเพิ่มขึ้นทุกปีเฉลี่ยถึงปีละ 91% ตั้งแต่ปี 2021 ถึงปัจจุบัน โดยมีรูปแบบริชเมสเสจ รูปแบบข้อความ และรูปแบบริชวิดีโอเมสเสจ เป็นรูปแบบยอดนิยม 3 อันดับแรก ในขณะเดียวกัน LINE Commerce Solution ก็สามารถตอบโจทย์ทุกกลุ่มผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ด้วยฟีเจอร์ครองใจใน LINE OA อย่าง แชต 1:1 ด้วยข้อความแชตจากลูกค้าที่ส่งมาหาร้านค้าเพิ่มสูงขึ้นถึง 11.8 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2019 และจำนวนรวมของข้อความที่ร้านค้าได้รับผ่านแชตในปี 2023 สูงถึง 7,288 ล้านข้อความ ในขณะเดียวกัน การเชื่อมต่อ LINE OA กับ LINE SHOPPING ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทย ให้สามารถเลือกแชตหรือเลือกช้อปได้ด้วยตัวเองตามต้องการ ด้วยอัตราการปิดการขายสำเร็จของร้านค้าสูงถึง 97% นอกจากนี้ เทคโนโลยีเสริมอื่นๆ อาทิ แชตบอท ที่สร้างผ่านเทคโนโลยี LINE Messaging API ยังช่วยสร้างประสบการณ์ในการตอบแชตที่รวดเร็ว ด้วยอัตราการเติบโตของการใช้งานจากปีที่แล้ว 20% และการใช้เทคโนโลยี LIFF เชื่อมต่อกับ LINE OA ช่วยสร้างประสบการณ์การแสดงผลระบบต่างๆ ของร้านค้า เช่น ระบบสมาชิก ระบบการจองคิว เป็นต้น ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยอัตราการเติบโตของการใช้งานจากปีที่แล้วถึง 100% ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายของฟีเจอร์และเทคโนโลยีต่างๆ บน LINE ช่วยให้ร้านค้าไม่ว่าจะกลุ่มธุรกิจไหน สามารถสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้า การรับบริการสำหรับผู้บริโภคทุกกลุ่มได้โดนใจ ไร้รอยต่อ• ไม่ปิดกั้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี โดยร้านค้าสามารถเชื่อมต่อ LINE OA ไปสู่ช่องทางหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้อย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น การสร้างปุ่มในฟีเจอร์ริชเมนู ใน LINE OA ลิงก์ไปยังโซเชียลมีเดีย ด้วยอัตราการเชื่อมต่อเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้ว 27% ลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 22% รวมถึงลิงก์ไปยัง LINE SHOPPING 17% นับเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ Personalized ให้ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการซื้อได้ตามต้องการ การบรอดแคสต์ข้อความ ในช่วงเวลาสำคัญอย่าง Double Day โดยลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เพื่อกระตุ้นยอดขาย เห็นได้จากจำนวนการบรอดแคสต์ในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นถึง 473% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ เป็นต้น• มีที่เก็บฐานข้อมูลลูกค้า เสมือนขุมทรัพย์ในการเพิ่มกำไร ด้วย LINE OA และเครื่องมือเสริมอื่นๆ ที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถเก็บฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อศึกษา พัฒนาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดต่อได้ ฟีเจอร์บัตรสะสมแต้มบน LINE OA ถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วย SME ดึงดูดลูกค้าใหม่ และมัดใจฐานลูกค้าประจำ เห็นได้จากความนิยมในการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนร้านค้า SME ที่มีอัตราการใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 23% และในส่วนลูกค้า ด้วยอัตราการใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 38% เช่นกัน ไม่เพียงแค่นั้น ล่าสุด LINE ได้ต่อยอด พัฒนาโซลูชั่นเพิ่มเติม เสริมสร้าง SME ไทย ให้สามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่าน LINE ได้ดียิ่งขึ้น ด้วย MyCustomer I CRM ระบบสมาชิกออนไลน์ พร้อมใช้งานได้ทันที ช่วยให้ร้านค้า SME สามารถบริหาร จัดการข้อมูลสมาชิก จัดสรรการแจกพอยท์ได้ง่ายๆ โดยไม่จำกัดทั้งจำนวนสมาชิก จำนวนสาขา และจำนวนพนักงานที่ใช้ ยกระดับ SME ไทยในการรักษาฐานลูกค้าไปอีกขั้นLINE มีแผนพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน อาทิ สสว.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไปรษณีย์ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อร่วมสนับสนุน SME ไทยในหลากหลายด้าน ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และขยายโอกาสทางการตลาดให้กับ SME ไทย พร้อมเดินหน้าความร่วมมือกับเหล่า LINE Certified Coach ทีมผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน LINE เพื่อธุรกิจ ในการส่งมอบความรู้ ให้คำปรึกษาแก่ SME ไทยในการทำธุรกิจบนแพลตฟอร์ม LINE ได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับความรู้และการทำธุรกิจของ SME ไทย ให้สามารถสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนได้ LINE เตรียมพัฒนาคอนเทนต์ และกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทั้งด้านการตลาดและด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ SME ไทย สามารถทำการตลาดยุคใหม่ได้อย่างเต็มศักยภาพ อาทิ รายการโค้ชชวนคุย คลาสรูม BOOTCAMP ที่ครอบคลุมทั้งความรู้ในระดับเบื้องต้นและเชิงลึก เป็นต้น พร้อมพัฒนาช่องทางการเผยแพร่คอนเทนต์ และกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบธุรกิจ SME ทั่วไทย ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและครอบคลุมผ่านโครงการ LINE Family Club คลับความสุขของคนทำธุรกิจ แหล่งรวมสิทธิประโยชน์มากมาย ที่ผ่านการคัดสรรและรวบรวมโดย LINE ร่วมกับหลากหลายพันธมิตร เพื่อช่วยเพิ่มความรู้ เพิ่มกำไร และเพิ่มความสุขให้ธุรกิจ SME ไทย โดยนอกจากธุรกิจที่ใช้ LINE Official Account แล้ว ล่าสุด LINE ได้เปิดโอกาสให้ธุรกิจที่ใช้ LINE Ads เข้ามาเป็นสมาชิกของ LINE Family Club ได้ รวมไปถึงการประกาศเปิดตัวโครงการ SME Success Story โอกาสครั้งใหญ่ สำหรับ SME ทั่วไทยที่เป็นสมาชิก LINE Family Club ในการส่งเรื่องราวการทำธุรกิจ การสร้างแบรนด์ที่น่าสนใจ เพื่อก้าวสู่การเป็น SME ตัวอย่างแห่งเมืองไทย นอกจากจะได้แบ่งปันทักษะให้คนทำธุรกิจด้วยกัน ยังถือเป็นโอกาสสำคัญเพื่อสร้างชื่อธุรกิจให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง“LINE มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ SME ไทย ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤต ปรับตัวและเดินหน้าเติบโตต่อได้ถึงทุกวันนี้ ในขณะเดียวกัน เรากำลังก้าวเข้าสู่การทำธุรกิจยุคใหม่ เมื่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ากลายมาเป็นกุญแจสำคัญ LINE ยังคงพร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางเคียงข้าง SME ไทย มุ่งพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกความหลากหลาย และยกระดับการทำธุรกิจ SME ไทย ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีเลิศ ครองใจผู้บริโภคคนไทย สู่ธุรกิจที่เติบโตได้แบบยั่งยืน” สกุลรัตน์ กล่าวทิ้งท้ายผู้สนใจ สามารถติดตามชมงานสัมมนา BOOTCAMP DAY 2024 สำหรับเซสชั่นเช้าย้อนหลังได้ที่ LINE OA: @linebizth และเฟซบุ๊ก LINE for Business และติดตามรับชมทุกเซสชั่นย้อนหลังได้ทาง Youtube: LINE for Business เร็วๆ นี้